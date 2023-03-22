https://ria.ru/20230322/tuberkulez-1859657400.html
Фтизиатр рассказала, кто больше подвержен туберкулезу
Фтизиатр рассказала, кто больше подвержен туберкулезу - РИА Новости, 22.03.2023
Фтизиатр рассказала, кто больше подвержен туберкулезу
Любое острое перенесенное заболевание негативно влияет на иммунитет человека, вследствие чего человек становится более подвержен различным заболеваниям, в том... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T03:57
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2023-03-22T03:57
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Любое острое перенесенное заболевание негативно влияет на иммунитет человека, вследствие чего человек становится более подвержен различным заболеваниям, в том числе и туберкулезу, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом. "Любое острое перенесенное заболевание негативно влияет на иммунитет человека. И человек становится более подвержен различным заболеваниям, в том числе и туберкулезу", - сказала Богородская. По ее словам, туберкулезом заболевает не каждый человек, который инфицирован, в большей части заболевают те люди, у которых имеется физиологический, врожденный либо приобретенный иммунодефицит, или временный иммунодефицит, связанный с каким-то другим заболеванием или состоянием. Врач отметила, что к группам риска относятся также бездомные, а также те, кто контактировал с больным туберкулезом или с латентной туберкулезной инфекцией.
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Фтизиатр рассказала, кто больше подвержен туберкулезу
Богородская: люди после остро перенесенных заболеваний более подвержены туберкулезу
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Любое острое перенесенное заболевание негативно влияет на иммунитет человека, вследствие чего человек становится более подвержен различным заболеваниям, в том числе и туберкулезу, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом.
"Любое острое перенесенное заболевание негативно влияет на иммунитет человека. И человек становится более подвержен различным заболеваниям, в том числе и туберкулезу", - сказала Богородская.
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По ее словам, туберкулезом заболевает не каждый человек, который инфицирован, в большей части заболевают те люди, у которых имеется физиологический, врожденный либо приобретенный иммунодефицит, или временный иммунодефицит, связанный с каким-то другим заболеванием или состоянием.
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"Наиболее значимые группы риска по туберкулезу - это медицинские группы риска, это те, кто имеет ВИЧ-инфекцию, иммунодефицит любого другого происхождения, например, после трансплантации органов, либо же люди, которые имеют онкогематологические заболевания или получают терапию имунносупресантами. Также к группам риска относятся люди, которые страдают психическими заболеваниями, наркологическими расстройствами, сахарным диабетом, болезнями желудочно-кишечного тракта или хроническими неспецифическими заболеваниями легких", - рассказала Богородская.
Врач отметила, что к группам риска относятся также бездомные, а также те, кто контактировал с больным туберкулезом или с латентной туберкулезной инфекцией.
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