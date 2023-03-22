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Началу слушаний по делу Трампа помешала угроза взрыва, сообщает Bloomberg - РИА Новости, 22.03.2023
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04:50 22.03.2023 (обновлено: 08:54 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/tramp-1859658603.html
Началу слушаний по делу Трампа помешала угроза взрыва, сообщает Bloomberg
Началу слушаний по делу Трампа помешала угроза взрыва, сообщает Bloomberg - РИА Новости, 22.03.2023
Началу слушаний по делу Трампа помешала угроза взрыва, сообщает Bloomberg
Сообщения об угрозе взрыва поступили в нью-йоркский суд, который должен был начать рассмотрение иска к бывшему президенту США Дональду Трампу, пишет Bloomberg. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T04:50
2023-03-22T08:54
в мире
нью-йорк (город)
сша
манхэттен
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Сообщения об угрозе взрыва поступили в нью-йоркский суд, который должен был начать рассмотрение иска к бывшему президенту США Дональду Трампу, пишет Bloomberg."Угроза взрыва поступила как раз перед тем, как судья округа Манхэттен должен был приступить к рассмотрению иска на 250 миллионов долларов прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс к Трампу", — передает агентство.Суд на время закрывали, но по результатам проверки угроза не подтвердилась, говорится в сообщении.Джеймс в сентябре 2022 года подала иск к Трампу, его детям и связанным с ними компаниями на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Тогда Джеймс заявила, что ответчики, включая бывшего президента США, нарушили законы уголовного кодекса нескольких штатов, в том числе подделывали документы, предоставляли неверные финансовые отчеты, участвовали в страховом мошенничестве, под меньший процент брали залоги и платили меньше налогов.В суде Манхэттена слушается и другое дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниелс. Ей якобы заплатили крупную сумму за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны.
https://ria.ru/20230321/trump-1859605574.html
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нью-йорк (город)
сша
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в мире, нью-йорк (город), сша, манхэттен, дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), США, Манхэттен, Дональд Трамп
Началу слушаний по делу Трампа помешала угроза взрыва, сообщает Bloomberg

Bloomberg: угроза взрыва помешала началу слушаний по иску к Трампу в суде Нью-Йорка

© AFP 2023 / Leonardo MunozРаботники Департамента полиции Нью-Йорка
Работники Департамента полиции Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AFP 2023 / Leonardo Munoz
Работники Департамента полиции Нью-Йорка. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Сообщения об угрозе взрыва поступили в нью-йоркский суд, который должен был начать рассмотрение иска к бывшему президенту США Дональду Трампу, пишет Bloomberg.
"Угроза взрыва поступила как раз перед тем, как судья округа Манхэттен должен был приступить к рассмотрению иска на 250 миллионов долларов прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс к Трампу", — передает агентство.
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Суд на время закрывали, но по результатам проверки угроза не подтвердилась, говорится в сообщении.
Джеймс в сентябре 2022 года подала иск к Трампу, его детям и связанным с ними компаниями на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Тогда Джеймс заявила, что ответчики, включая бывшего президента США, нарушили законы уголовного кодекса нескольких штатов, в том числе подделывали документы, предоставляли неверные финансовые отчеты, участвовали в страховом мошенничестве, под меньший процент брали залоги и платили меньше налогов.
В суде Манхэттена слушается и другое дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниелс. Ей якобы заплатили крупную сумму за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны.
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