https://ria.ru/20230322/tiktok-1859917289.html

Чешским парламентариям запретили использовать TikTok

Чешским парламентариям запретили использовать TikTok - РИА Новости, 22.03.2023

Чешским парламентариям запретили использовать TikTok

Членам обеих палат парламента Чехии запретили использовать мобильное приложение TikTok в соответствии с рекомендациями национального управления по... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T23:19

2023-03-22T23:19

2023-03-22T23:19

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ПРАГА, 22 мар – РИА Новости. Членам обеих палат парламента Чехии запретили использовать мобильное приложение TikTok в соответствии с рекомендациями национального управления по кибернетической и информационной безопасности (НУКИБ), сообщило Чешское радио. О принимаемых в этом направлении мерах сообщил журналистам канцлер нижней палаты парламента Мартин Плишек. "Аппарат палаты депутатов очень серьезно отнесся к предупреждению НУКИБ. Мы принимаем все необходимые технические и организационные меры для предотвращения использования приложения TikTok в информационной системе палаты. Одновременно всем депутатам и их помощникам настоятельно рекомендовано не использовать это приложение не только на своих служебных, но и на личных электронных устройствах", - сказал Плишек.

https://ria.ru/20230322/tiktok-1859757110.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, чехия, tiktok