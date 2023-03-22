https://ria.ru/20230322/tramp-1859658603.html

Началу слушаний по делу Трампа помешала угроза взрыва, сообщает Bloomberg

Началу слушаний по делу Трампа помешала угроза взрыва, сообщает Bloomberg - РИА Новости, 22.03.2023

Началу слушаний по делу Трампа помешала угроза взрыва, сообщает Bloomberg

Сообщения об угрозе взрыва поступили в нью-йоркский суд, который должен был начать рассмотрение иска к бывшему президенту США Дональду Трампу, пишет Bloomberg. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T04:50

2023-03-22T04:50

2023-03-22T08:54

в мире

нью-йорк (город)

сша

манхэттен

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859299260_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_df9f392276e1f247b246fa1971921685.jpg

ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Сообщения об угрозе взрыва поступили в нью-йоркский суд, который должен был начать рассмотрение иска к бывшему президенту США Дональду Трампу, пишет Bloomberg."Угроза взрыва поступила как раз перед тем, как судья округа Манхэттен должен был приступить к рассмотрению иска на 250 миллионов долларов прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс к Трампу", — передает агентство.Суд на время закрывали, но по результатам проверки угроза не подтвердилась, говорится в сообщении.Джеймс в сентябре 2022 года подала иск к Трампу, его детям и связанным с ними компаниями на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Тогда Джеймс заявила, что ответчики, включая бывшего президента США, нарушили законы уголовного кодекса нескольких штатов, в том числе подделывали документы, предоставляли неверные финансовые отчеты, участвовали в страховом мошенничестве, под меньший процент брали залоги и платили меньше налогов.В суде Манхэттена слушается и другое дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниелс. Ей якобы заплатили крупную сумму за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны.

https://ria.ru/20230321/trump-1859605574.html

https://ria.ru/20230321/naruchniki-1859340450.html

нью-йорк (город)

сша

манхэттен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-йорк (город), сша, манхэттен, дональд трамп