https://ria.ru/20230322/tuberkulez-1859729393.html

Главный фтизиатр Москвы назвала необычные симптомы туберкулеза

Главный фтизиатр Москвы назвала необычные симптомы туберкулеза - РИА Новости, 22.03.2023

Главный фтизиатр Москвы назвала необычные симптомы туберкулеза

Параспецифические реакции, например, узловатая эритема на голенях, кератоконъюнктивит, относятся к необычным симптомам, которые могут указывать на наличие у... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T11:49

2023-03-22T11:49

2023-03-22T11:49

общество

москва

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Параспецифические реакции, например, узловатая эритема на голенях, кератоконъюнктивит, относятся к необычным симптомам, которые могут указывать на наличие у пациента туберкулезной инфекции, особенно у ребенка, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом. "К необычным симптомам, которые могут указывать на наличие у пациента туберкулезной инфекции, особенно у ребенка, относятся параспецифические реакции, например, узловатая эритема на голенях, кератоконъюнктивит, который происходит, когда ребенок впервые сталкивается с туберкулезной инфекцией", - сказала Богородская. Врач отметила, что у большей части пациентов, если туберкулез выявлен на ранней стадии, никаких симптомов не бывает. "А классические симптомы, которые отличают туберкулез от, допустим, банальной простуды и кашля, - это кашель, который продолжается больше 2-3 недель, это кровохаркание, которое говорит о запущенном туберкулезе. Очень грозный симптом, когда человек быстро теряет в весе, допустим, 10 килограммов за полгода или за три месяца, и сам при этом не прикладывает усилия по похуданию", - добавила фтизиатр.

https://ria.ru/20230322/tuberkulez-1859663896.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва