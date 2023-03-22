https://ria.ru/20230322/top-blogery-1859588338.html
Федеральная налоговая служба пришла по душу топ-блогеров
Федеральная налоговая служба пришла по душу топ-блогеров - РИА Новости, 22.03.2023
Федеральная налоговая служба пришла по душу топ-блогеров
Вчера Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по второй части статьи 198 УК России "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" в... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T08:00
2023-03-22T08:00
2023-03-22T15:00
аналитика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
следственный комитет россии (ск рф)
youtube
москва
блогер
налоги
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Вчера Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по второй части статьи 198 УК России "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" в отношении иконы "успешного успеха" — блогера-миллионника Александры Митрошиной. Есть мнение, что это не случайность, а очередной акт увлекательной пьесы под названием "Блогеру — блогерово, а кесарю — кесарево, или Заплати налоги — и блогерствуй спокойно".Простая девочка из Петрозаводска 1994 года рождения выбрала себе дорогу к успеху через Москву, где она получила высшее образование в журналистике и медиапроизводстве, даже немного поработала на радио. Но одним прекрасным утром Саша поняла, что ее призвание — учить людей, как стать успешными и продвинутыми, и начала продавать курсы и личный коучинг. В результате подписчиками ее Instagram* стали более четырех миллионов человек, а доходы начали исчисляться десятками и сотнями миллионов рублей в год. Например, совсем недавно Саша на офлайн-вебинаре к своему курсу "Инсталогия" за час заработала 140 миллионов рублей.Однако, по версии следствия, перешагнув заветный порог в 150 миллионов рублей дохода в год, до которого действует налоговая ставка всего в шесть процентов, Саша решила, что ей эта ставка очень нравится, и на стандартный режим налогообложения с куда большими налогами не перешла. Вместо этого она стала "раскидывать" прибыль между собственными и аффилированными организациями (то есть записанными на маму, папу, друзей и сотрудников).Таким образом, Саша Митрошина, которая на волне "успешного успеха" стала именовать себя "матерью российского инфобиза и блогинга", а если проще — "матерью бложьей", сэкономила на налогах минимум 120 миллионов рублей, что, естественно, совершенно не понравилось ФНС и СК Российской Федерации. На данный момент следователи СК совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России уже провели обыски по месту регистрации Митрошиной и других лиц, "возможно, причастных к преступлению".Нужно отметить, что претензии к Митрошиной со стороны ФНС возникли еще прошлым летом и составили они 200 миллионов рублей неоплаченных налогов. Саша заявила, что выплатит долг и будет работать в рамках закона, а своим подписчикам при этом посоветовала "не привлекать к себе лишнего внимания".Однако в этой схеме что-то не сложилось — и к Саше сейчас приковано самое пристальное внимание, а компетентные органы с нетерпением ждут ее возвращения из ОАЭ, где она в данный момент проживает, продолжая учить страждущих, "как эффективно продавать свои товары и услуги в социальных сетях" и "создать мощную онлайн-бизнес-систему".А пару недель назад сотрудники СКР, не понимающие широких запросов блогерской души, завели уголовное дело еще на одну "матерь бложью" по имени Валерия Чекалина, известную как Лерчек. Лерчека и ее мужа Артема, который любит сниматься для Instagram* в персональных джетах, обвиняют в уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов на сумму в 300 миллионов рублей. В отличие от Саши Митрошиной, с них успели взять подписку о невыезде, а также запретили пользоваться интернетом.Как и Саша Митрошина, супруги с июля 2020-го по июль 2022-го использовали упрощенную систему налогообложения, допустимый лимит доходов по которой составляет 150 миллионов рублей в год. Однако госпожа Чекалина, во много раз превысив этот порог, не перешла на общую систему налогообложения и не уплачивала НДС и НДФЛ, а вместо этого перечисляла деньги на расчетные счета, открытые на ИП супруга и других родственников.По некоторым данным, доходы от деятельности компании Чекалиных, через которую они продавали онлайн-марафоны по созданию "идеального тела" и свою косметику, составляли порядка трех миллиардов рублей в год.Имеется информация, что при обыске в шикарном особняке Чекалиных были обнаружены восемь килограммов золота 999 пробы, восемь загранпаспортов, доллары, элитные часы, ювелирные изделия, а также целый автопарк элитных автомобилей. Также у следствия есть вопросы к другой недвижимости фитнес-блогеров, куда входят участок и дом площадью более 2000 квадратных метров на Новорижском шоссе в поселке "Агаларов Эстейт" (стоимость — около одного миллиарда рублей), коттедж в элитном поселке "Ильинка Лейнхаус" (около 120 миллионов рублей), а также две квартиры в Москве стоимостью около 30 и 70 миллионов рублей.Теперь любителям всей этой красоты и роскоши, а также налоговой ставки в шесть процентов, светят три года тюрьмы.Судя по всему, Саша Митрошина и супруги Чекалины — не последние на этом празднике справедливости и налоговой прозрачности. Это немудрено с учетом колоссального объема блогер-рынка, в котором крутятся десятки миллиардов рублей и который до сих пор полностью не "обилечен". К примеру, первая десятка отечественных блогеров только на рекламе в YouTube за прошлый год заработала миллиард рублей, и совершенно не факт, что с этих денег полностью оплачены все налоги.Что отрадно, в ситуации с "матерями бложьими" не нужно менять законодательство, придумывать какие-то особые режимы и выделять успешных блогеров в какие-то особые элитные категории. Российское налоговое законодательство не делает различий между владельцем автосервиса и инфлюенсером: читай налоговый кодекс, плати налоги — и ни в чем себе не отказывай.А что касается заоблачных доходов и красивой жизни некоторых блогеров, то они будут сохраняться ровно до тех пор, пока будут желающие заплатить, чтобы узнать, как без труда "убрать десять сантиметров в талии за месяц" или разбогатеть, просто "читая книги, общаясь с позитивными людьми и делая комплименты окружающим".И, конечно, при условии, что с этих денег будет выплачено все положенное в российский бюджет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230321/mitroshina-1859367009.html
https://ria.ru/20230321/mitroshina-1859470917.html
https://ria.ru/20230316/arest-1858351602.html
https://ria.ru/20230316/vina-1858390886.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
аналитика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), следственный комитет россии (ск рф), youtube, москва, блогер, налоги, валерия чекалина
Аналитика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Следственный комитет России (СК РФ), YouTube, Москва, Блогер, Налоги, Валерия Чекалина
Вчера Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по второй части статьи 198 УК России "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" в отношении иконы "успешного успеха" — блогера-миллионника Александры Митрошиной. Есть мнение, что это не случайность, а очередной акт увлекательной пьесы под названием "Блогеру — блогерово, а кесарю — кесарево, или Заплати налоги — и блогерствуй спокойно".
Простая девочка из Петрозаводска
1994 года рождения выбрала себе дорогу к успеху через Москву
, где она получила высшее образование в журналистике и медиапроизводстве, даже немного поработала на радио. Но одним прекрасным утром Саша поняла, что ее призвание — учить людей, как стать успешными и продвинутыми, и начала продавать курсы и личный коучинг. В результате подписчиками ее Instagram* стали более четырех миллионов человек, а доходы начали исчисляться десятками и сотнями миллионов рублей в год. Например, совсем недавно Саша на офлайн-вебинаре к своему курсу "Инсталогия" за час заработала 140 миллионов рублей.
Источник: подозреваемая в неуплате налогов Митрошина находится за границей
Однако, по версии следствия, перешагнув заветный порог в 150 миллионов рублей дохода в год, до которого действует налоговая ставка всего в шесть процентов, Саша решила, что ей эта ставка очень нравится, и на стандартный режим налогообложения с куда большими налогами не перешла. Вместо этого она стала "раскидывать" прибыль между собственными и аффилированными организациями (то есть записанными на маму, папу, друзей и сотрудников).
Таким образом, Саша Митрошина, которая на волне "успешного успеха" стала именовать себя "матерью российского инфобиза и блогинга", а если проще — "матерью бложьей", сэкономила на налогах минимум 120 миллионов рублей, что, естественно, совершенно не понравилось ФНС
и СК
Российской Федерации. На данный момент следователи СК совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России уже провели обыски по месту регистрации Митрошиной и других лиц, "возможно, причастных к преступлению".
Нужно отметить, что претензии к Митрошиной со стороны ФНС возникли еще прошлым летом и составили они 200 миллионов рублей неоплаченных налогов. Саша заявила, что выплатит долг и будет работать в рамках закона, а своим подписчикам при этом посоветовала "не привлекать к себе лишнего внимания".
СК показал квартиру блогерши Александры Митрошиной
Однако в этой схеме что-то не сложилось — и к Саше сейчас приковано самое пристальное внимание, а компетентные органы с нетерпением ждут ее возвращения из ОАЭ
, где она в данный момент проживает, продолжая учить страждущих, "как эффективно продавать свои товары и услуги в социальных сетях" и "создать мощную онлайн-бизнес-систему".
А пару недель назад сотрудники СКР, не понимающие широких запросов блогерской души, завели уголовное дело
еще на одну "матерь бложью" по имени Валерия Чекалина, известную как Лерчек. Лерчека и ее мужа Артема, который любит сниматься для Instagram* в персональных джетах, обвиняют в уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов на сумму в 300 миллионов рублей. В отличие от Саши Митрошиной, с них успели взять подписку о невыезде, а также запретили пользоваться интернетом.
Суд арестовал имущество блогера Лерчек
Как и Саша Митрошина, супруги с июля 2020-го по июль 2022-го использовали упрощенную систему налогообложения, допустимый лимит доходов по которой составляет 150 миллионов рублей в год. Однако госпожа Чекалина, во много раз превысив этот порог, не перешла на общую систему налогообложения и не уплачивала НДС и НДФЛ, а вместо этого перечисляла деньги на расчетные счета, открытые на ИП супруга и других родственников.
По некоторым данным, доходы от деятельности компании Чекалиных, через которую они продавали онлайн-марафоны по созданию "идеального тела" и свою косметику, составляли порядка трех миллиардов рублей в год.
Блогеры Чекалины не признали вину по обвинению в отмывании денег
Имеется информация, что при обыске в шикарном особняке Чекалиных были обнаружены восемь килограммов золота 999 пробы, восемь загранпаспортов, доллары, элитные часы, ювелирные изделия, а также целый автопарк элитных автомобилей. Также у следствия есть вопросы к другой недвижимости фитнес-блогеров, куда входят участок и дом площадью более 2000 квадратных метров на Новорижском шоссе в поселке "Агаларов Эстейт" (стоимость — около одного миллиарда рублей), коттедж в элитном поселке "Ильинка Лейнхаус" (около 120 миллионов рублей), а также две квартиры в Москве стоимостью около 30 и 70 миллионов рублей.
Теперь любителям всей этой красоты и роскоши, а также налоговой ставки в шесть процентов, светят три года тюрьмы.
Судя по всему, Саша Митрошина и супруги Чекалины — не последние на этом празднике справедливости и налоговой прозрачности. Это немудрено с учетом колоссального объема блогер-рынка, в котором крутятся десятки миллиардов рублей и который до сих пор полностью не "обилечен". К примеру, первая десятка отечественных блогеров только на рекламе в YouTube
за прошлый год заработала миллиард рублей, и совершенно не факт, что с этих денег полностью оплачены все налоги.
Муж блогера Лерчек раскрыл, откуда у Чекалиных восемь килограммов золота
Что отрадно, в ситуации с "матерями бложьими" не нужно менять законодательство, придумывать какие-то особые режимы и выделять успешных блогеров в какие-то особые элитные категории. Российское налоговое законодательство не делает различий между владельцем автосервиса и инфлюенсером: читай налоговый кодекс, плати налоги — и ни в чем себе не отказывай.
А что касается заоблачных доходов и красивой жизни некоторых блогеров, то они будут сохраняться ровно до тех пор, пока будут желающие заплатить, чтобы узнать, как без труда "убрать десять сантиметров в талии за месяц" или разбогатеть, просто "читая книги, общаясь с позитивными людьми и делая комплименты окружающим".
И, конечно, при условии, что с этих денег будет выплачено все положенное в российский бюджет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.