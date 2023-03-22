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Глава TikTok выступит перед конгрессом США - РИА Новости, 22.03.2023
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13:06 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/tiktok-1859757110.html
Глава TikTok выступит перед конгрессом США
Глава TikTok выступит перед конгрессом США - РИА Новости, 22.03.2023
Глава TikTok выступит перед конгрессом США
Глава TikTok Чжоу Шоуцзы выступит в четверг с речью перед конгрессом США, намерен представить ряд мер по улучшению методов защиты пользовательских данных,... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:06
2023-03-22T13:06
в мире
сша
джейк салливан
tiktok
конгресс сша
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости/Прайм. Глава TikTok Чжоу Шоуцзы выступит в четверг с речью перед конгрессом США, намерен представить ряд мер по улучшению методов защиты пользовательских данных, следует из документа, содержащего речь гендиректора и опубликованного на сайте палаты представителей США. Конгресс готовится принять законопроект, который даст правительству право запретить TikTok и другие подобные приложения из недружественных США стран. Власти страны видят риски для национальной безопасности в подобных высокотехнологичных продуктах, которые работают в США и могут использоваться в своих целях "определенными иностранными правительствами", отмечал советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. "Я с нетерпением жду возможности обсудить …наши усилия по обеспечению защиты несовершеннолетних, конфиденциальности данных и безопасности платформы. Я также рад возможности рассказать вам о наших усилиях по разработке передовых, многосторонних инициатив, направленных на решение проблемы национальной безопасности", - приводятся в документе слова будущей речи главы TikTok. Чжоу Шоуцзы также делает упор на то, что приоритетами для компании служат безопасность использования TikTok несовершеннолетними и защита данных пользователей из США от иностранных посягательств. В речи также добавляется, что TikTok останется платформой для свободного выражения, не подчиняющейся ни одному правительству, и будет предоставлять доступ независимым наблюдателям для прозрачной и ответственной деятельности. Газета Wall Street Journal ранее в марте со ссылкой на источники писала, что Белый дом требует от владельцев TikTok продать их долю, в противном случае приложение может быть запрещено. Также ряд американских СМИ сообщали, что руководство TikTok обсуждало возможность отделения от китайской материнской компании ByteDance для устранения озабоченностей властей США в сфере национальной безопасности. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. По словам главы TikTok Чжоу Шоуцзы, в США пользователями соцсети являются более 100 миллионов человек.
https://ria.ru/20230321/norvegiya-1859524167.html
https://ria.ru/20230315/tiktok-1857916825.html
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в мире, сша, джейк салливан, tiktok, конгресс сша
В мире, США, Джейк Салливан, TikTok, Конгресс США
Глава TikTok выступит перед конгрессом США

Глава TikTok расскажет конгрессу США о мерах по защите данных пользователей

© Радио Sputnik / Сергей ТучинСтраница TikTok на экране компьютера
Страница TikTok на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Радио Sputnik / Сергей Тучин
Страница TikTok на экране компьютера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости/Прайм. Глава TikTok Чжоу Шоуцзы выступит в четверг с речью перед конгрессом США, намерен представить ряд мер по улучшению методов защиты пользовательских данных, следует из документа, содержащего речь гендиректора и опубликованного на сайте палаты представителей США.
Конгресс готовится принять законопроект, который даст правительству право запретить TikTok и другие подобные приложения из недружественных США стран. Власти страны видят риски для национальной безопасности в подобных высокотехнологичных продуктах, которые работают в США и могут использоваться в своих целях "определенными иностранными правительствами", отмечал советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
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"Я с нетерпением жду возможности обсудить …наши усилия по обеспечению защиты несовершеннолетних, конфиденциальности данных и безопасности платформы. Я также рад возможности рассказать вам о наших усилиях по разработке передовых, многосторонних инициатив, направленных на решение проблемы национальной безопасности", - приводятся в документе слова будущей речи главы TikTok.
Чжоу Шоуцзы также делает упор на то, что приоритетами для компании служат безопасность использования TikTok несовершеннолетними и защита данных пользователей из США от иностранных посягательств. В речи также добавляется, что TikTok останется платформой для свободного выражения, не подчиняющейся ни одному правительству, и будет предоставлять доступ независимым наблюдателям для прозрачной и ответственной деятельности.
Газета Wall Street Journal ранее в марте со ссылкой на источники писала, что Белый дом требует от владельцев TikTok продать их долю, в противном случае приложение может быть запрещено. Также ряд американских СМИ сообщали, что руководство TikTok обсуждало возможность отделения от китайской материнской компании ByteDance для устранения озабоченностей властей США в сфере национальной безопасности.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. По словам главы TikTok Чжоу Шоуцзы, в США пользователями соцсети являются более 100 миллионов человек.
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