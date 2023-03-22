https://ria.ru/20230322/trevoga-1859900150.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.03.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T20:24
2023-03-22T20:24
2023-03-22T20:24
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – около 19.49 мск. Ранее в среду воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, она продлилась порядка двух часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Киев
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу