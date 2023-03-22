https://ria.ru/20230322/tiktok-1859757110.html

Глава TikTok выступит перед конгрессом США

Глава TikTok выступит перед конгрессом США - РИА Новости, 22.03.2023

Глава TikTok выступит перед конгрессом США

Глава TikTok Чжоу Шоуцзы выступит в четверг с речью перед конгрессом США, намерен представить ряд мер по улучшению методов защиты пользовательских данных,... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T13:06

2023-03-22T13:06

2023-03-22T13:06

в мире

сша

джейк салливан

tiktok

конгресс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575548127_0:126:2730:1662_1920x0_80_0_0_2af229ae610fe091d5693145c95921ac.png

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости/Прайм. Глава TikTok Чжоу Шоуцзы выступит в четверг с речью перед конгрессом США, намерен представить ряд мер по улучшению методов защиты пользовательских данных, следует из документа, содержащего речь гендиректора и опубликованного на сайте палаты представителей США. Конгресс готовится принять законопроект, который даст правительству право запретить TikTok и другие подобные приложения из недружественных США стран. Власти страны видят риски для национальной безопасности в подобных высокотехнологичных продуктах, которые работают в США и могут использоваться в своих целях "определенными иностранными правительствами", отмечал советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. "Я с нетерпением жду возможности обсудить …наши усилия по обеспечению защиты несовершеннолетних, конфиденциальности данных и безопасности платформы. Я также рад возможности рассказать вам о наших усилиях по разработке передовых, многосторонних инициатив, направленных на решение проблемы национальной безопасности", - приводятся в документе слова будущей речи главы TikTok. Чжоу Шоуцзы также делает упор на то, что приоритетами для компании служат безопасность использования TikTok несовершеннолетними и защита данных пользователей из США от иностранных посягательств. В речи также добавляется, что TikTok останется платформой для свободного выражения, не подчиняющейся ни одному правительству, и будет предоставлять доступ независимым наблюдателям для прозрачной и ответственной деятельности. Газета Wall Street Journal ранее в марте со ссылкой на источники писала, что Белый дом требует от владельцев TikTok продать их долю, в противном случае приложение может быть запрещено. Также ряд американских СМИ сообщали, что руководство TikTok обсуждало возможность отделения от китайской материнской компании ByteDance для устранения озабоченностей властей США в сфере национальной безопасности. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. По словам главы TikTok Чжоу Шоуцзы, в США пользователями соцсети являются более 100 миллионов человек.

https://ria.ru/20230321/norvegiya-1859524167.html

https://ria.ru/20230315/tiktok-1857916825.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, джейк салливан, tiktok, конгресс сша