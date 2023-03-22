https://ria.ru/20230322/trevoga-1859773467.html

В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу

В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.03.2023

В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога снова объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T13:49

2023-03-22T13:49

2023-03-22T13:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

николаевская область

полтавская область

днепропетровская область

харьковская область

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, позже ее отменили. Местные СМИ сообщали о взрыве в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье. Согласно данным онлайн-карты, в 13.03 мск сигнал тревоги прозвучал в Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской. Спустя 20 минут тревогу объявили в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230322/donetsk-1859161946.html

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николаевская область

полтавская область

днепропетровская область

харьковская область

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Влада Копылова

в мире, украина, николаевская область, полтавская область, днепропетровская область, харьковская область