https://ria.ru/20230322/tramp-1859658603.html
Началу слушаний по делу Трампа помешала угроза взрыва, сообщает Bloomberg
Началу слушаний по делу Трампа помешала угроза взрыва, сообщает Bloomberg - РИА Новости, 22.03.2023
Началу слушаний по делу Трампа помешала угроза взрыва, сообщает Bloomberg
Сообщения об угрозе взрыва поступили в нью-йоркский суд, который должен был начать рассмотрение иска к бывшему президенту США Дональду Трампу, пишет Bloomberg. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T04:50
2023-03-22T04:50
2023-03-22T08:54
в мире
нью-йорк (город)
сша
манхэттен
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859299260_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_df9f392276e1f247b246fa1971921685.jpg
ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Сообщения об угрозе взрыва поступили в нью-йоркский суд, который должен был начать рассмотрение иска к бывшему президенту США Дональду Трампу, пишет Bloomberg."Угроза взрыва поступила как раз перед тем, как судья округа Манхэттен должен был приступить к рассмотрению иска на 250 миллионов долларов прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс к Трампу", — передает агентство.Суд на время закрывали, но по результатам проверки угроза не подтвердилась, говорится в сообщении.Джеймс в сентябре 2022 года подала иск к Трампу, его детям и связанным с ними компаниями на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Тогда Джеймс заявила, что ответчики, включая бывшего президента США, нарушили законы уголовного кодекса нескольких штатов, в том числе подделывали документы, предоставляли неверные финансовые отчеты, участвовали в страховом мошенничестве, под меньший процент брали залоги и платили меньше налогов.В суде Манхэттена слушается и другое дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниелс. Ей якобы заплатили крупную сумму за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны.
https://ria.ru/20230321/trump-1859605574.html
https://ria.ru/20230321/naruchniki-1859340450.html
нью-йорк (город)
сша
манхэттен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859299260_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f57b8da6e370f3616309575af41f4660.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), сша, манхэттен, дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), США, Манхэттен, Дональд Трамп
Началу слушаний по делу Трампа помешала угроза взрыва, сообщает Bloomberg
Bloomberg: угроза взрыва помешала началу слушаний по иску к Трампу в суде Нью-Йорка
ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости.
Сообщения об угрозе взрыва поступили в нью-йоркский суд, который должен был начать рассмотрение иска к бывшему президенту США Дональду Трампу, пишет Bloomberg
.
"Угроза взрыва поступила как раз перед тем, как судья округа Манхэттен
должен был приступить к рассмотрению иска на 250 миллионов долларов прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс к Трампу", — передает агентство.
Сторонники и противники Трампа пришли к суду в Нью-Йорке
Суд на время закрывали, но по результатам проверки угроза не подтвердилась, говорится в сообщении.
Джеймс в сентябре 2022 года подала иск к Трампу, его детям и связанным с ними компаниями на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Тогда Джеймс заявила, что ответчики, включая бывшего президента США, нарушили законы уголовного кодекса нескольких штатов, в том числе подделывали документы, предоставляли неверные финансовые отчеты, участвовали в страховом мошенничестве, под меньший процент брали залоги и платили меньше налогов.
В суде Манхэттена слушается и другое дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниелс. Ей якобы заплатили крупную сумму за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны.
Трампа не будут заковывать в наручники, пишет Bloomberg