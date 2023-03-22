https://ria.ru/20230322/top-blogery-1859588338.html

Федеральная налоговая служба пришла по душу топ-блогеров

Федеральная налоговая служба пришла по душу топ-блогеров - РИА Новости, 22.03.2023

Федеральная налоговая служба пришла по душу топ-блогеров

Вчера Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по второй части статьи 198 УК России "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" в... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T08:00

2023-03-22T08:00

2023-03-22T15:00

аналитика

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федеральная налоговая служба (фнс россии)

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Вчера Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по второй части статьи 198 УК России "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" в отношении иконы "успешного успеха" — блогера-миллионника Александры Митрошиной. Есть мнение, что это не случайность, а очередной акт увлекательной пьесы под названием "Блогеру — блогерово, а кесарю — кесарево, или Заплати налоги — и блогерствуй спокойно".Простая девочка из Петрозаводска 1994 года рождения выбрала себе дорогу к успеху через Москву, где она получила высшее образование в журналистике и медиапроизводстве, даже немного поработала на радио. Но одним прекрасным утром Саша поняла, что ее призвание — учить людей, как стать успешными и продвинутыми, и начала продавать курсы и личный коучинг. В результате подписчиками ее Instagram* стали более четырех миллионов человек, а доходы начали исчисляться десятками и сотнями миллионов рублей в год. Например, совсем недавно Саша на офлайн-вебинаре к своему курсу "Инсталогия" за час заработала 140 миллионов рублей.Однако, по версии следствия, перешагнув заветный порог в 150 миллионов рублей дохода в год, до которого действует налоговая ставка всего в шесть процентов, Саша решила, что ей эта ставка очень нравится, и на стандартный режим налогообложения с куда большими налогами не перешла. Вместо этого она стала "раскидывать" прибыль между собственными и аффилированными организациями (то есть записанными на маму, папу, друзей и сотрудников).Таким образом, Саша Митрошина, которая на волне "успешного успеха" стала именовать себя "матерью российского инфобиза и блогинга", а если проще — "матерью бложьей", сэкономила на налогах минимум 120 миллионов рублей, что, естественно, совершенно не понравилось ФНС и СК Российской Федерации. На данный момент следователи СК совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России уже провели обыски по месту регистрации Митрошиной и других лиц, "возможно, причастных к преступлению".Нужно отметить, что претензии к Митрошиной со стороны ФНС возникли еще прошлым летом и составили они 200 миллионов рублей неоплаченных налогов. Саша заявила, что выплатит долг и будет работать в рамках закона, а своим подписчикам при этом посоветовала "не привлекать к себе лишнего внимания".Однако в этой схеме что-то не сложилось — и к Саше сейчас приковано самое пристальное внимание, а компетентные органы с нетерпением ждут ее возвращения из ОАЭ, где она в данный момент проживает, продолжая учить страждущих, "как эффективно продавать свои товары и услуги в социальных сетях" и "создать мощную онлайн-бизнес-систему".А пару недель назад сотрудники СКР, не понимающие широких запросов блогерской души, завели уголовное дело еще на одну "матерь бложью" по имени Валерия Чекалина, известную как Лерчек. Лерчека и ее мужа Артема, который любит сниматься для Instagram* в персональных джетах, обвиняют в уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов на сумму в 300 миллионов рублей. В отличие от Саши Митрошиной, с них успели взять подписку о невыезде, а также запретили пользоваться интернетом.Как и Саша Митрошина, супруги с июля 2020-го по июль 2022-го использовали упрощенную систему налогообложения, допустимый лимит доходов по которой составляет 150 миллионов рублей в год. Однако госпожа Чекалина, во много раз превысив этот порог, не перешла на общую систему налогообложения и не уплачивала НДС и НДФЛ, а вместо этого перечисляла деньги на расчетные счета, открытые на ИП супруга и других родственников.По некоторым данным, доходы от деятельности компании Чекалиных, через которую они продавали онлайн-марафоны по созданию "идеального тела" и свою косметику, составляли порядка трех миллиардов рублей в год.Имеется информация, что при обыске в шикарном особняке Чекалиных были обнаружены восемь килограммов золота 999 пробы, восемь загранпаспортов, доллары, элитные часы, ювелирные изделия, а также целый автопарк элитных автомобилей. Также у следствия есть вопросы к другой недвижимости фитнес-блогеров, куда входят участок и дом площадью более 2000 квадратных метров на Новорижском шоссе в поселке "Агаларов Эстейт" (стоимость — около одного миллиарда рублей), коттедж в элитном поселке "Ильинка Лейнхаус" (около 120 миллионов рублей), а также две квартиры в Москве стоимостью около 30 и 70 миллионов рублей.Теперь любителям всей этой красоты и роскоши, а также налоговой ставки в шесть процентов, светят три года тюрьмы.Судя по всему, Саша Митрошина и супруги Чекалины — не последние на этом празднике справедливости и налоговой прозрачности. Это немудрено с учетом колоссального объема блогер-рынка, в котором крутятся десятки миллиардов рублей и который до сих пор полностью не "обилечен". К примеру, первая десятка отечественных блогеров только на рекламе в YouTube за прошлый год заработала миллиард рублей, и совершенно не факт, что с этих денег полностью оплачены все налоги.Что отрадно, в ситуации с "матерями бложьими" не нужно менять законодательство, придумывать какие-то особые режимы и выделять успешных блогеров в какие-то особые элитные категории. Российское налоговое законодательство не делает различий между владельцем автосервиса и инфлюенсером: читай налоговый кодекс, плати налоги — и ни в чем себе не отказывай.А что касается заоблачных доходов и красивой жизни некоторых блогеров, то они будут сохраняться ровно до тех пор, пока будут желающие заплатить, чтобы узнать, как без труда "убрать десять сантиметров в талии за месяц" или разбогатеть, просто "читая книги, общаясь с позитивными людьми и делая комплименты окружающим".И, конечно, при условии, что с этих денег будет выплачено все положенное в российский бюджет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230321/mitroshina-1859367009.html

https://ria.ru/20230321/mitroshina-1859470917.html

https://ria.ru/20230316/arest-1858351602.html

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аналитика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), следственный комитет россии (ск рф), youtube, москва, блогер, налоги, валерия чекалина