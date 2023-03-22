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Заседание присяжных по делу Трампа и порноактрисы отменили, пишут СМИ - РИА Новости, 22.03.2023
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19:39 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/tramp-1859889523.html
Заседание присяжных по делу Трампа и порноактрисы отменили, пишут СМИ
Заседание присяжных по делу Трампа и порноактрисы отменили, пишут СМИ - РИА Новости, 22.03.2023
Заседание присяжных по делу Трампа и порноактрисы отменили, пишут СМИ
Заседание присяжных по делу о якобы выплате командой Дональда Трампа денег за молчание порноактрисы Сторми Дэниэлс в среду не состоится, сообщают американские... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T19:39
2023-03-22T19:39
в мире
манхэттен
дональд трамп
trump organization
майкл коэн
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НЬЮ-ЙОРК, 22 мар - РИА Новости. Заседание присяжных по делу о якобы выплате командой Дональда Трампа денег за молчание порноактрисы Сторми Дэниэлс в среду не состоится, сообщают американские СМИ. Большое жюри должно принять решение о том, вынести ли обвинение экс-президенту. После этого оно должно быть озвучено прокурором Элвином Брэггом. "Большое жюри Манхэттена, которое заслушивало доказательства причастности Дональда Трампа к выплате денег за молчание порнозвезде, не будет собираться в среду, по словам двух человек, близких к вопросу", - говорится в публикации NYT. Об этом сообщило и издание Insider. Таким образом обвинение Трампу может быть предъявлено самое раннее в четверг. Дело связано с выплатой в 2016 году крупной суммы порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о романе с Трампом, который якобы случился несколькими годами ранее. Сто тридцать тысяч долларов были, предположительно, проведены через подставную фирму тогдашним адвокатом Трампа Майклом Коэном, которому возместила траты Trump Organization, оформив их как юридические расходы. Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые нарушения налогового законодательства со своей стороны. Защита Трампа пытается доказать, что Коэн действовал по собственной инициативе. Трамп рискует стать первым в истории американским лидером, которому предъявят уголовные обвинения.
https://ria.ru/20230319/razzhiganie-1858873133.html
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в мире, манхэттен, дональд трамп, trump organization, майкл коэн
В мире, Манхэттен, Дональд Трамп, Trump Organization, Майкл Коэн
Заседание присяжных по делу Трампа и порноактрисы отменили, пишут СМИ

NYT: заседание присяжных по делу Трампа и порноактрисы Дэниэлс в среду отменили

© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 22 мар - РИА Новости. Заседание присяжных по делу о якобы выплате командой Дональда Трампа денег за молчание порноактрисы Сторми Дэниэлс в среду не состоится, сообщают американские СМИ.
Большое жюри должно принять решение о том, вынести ли обвинение экс-президенту. После этого оно должно быть озвучено прокурором Элвином Брэггом.
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"Большое жюри Манхэттена, которое заслушивало доказательства причастности Дональда Трампа к выплате денег за молчание порнозвезде, не будет собираться в среду, по словам двух человек, близких к вопросу", - говорится в публикации NYT.
Об этом сообщило и издание Insider.
Таким образом обвинение Трампу может быть предъявлено самое раннее в четверг.
Дело связано с выплатой в 2016 году крупной суммы порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о романе с Трампом, который якобы случился несколькими годами ранее. Сто тридцать тысяч долларов были, предположительно, проведены через подставную фирму тогдашним адвокатом Трампа Майклом Коэном, которому возместила траты Trump Organization, оформив их как юридические расходы. Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые нарушения налогового законодательства со своей стороны. Защита Трампа пытается доказать, что Коэн действовал по собственной инициативе.
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В миреМанхэттенДональд ТрампTrump OrganizationМайкл Коэн
 
 
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