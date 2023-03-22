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Главный фтизиатр Москвы назвала необычные симптомы туберкулеза - РИА Новости, 22.03.2023
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11:49 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/tuberkulez-1859729393.html
Главный фтизиатр Москвы назвала необычные симптомы туберкулеза
Главный фтизиатр Москвы назвала необычные симптомы туберкулеза - РИА Новости, 22.03.2023
Главный фтизиатр Москвы назвала необычные симптомы туберкулеза
Параспецифические реакции, например, узловатая эритема на голенях, кератоконъюнктивит, относятся к необычным симптомам, которые могут указывать на наличие у... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T11:49
2023-03-22T11:49
общество
москва
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Параспецифические реакции, например, узловатая эритема на голенях, кератоконъюнктивит, относятся к необычным симптомам, которые могут указывать на наличие у пациента туберкулезной инфекции, особенно у ребенка, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом. "К необычным симптомам, которые могут указывать на наличие у пациента туберкулезной инфекции, особенно у ребенка, относятся параспецифические реакции, например, узловатая эритема на голенях, кератоконъюнктивит, который происходит, когда ребенок впервые сталкивается с туберкулезной инфекцией", - сказала Богородская. Врач отметила, что у большей части пациентов, если туберкулез выявлен на ранней стадии, никаких симптомов не бывает. "А классические симптомы, которые отличают туберкулез от, допустим, банальной простуды и кашля, - это кашель, который продолжается больше 2-3 недель, это кровохаркание, которое говорит о запущенном туберкулезе. Очень грозный симптом, когда человек быстро теряет в весе, допустим, 10 килограммов за полгода или за три месяца, и сам при этом не прикладывает усилия по похуданию", - добавила фтизиатр.
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общество, москва
Общество, Москва
Главный фтизиатр Москвы назвала необычные симптомы туберкулеза

Главный фтизиатр Москвы Богородская назвала необычные симптомы туберкулеза

© РИА Новости / Виталий ТимкивВрач-рентгенолог во время проведения обследования пациента
Врач-рентгенолог во время проведения обследования пациента - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Врач-рентгенолог во время проведения обследования пациента. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Параспецифические реакции, например, узловатая эритема на голенях, кератоконъюнктивит, относятся к необычным симптомам, которые могут указывать на наличие у пациента туберкулезной инфекции, особенно у ребенка, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом.
"К необычным симптомам, которые могут указывать на наличие у пациента туберкулезной инфекции, особенно у ребенка, относятся параспецифические реакции, например, узловатая эритема на голенях, кератоконъюнктивит, который происходит, когда ребенок впервые сталкивается с туберкулезной инфекцией", - сказала Богородская.
Врач отметила, что у большей части пациентов, если туберкулез выявлен на ранней стадии, никаких симптомов не бывает.
"А классические симптомы, которые отличают туберкулез от, допустим, банальной простуды и кашля, - это кашель, который продолжается больше 2-3 недель, это кровохаркание, которое говорит о запущенном туберкулезе. Очень грозный симптом, когда человек быстро теряет в весе, допустим, 10 килограммов за полгода или за три месяца, и сам при этом не прикладывает усилия по похуданию", - добавила фтизиатр.
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