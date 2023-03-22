https://ria.ru/20230322/tuberkulez-1859663896.html
Врач назвал условие заражения туберкулезом
Врач назвал условие заражения туберкулезом - РИА Новости, 22.03.2023
Врач назвал условие заражения туберкулезом
Люди без иммунодефицита при единичном контакте с больным туберкулезом не заболевают, при этом маска, надетая на больного туберкулезом, помогает избежать... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T07:13
2023-03-22T07:13
2023-03-22T10:35
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Люди без иммунодефицита при единичном контакте с больным туберкулезом не заболевают, при этом маска, надетая на больного туберкулезом, помогает избежать заражения окружающих, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист — фтизиатр Департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом. При этом врач отметила, что инкубационный период туберкулезной инфекции длится от двух месяцев до 60 лет и более. Подавляющее большинство контактных лиц после инфицирования заболевают туберкулезом в первые пять лет. Она подчеркнула, что маска, надетая на больного туберкулезом, может спасти от заражения окружающих.
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Врач назвал условие заражения туберкулезом
Богородская: люди без иммунодефицита при контакте с больным туберкулезом не заболевают
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Люди без иммунодефицита при единичном контакте с больным туберкулезом не заболевают, при этом маска, надетая на больного туберкулезом, помогает избежать заражения окружающих, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист — фтизиатр Департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом.
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"Если у человека нет иммунодефицита, тогда при единичном контакте с больным туберкулезом он не заболеет, особенно если это был случайный контакт. Если же есть достаточно серьезный иммунодефицит, то может хватить одной встречи с больным туберкулезом и малой дозы инфекционного агента. Также если этот контакт продолжался длительное время и на пациенте не было никаких средств индивидуальной защиты, то, конечно, может заболеть и человек без иммунодефицита", — рассказала Богородская.
При этом врач отметила, что инкубационный период туберкулезной инфекции длится от двух месяцев до 60 лет и более. Подавляющее большинство контактных лиц после инфицирования заболевают туберкулезом в первые пять лет.
Она подчеркнула, что маска, надетая на больного туберкулезом, может спасти от заражения окружающих.
Фтизиатр рассказала, кто больше подвержен туберкулезу