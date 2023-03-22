"Следите внимательно": Зеленскому предрекли незавидное положение

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"Усама бен Ладен, которого США считают сейчас кровавым террористом, изначально был моджахедом. Тогда моджахеды воевали с советскими войсками в Афганистане, а США предоставляли им оружие и деньги в рамках операции "Циклон" (кодовое название программы ЦРУ по вооружению афганских моджахедов. — Прим. ред.). Иначе говоря, Вашингтон, как и сегодня на Украине, поддерживал их, оправдывая борьбу с Россией, моджахедов восхваляли за борьбу с СССР, а бен Ладен считался героем", — заявил он.