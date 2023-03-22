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"Следите внимательно": Зеленскому предрекли незавидное положение - РИА Новости, 22.03.2023
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05:50 22.03.2023 (обновлено: 10:32 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/terrorist-1859661362.html
"Следите внимательно": Зеленскому предрекли незавидное положение
"Следите внимательно": Зеленскому предрекли незавидное положение - РИА Новости, 22.03.2023
"Следите внимательно": Зеленскому предрекли незавидное положение
Владимир Зеленский может повторить судьбу Усамы бен Ладена, которого тоже поддерживали США, написал обозреватель Shūkan Gendai Хироси Охара. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T05:50
2023-03-22T10:32
в мире
сша
россия
афганистан
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский может повторить судьбу Усамы бен Ладена, которого тоже поддерживали США, написал обозреватель Shūkan Gendai Хироси Охара.По словам журналиста, именно Штаты возвели лидера "Аль-Каиды"* бен Ладена "в ранг героя". По этой причине необходимо внимательно следить за дальнейшим положением Зеленского, резюмировал Хироси Охара.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Зеленского "Бен Ладеном номер два", потому что тот тоже был "своим парнем" для США.* Запрещенная в России террористическая организация.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, сша, россия, афганистан, владимир зеленский
В мире, США, Россия, Афганистан, Владимир Зеленский
"Следите внимательно": Зеленскому предрекли незавидное положение

Shūkan Gendai: Зеленский может повторить судьбу бен Ладена, которого тоже поддерживали США

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский может повторить судьбу Усамы бен Ладена, которого тоже поддерживали США, написал обозреватель Shūkan Gendai Хироси Охара.
«

"Усама бен Ладен, которого США считают сейчас кровавым террористом, изначально был моджахедом. Тогда моджахеды воевали с советскими войсками в Афганистане, а США предоставляли им оружие и деньги в рамках операции "Циклон" (кодовое название программы ЦРУ по вооружению афганских моджахедов. Прим. ред.). Иначе говоря, Вашингтон, как и сегодня на Украине, поддерживал их, оправдывая борьбу с Россией, моджахедов восхваляли за борьбу с СССР, а бен Ладен считался героем", — заявил он.

По словам журналиста, именно Штаты возвели лидера "Аль-Каиды"* бен Ладена "в ранг героя". По этой причине необходимо внимательно следить за дальнейшим положением Зеленского, резюмировал Хироси Охара.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Зеленского "Бен Ладеном номер два", потому что тот тоже был "своим парнем" для США.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
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В миреСШАРоссияАфганистанВладимир Зеленский
 
 
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