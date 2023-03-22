https://ria.ru/20230322/tuberkulez-1859683522.html
Фтизиатр оценила доступность противотуберкулезных препаратов в Москве
Фтизиатр оценила доступность противотуберкулезных препаратов в Москве - РИА Новости, 22.03.2023
Фтизиатр оценила доступность противотуберкулезных препаратов в Москве
Дефицита противотуберкулезных препаратов в Москве нет, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T09:37
2023-03-22T09:37
2023-03-22T09:37
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Дефицита противотуберкулезных препаратов в Москве нет, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом. "В Москве используются самые современные лекарственные препараты и методы лечения туберкулеза, причем все они полностью восполнены отечественными производителями, у нас нет дефицита", - сказала Богородская. Врач отметила, что в Москве разработаны и внедрены новые режимы лечения больных, в том числе с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, по эффективности в 1,4 раза превосходящие мировую практику.
https://ria.ru/20230322/tuberkulez-1859663896.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, здоровье - общество
Москва, Здоровье - Общество
Фтизиатр оценила доступность противотуберкулезных препаратов в Москве
Фтизиатр Богородская: в Москве нет дефицита противотуберкулезных препаратов
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Дефицита противотуберкулезных препаратов в Москве нет, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом.
"В Москве используются самые современные лекарственные препараты и методы лечения туберкулеза, причем все они полностью восполнены отечественными производителями, у нас нет дефицита", - сказала Богородская.
Врач отметила, что в Москве разработаны и внедрены новые режимы лечения больных, в том числе с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, по эффективности в 1,4 раза превосходящие мировую практику.
Врач назвал условие заражения туберкулезом