https://ria.ru/20230322/tver-1859771787.html

В Твери наградили победителей поэтической премии имени Андрея Дементьева

В Твери наградили победителей поэтической премии имени Андрея Дементьева - РИА Новости, 22.03.2023

В Твери наградили победителей поэтической премии имени Андрея Дементьева

В Твери наградили победителей III Всероссийской поэтической премии имени Андрея Дементьева, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T13:48

2023-03-22T13:48

2023-03-22T19:19

тверская область

тверь

андрей дементьев

игорь руденя

олег погудин

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ТВЕРЬ, 22 мар. – РИА Новости. В Твери наградили победителей III Всероссийской поэтической премии имени Андрея Дементьева, сообщает пресс-служба регионального правительства.Приветствие организаторам, участникам и гостям торжественного мероприятия направил губернатор региона Игорь Руденя."В 2023 году исполнится 95 лет со дня рождения патриота тверской земли – поэта Андрея Дементьева. Его выдающееся творчество всегда будет жить в наших сердцах, воспитывать у молодого поколения искреннюю любовь к родному языку и литературе, уважение к историческому и культурному наследию нашего народа", – отмечается в приветствии Рудени, которое процитировали в пресс-службе.В рамках открытия праздника состоялись презентация авторских сборников молодых поэтов, урок по художественному чтению с участием певца и ведущего Марка Тишмана, мастер-класс от членов жюри премии имени Андрея Дементьева.Победителем конкурсного отбора в номинации "Молодой поэт" стала Стефания Данилова – автор сборника стихотворений "Необъявленная весна", посвященного событиям на Донбассе.В номинации "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества" лучшими признаны концерты-спектакли "Золотой век" и "Серебряный век" народного артиста России Олега Погудина. Постановки состоят из романсов, поэзии, оперы и балета, которые исполняются под произведения Петра Чайковского, Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Цезаря Кюи.Андрей Дементьев (1928-2018) - советский и российский поэт, радио- и телеведущий, также известен как поэт-песенник. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Лауреат Государственной премии СССР. Член Союза писателей СССР. Почётный член Российской академии художеств. В Твери создал Дом поэзии и основал Всероссийский конкурс молодых поэтов.

https://ria.ru/20230321/initsiativy-1859532537.html

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, андрей дементьев, игорь руденя, олег погудин