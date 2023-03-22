https://ria.ru/20230322/tuberkulez-1859663896.html

Врач назвал условие заражения туберкулезом

Врач назвал условие заражения туберкулезом - РИА Новости, 22.03.2023

Врач назвал условие заражения туберкулезом

Люди без иммунодефицита при единичном контакте с больным туберкулезом не заболевают, при этом маска, надетая на больного туберкулезом, помогает избежать... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T07:13

2023-03-22T07:13

2023-03-22T10:35

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Люди без иммунодефицита при единичном контакте с больным туберкулезом не заболевают, при этом маска, надетая на больного туберкулезом, помогает избежать заражения окружающих, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист — фтизиатр Департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом. При этом врач отметила, что инкубационный период туберкулезной инфекции длится от двух месяцев до 60 лет и более. Подавляющее большинство контактных лиц после инфицирования заболевают туберкулезом в первые пять лет. Она подчеркнула, что маска, надетая на больного туберкулезом, может спасти от заражения окружающих.

https://ria.ru/20230322/tuberkulez-1859657400.html

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