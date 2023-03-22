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В Твери наградили победителей поэтической премии имени Андрея Дементьева - РИА Новости, 22.03.2023
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Тверская область
 
13:48 22.03.2023 (обновлено: 19:19 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/tver-1859771787.html
В Твери наградили победителей поэтической премии имени Андрея Дементьева
В Твери наградили победителей поэтической премии имени Андрея Дементьева - РИА Новости, 22.03.2023
В Твери наградили победителей поэтической премии имени Андрея Дементьева
В Твери наградили победителей III Всероссийской поэтической премии имени Андрея Дементьева, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:48
2023-03-22T19:19
тверская область
тверь
андрей дементьев
игорь руденя
олег погудин
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ТВЕРЬ, 22 мар. – РИА Новости. В Твери наградили победителей III Всероссийской поэтической премии имени Андрея Дементьева, сообщает пресс-служба регионального правительства.Приветствие организаторам, участникам и гостям торжественного мероприятия направил губернатор региона Игорь Руденя."В 2023 году исполнится 95 лет со дня рождения патриота тверской земли – поэта Андрея Дементьева. Его выдающееся творчество всегда будет жить в наших сердцах, воспитывать у молодого поколения искреннюю любовь к родному языку и литературе, уважение к историческому и культурному наследию нашего народа", – отмечается в приветствии Рудени, которое процитировали в пресс-службе.В рамках открытия праздника состоялись презентация авторских сборников молодых поэтов, урок по художественному чтению с участием певца и ведущего Марка Тишмана, мастер-класс от членов жюри премии имени Андрея Дементьева.Победителем конкурсного отбора в номинации "Молодой поэт" стала Стефания Данилова – автор сборника стихотворений "Необъявленная весна", посвященного событиям на Донбассе.В номинации "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества" лучшими признаны концерты-спектакли "Золотой век" и "Серебряный век" народного артиста России Олега Погудина. Постановки состоят из романсов, поэзии, оперы и балета, которые исполняются под произведения Петра Чайковского, Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Цезаря Кюи.Андрей Дементьев (1928-2018) - советский и российский поэт, радио- и телеведущий, также известен как поэт-песенник. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Лауреат Государственной премии СССР. Член Союза писателей СССР. Почётный член Российской академии художеств. В Твери создал Дом поэзии и основал Всероссийский конкурс молодых поэтов.
https://ria.ru/20230321/initsiativy-1859532537.html
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тверь, андрей дементьев, игорь руденя, олег погудин
Тверская область, Тверь, Андрей Дементьев, Игорь Руденя, Олег Погудин

В Твери наградили победителей поэтической премии имени Андрея Дементьева

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВ Твери наградили победителей поэтической премии имени Андрея Дементьева
В Твери наградили победителей поэтической премии имени Андрея Дементьева - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 22 мар. – РИА Новости. В Твери наградили победителей III Всероссийской поэтической премии имени Андрея Дементьева, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Приветствие организаторам, участникам и гостям торжественного мероприятия направил губернатор региона Игорь Руденя.
"В 2023 году исполнится 95 лет со дня рождения патриота тверской земли – поэта Андрея Дементьева. Его выдающееся творчество всегда будет жить в наших сердцах, воспитывать у молодого поколения искреннюю любовь к родному языку и литературе, уважение к историческому и культурному наследию нашего народа", – отмечается в приветствии Рудени, которое процитировали в пресс-службе.
В рамках открытия праздника состоялись презентация авторских сборников молодых поэтов, урок по художественному чтению с участием певца и ведущего Марка Тишмана, мастер-класс от членов жюри премии имени Андрея Дементьева.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
В Тверской области в 2023 году реализуют 57 проектов школьных инициатив
21 марта, 16:34
Победителем конкурсного отбора в номинации "Молодой поэт" стала Стефания Данилова – автор сборника стихотворений "Необъявленная весна", посвященного событиям на Донбассе.
В номинации "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества" лучшими признаны концерты-спектакли "Золотой век" и "Серебряный век" народного артиста России Олега Погудина. Постановки состоят из романсов, поэзии, оперы и балета, которые исполняются под произведения Петра Чайковского, Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Цезаря Кюи.
Андрей Дементьев (1928-2018) - советский и российский поэт, радио- и телеведущий, также известен как поэт-песенник. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Лауреат Государственной премии СССР. Член Союза писателей СССР. Почётный член Российской академии художеств. В Твери создал Дом поэзии и основал Всероссийский конкурс молодых поэтов.
 
Тверская областьТверьАндрей ДементьевИгорь РуденяОлег Погудин
 
 
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