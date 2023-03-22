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Запасы золота в резервах ЦБ на 1 марта составляли 2329,65 тонны - РИА Новости, 22.03.2023
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17:24 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/tsb-1859848991.html
Запасы золота в резервах ЦБ на 1 марта составляли 2329,65 тонны
Запасы золота в резервах ЦБ на 1 марта составляли 2329,65 тонны - РИА Новости, 22.03.2023
Запасы золота в резервах ЦБ на 1 марта составляли 2329,65 тонны
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ на 1 марта 2023 года составляли 74,9 миллиона унций (2329,65 тонны), свидетельствуют материалы Банка... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T17:24
2023-03-22T17:24
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ на 1 марта 2023 года составляли 74,9 миллиона унций (2329,65 тонны), свидетельствуют материалы Банка России. До настоящего времени Банк России в течение года не раскрывал объем золота в резервах. Последний раз они раскрывались на 1 февраля 2022 года - тогда они составляли 73,9 миллиона унций (2298,547 тонны), как и на начало 2021 года. Стоимость золота в резервах на начало марта 2023 года составляла 135,564 миллиарда долларов, или 23,6% от общих международных резервов ЦБ России. По итогам 2021 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ выросли на 0,14% (+3,11 тонны) – до 2301,657 тонны. За 2020 год запасы золота в резервах ЦБ РФ выросли на 1,23% (+27,982 тонны) - до 73,9 миллиона унций (2298,547 тонны). Резервы золотом Банк России регулярно пополнял до 1 апреля 2020 года, затем приостановил закупки до принятия соответствующего решения в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке, указывал тогда ЦБ. И только в июле 2021 года он возобновил закупки золота, и покупал по 100 тысяч унций (3,11 тонны) в июле, сентябре, октябре и декабре. Однако в феврале, апреле и ноябре 2021 года банк продал из резервов по 3,11 тонны золота. Ранее, в течение 2019 года Банк России увеличил резервы в золоте на 7,5% (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года составляли 73,0 миллиона унций (2270,56 тонны). За 2018 год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота и на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны). За 2017 год запасы золота в резервах РФ выросли на 13,87% (+223,95 тонны) и на 1 января 2018 года составляли 59,1 миллиона унций (1838,22 тонны).
https://ria.ru/20230322/rezervy-1859847563.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Запасы золота в резервах ЦБ на 1 марта составляли 2329,65 тонны

Запасы монетарного золота в резервах ЦБ на 1 марта составляли 2329,65 тонны

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЗолото
Золото - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ на 1 марта 2023 года составляли 74,9 миллиона унций (2329,65 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.
До настоящего времени Банк России в течение года не раскрывал объем золота в резервах. Последний раз они раскрывались на 1 февраля 2022 года - тогда они составляли 73,9 миллиона унций (2298,547 тонны), как и на начало 2021 года.
Стоимость золота в резервах на начало марта 2023 года составляла 135,564 миллиарда долларов, или 23,6% от общих международных резервов ЦБ России.
По итогам 2021 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ выросли на 0,14% (+3,11 тонны) – до 2301,657 тонны. За 2020 год запасы золота в резервах ЦБ РФ выросли на 1,23% (+27,982 тонны) - до 73,9 миллиона унций (2298,547 тонны).
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
ЦБ возобновил публикацию структуры международных резервов
Вчера, 17:20
Резервы золотом Банк России регулярно пополнял до 1 апреля 2020 года, затем приостановил закупки до принятия соответствующего решения в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке, указывал тогда ЦБ. И только в июле 2021 года он возобновил закупки золота, и покупал по 100 тысяч унций (3,11 тонны) в июле, сентябре, октябре и декабре. Однако в феврале, апреле и ноябре 2021 года банк продал из резервов по 3,11 тонны золота.
Ранее, в течение 2019 года Банк России увеличил резервы в золоте на 7,5% (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года составляли 73,0 миллиона унций (2270,56 тонны). За 2018 год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота и на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны). За 2017 год запасы золота в резервах РФ выросли на 13,87% (+223,95 тонны) и на 1 января 2018 года составляли 59,1 миллиона унций (1838,22 тонны).
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
ЦБ обязал банки использовать российские сервисы по внутренним переводам
20 марта, 17:18
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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