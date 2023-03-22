https://ria.ru/20230322/trevoga-1859820451.html

В Николаевской области Украины вновь объявили воздушную тревогу

В Николаевской области Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.03.2023

В Николаевской области Украины вновь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в Николаевской области Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T16:30

2023-03-22T16:30

2023-03-22T16:30

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Николаевской области Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ведомства, сигнал тревоги прозвучал практически одновременно – около 16.19 мск. Ранее в среду воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, она продлилась порядка двух часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230322/stena-1859815680.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, николаевская область, киев, вооруженные силы рф