https://ria.ru/20230322/tuberkulez-1859729393.html
Главный фтизиатр Москвы назвала необычные симптомы туберкулеза
Главный фтизиатр Москвы назвала необычные симптомы туберкулеза - РИА Новости, 22.03.2023
Главный фтизиатр Москвы назвала необычные симптомы туберкулеза
Параспецифические реакции, например, узловатая эритема на голенях, кератоконъюнктивит, относятся к необычным симптомам, которые могут указывать на наличие у... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T11:49
2023-03-22T11:49
2023-03-22T11:49
общество
москва
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Параспецифические реакции, например, узловатая эритема на голенях, кератоконъюнктивит, относятся к необычным симптомам, которые могут указывать на наличие у пациента туберкулезной инфекции, особенно у ребенка, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом. "К необычным симптомам, которые могут указывать на наличие у пациента туберкулезной инфекции, особенно у ребенка, относятся параспецифические реакции, например, узловатая эритема на голенях, кератоконъюнктивит, который происходит, когда ребенок впервые сталкивается с туберкулезной инфекцией", - сказала Богородская. Врач отметила, что у большей части пациентов, если туберкулез выявлен на ранней стадии, никаких симптомов не бывает. "А классические симптомы, которые отличают туберкулез от, допустим, банальной простуды и кашля, - это кашель, который продолжается больше 2-3 недель, это кровохаркание, которое говорит о запущенном туберкулезе. Очень грозный симптом, когда человек быстро теряет в весе, допустим, 10 килограммов за полгода или за три месяца, и сам при этом не прикладывает усилия по похуданию", - добавила фтизиатр.
https://ria.ru/20230322/tuberkulez-1859663896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Главный фтизиатр Москвы назвала необычные симптомы туберкулеза
Главный фтизиатр Москвы Богородская назвала необычные симптомы туберкулеза
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Параспецифические реакции, например, узловатая эритема на голенях, кератоконъюнктивит, относятся к необычным симптомам, которые могут указывать на наличие у пациента туберкулезной инфекции, особенно у ребенка, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом.
"К необычным симптомам, которые могут указывать на наличие у пациента туберкулезной инфекции, особенно у ребенка, относятся параспецифические реакции, например, узловатая эритема на голенях, кератоконъюнктивит, который происходит, когда ребенок впервые сталкивается с туберкулезной инфекцией", - сказала Богородская.
Врач отметила, что у большей части пациентов, если туберкулез выявлен на ранней стадии, никаких симптомов не бывает.
"А классические симптомы, которые отличают туберкулез от, допустим, банальной простуды и кашля, - это кашель, который продолжается больше 2-3 недель, это кровохаркание, которое говорит о запущенном туберкулезе. Очень грозный симптом, когда человек быстро теряет в весе, допустим, 10 килограммов за полгода или за три месяца, и сам при этом не прикладывает усилия по похуданию", - добавила фтизиатр.
Врач назвал условие заражения туберкулезом