https://ria.ru/20230322/telo-1859762947.html
В Омске на балконе нашли тело двухмесячной девочки
В Омске на балконе нашли тело двухмесячной девочки - РИА Новости, 22.03.2023
В Омске на балконе нашли тело двухмесячной девочки
Тело двухмесячной девочки обнаружено на балконе многоквартирного дома в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного СУ СК России. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:22
2023-03-22T13:22
2023-03-22T14:49
происшествия
омск
следственный комитет россии (ск рф)
омская область
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ОМСК, 22 мар — РИА Новости. Тело двухмесячной девочки обнаружено на балконе многоквартирного дома в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного СУ СК России. "Сотрудниками полиции найдено тело двухмесячной девочки. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося", — сказали в ведомстве. Источники в силовых структурах сообщили РИА Новости, что тело ребенка обнаружили вечером 21 марта. По предварительным данным, смерть не носила насильственного характера — девочка перестала дышать, и мать спрятала ее на балконе. Возможно, у женщины душевное расстройство, у нее есть еще один ребенок. "Ранее в правоохранительные органы заявление написал знакомый женщины, обративший внимание на длительное отсутствие ребенка", — добавили в пресс-службе областной прокуратуры.
https://ria.ru/20230321/ubiystvo-1859342598.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, омск, следственный комитет россии (ск рф), омская область
Происшествия, Омск, Следственный комитет России (СК РФ), Омская область
В Омске на балконе нашли тело двухмесячной девочки
В Омске на балконе многоквартирного жилого дома нашли тело двухмесячной девочки
ОМСК, 22 мар — РИА Новости.
Тело двухмесячной девочки обнаружено на балконе многоквартирного дома в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе
областного СУ СК России.
"Сотрудниками полиции найдено тело двухмесячной девочки. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося", — сказали в ведомстве.
Источники в силовых структурах сообщили РИА Новости, что тело ребенка обнаружили вечером 21 марта. По предварительным данным, смерть не носила насильственного характера — девочка перестала дышать, и мать спрятала ее на балконе. Возможно, у женщины душевное расстройство, у нее есть еще один ребенок.
"Ранее в правоохранительные органы заявление написал знакомый женщины, обративший внимание на длительное отсутствие ребенка", — добавили в пресс-службе областной прокуратуры.
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