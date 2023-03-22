https://ria.ru/20230322/tsb-1859848991.html

Запасы золота в резервах ЦБ на 1 марта составляли 2329,65 тонны

Запасы золота в резервах ЦБ на 1 марта составляли 2329,65 тонны - РИА Новости, 22.03.2023

Запасы золота в резервах ЦБ на 1 марта составляли 2329,65 тонны

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ на 1 марта 2023 года составляли 74,9 миллиона унций (2329,65 тонны), свидетельствуют материалы Банка... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T17:24

2023-03-22T17:24

2023-03-22T17:24

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776126064_0:124:3204:1926_1920x0_80_0_0_76a8f834118636410847ca097bf2a541.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ на 1 марта 2023 года составляли 74,9 миллиона унций (2329,65 тонны), свидетельствуют материалы Банка России. До настоящего времени Банк России в течение года не раскрывал объем золота в резервах. Последний раз они раскрывались на 1 февраля 2022 года - тогда они составляли 73,9 миллиона унций (2298,547 тонны), как и на начало 2021 года. Стоимость золота в резервах на начало марта 2023 года составляла 135,564 миллиарда долларов, или 23,6% от общих международных резервов ЦБ России. По итогам 2021 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ выросли на 0,14% (+3,11 тонны) – до 2301,657 тонны. За 2020 год запасы золота в резервах ЦБ РФ выросли на 1,23% (+27,982 тонны) - до 73,9 миллиона унций (2298,547 тонны). Резервы золотом Банк России регулярно пополнял до 1 апреля 2020 года, затем приостановил закупки до принятия соответствующего решения в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке, указывал тогда ЦБ. И только в июле 2021 года он возобновил закупки золота, и покупал по 100 тысяч унций (3,11 тонны) в июле, сентябре, октябре и декабре. Однако в феврале, апреле и ноябре 2021 года банк продал из резервов по 3,11 тонны золота. Ранее, в течение 2019 года Банк России увеличил резервы в золоте на 7,5% (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года составляли 73,0 миллиона унций (2270,56 тонны). За 2018 год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота и на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны). За 2017 год запасы золота в резервах РФ выросли на 13,87% (+223,95 тонны) и на 1 января 2018 года составляли 59,1 миллиона унций (1838,22 тонны).

https://ria.ru/20230322/rezervy-1859847563.html

https://ria.ru/20230320/banki-1859238553.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)