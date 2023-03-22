Чешским парламентариям запретили использовать TikTok
Членам обеих палат парламента Чехии запретили использовать мобильное приложение TikTok
© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
ПРАГА, 22 мар – РИА Новости. Членам обеих палат парламента Чехии запретили использовать мобильное приложение TikTok в соответствии с рекомендациями национального управления по кибернетической и информационной безопасности (НУКИБ), сообщило Чешское радио.
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"Руководство сената запретило его членам, а также их помощникам использование на всех своих электронных устройствах мобильного приложения TikTok. Это сделано в соответствии с рекомендацией НУКИБ, которое считает данное приложение угрозой безопасности. Согласно принимаемым в парламенте республики мерам, IT-департаменты обеих палат должны обеспечить условия, при которых приложение TikTok нельзя было бы установить и использовать на служебных электронных устройствах. Рабочие сети обеих палат будут настроены на блокировку приложения TikTok", - говорится в сообщении.
О принимаемых в этом направлении мерах сообщил журналистам канцлер нижней палаты парламента Мартин Плишек.
"Аппарат палаты депутатов очень серьезно отнесся к предупреждению НУКИБ. Мы принимаем все необходимые технические и организационные меры для предотвращения использования приложения TikTok в информационной системе палаты. Одновременно всем депутатам и их помощникам настоятельно рекомендовано не использовать это приложение не только на своих служебных, но и на личных электронных устройствах", - сказал Плишек.