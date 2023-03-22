https://ria.ru/20230322/tuberkulez-1859683522.html

Фтизиатр оценила доступность противотуберкулезных препаратов в Москве

Фтизиатр оценила доступность противотуберкулезных препаратов в Москве - РИА Новости, 22.03.2023

Фтизиатр оценила доступность противотуберкулезных препаратов в Москве

Дефицита противотуберкулезных препаратов в Москве нет, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T09:37

2023-03-22T09:37

2023-03-22T09:37

москва

здоровье - общество

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Дефицита противотуберкулезных препаратов в Москве нет, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом. "В Москве используются самые современные лекарственные препараты и методы лечения туберкулеза, причем все они полностью восполнены отечественными производителями, у нас нет дефицита", - сказала Богородская. Врач отметила, что в Москве разработаны и внедрены новые режимы лечения больных, в том числе с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, по эффективности в 1,4 раза превосходящие мировую практику.

https://ria.ru/20230322/tuberkulez-1859663896.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, здоровье - общество