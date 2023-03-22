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Фтизиатр оценила доступность противотуберкулезных препаратов в Москве - РИА Новости, 22.03.2023
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09:37 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/tuberkulez-1859683522.html
Фтизиатр оценила доступность противотуберкулезных препаратов в Москве
Фтизиатр оценила доступность противотуберкулезных препаратов в Москве - РИА Новости, 22.03.2023
Фтизиатр оценила доступность противотуберкулезных препаратов в Москве
Дефицита противотуберкулезных препаратов в Москве нет, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T09:37
2023-03-22T09:37
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Дефицита противотуберкулезных препаратов в Москве нет, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом. "В Москве используются самые современные лекарственные препараты и методы лечения туберкулеза, причем все они полностью восполнены отечественными производителями, у нас нет дефицита", - сказала Богородская. Врач отметила, что в Москве разработаны и внедрены новые режимы лечения больных, в том числе с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, по эффективности в 1,4 раза превосходящие мировую практику.
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москва, здоровье - общество
Москва, Здоровье - Общество
Фтизиатр оценила доступность противотуберкулезных препаратов в Москве

Фтизиатр Богородская: в Москве нет дефицита противотуберкулезных препаратов

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Дефицита противотуберкулезных препаратов в Москве нет, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом.
"В Москве используются самые современные лекарственные препараты и методы лечения туберкулеза, причем все они полностью восполнены отечественными производителями, у нас нет дефицита", - сказала Богородская.
Врач отметила, что в Москве разработаны и внедрены новые режимы лечения больных, в том числе с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, по эффективности в 1,4 раза превосходящие мировую практику.
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