https://ria.ru/20230322/telo-1859762947.html

В Омске на балконе нашли тело двухмесячной девочки

В Омске на балконе нашли тело двухмесячной девочки - РИА Новости, 22.03.2023

В Омске на балконе нашли тело двухмесячной девочки

Тело двухмесячной девочки обнаружено на балконе многоквартирного дома в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного СУ СК России. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T13:22

2023-03-22T13:22

2023-03-22T14:49

происшествия

омск

следственный комитет россии (ск рф)

омская область

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ОМСК, 22 мар — РИА Новости. Тело двухмесячной девочки обнаружено на балконе многоквартирного дома в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного СУ СК России. "Сотрудниками полиции найдено тело двухмесячной девочки. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося", — сказали в ведомстве. Источники в силовых структурах сообщили РИА Новости, что тело ребенка обнаружили вечером 21 марта. По предварительным данным, смерть не носила насильственного характера — девочка перестала дышать, и мать спрятала ее на балконе. Возможно, у женщины душевное расстройство, у нее есть еще один ребенок. "Ранее в правоохранительные органы заявление написал знакомый женщины, обративший внимание на длительное отсутствие ребенка", — добавили в пресс-службе областной прокуратуры. ​

https://ria.ru/20230321/ubiystvo-1859342598.html

омск

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, омск, следственный комитет россии (ск рф), омская область