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Дина Корзун: Россия всегда была моим домом, у меня нет другого гражданства - РИА Новости, 22.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 22.03.2023 (обновлено: 16:28 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/teatr-1859197844.html
Дина Корзун: Россия всегда была моим домом, у меня нет другого гражданства
Дина Корзун: Россия всегда была моим домом, у меня нет другого гражданства - РИА Новости, 22.03.2023
Дина Корзун: Россия всегда была моим домом, у меня нет другого гражданства
В музыкальном автобиографическом спектакле "Как я пришла в сознание" Дина Корзун откровенно говорит о себе, делится мыслями о мире, отношениях, творчестве. В... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T08:00
2023-03-22T16:28
россия
москва
лондон
дина корзун
том харди (эдвард харди)
bentley motors
матросская тишина
театр-студия олега табакова
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В музыкальном автобиографическом спектакле "Как я пришла в сознание" Дина Корзун откровенно говорит о себе, делится мыслями о мире, отношениях, творчестве. В интервью РИА Новости актриса рассказала о переезде в Россию из Великобритании, работе с Киллианом Мерфи и Томом Харди, предложениях голливудских режиссеров и новом проекте. — Когда вы вернулись в Россию и что стало причиной?— Я всегда хотела уехать из Великобритании. Когда встал вопрос выбора в 2018-м, Луи предложил Швейцарию, так как он гражданин этой страны. Там мы провели три года. Если бы не ковид, так бы и жили — у меня были планы сделать постановку в Лозанне.Но весной 2021-го на семейном совете мы приняли решение перебраться в Россию, потому что тут было меньше давления и лучше соблюдались права человека в условиях пандемии.В Москве мы отметили мой день рождения с друзьями и к лету уже понимали, что наши дети пойдут в русскую школу. Не английскую.Целый год мы занимались спектаклем. Оттачивали текст, собирали команду. Я помогала детям учиться — русский для них не родной, было много сложностей. Старалась каждый вечер быть дома, домашку делали вместе — так я прошла программу 5, 6, 7 классов.— Заметили какую-то разницу в России?— Мир был открытый, глобальный, я постоянно приезжала-уезжала. По работе (в фонде "Подари жизнь". — Прим. ред.), и у меня семья в Москве: мама, сын.Россия всегда была моим домом, у меня нет другого паспорта и гражданства, кроме российского. Что было проблемой для мужа: приходилось постоянно собирать документы на визы, разрешения для пребывания в стране.Хотя мы с Луи вместе больше 20 лет, и я давно имела возможность получить английский или швейцарский паспорт. Просто никогда не было такой цели.— Что в Москве удивило больше всего?— Мы часто прилетали летом, на каникулы, к бабушке. Замечали, что Москва стала чище, лучше, красивее. Огромное количество кафе, ресторанов: подобного разнообразия и качества нет на Западе. С такой любовью все сделано!Да и в регионах — мы ездили в деревню в Башкирии, на Урал, — заметно, как власти заботятся. Ледяные городки зимой, ремонт прудов, облагораживание набережных. Но так, безусловно, не везде.— Как возникла идея спектакля "Как я пришла в сознание"?— Случилось это весной 2020-го, когда весь мир сидел под "домашним арестом". Многие делали прямые эфиры, пытаясь дотянуться друг до друга, ведь жизнь словно остановилась, чувствовалось много тревоги. Люди задавались вопросами, что происходит, почему.Я, как и многие, беспокоилась о будущем. Но особое волнение вызывало то, что люди боятся происходящего. А мой опыт показывал: если случается что-то серьезное, это неминуемо придется пройти. И только тогда можно понять, для чего это было нужно. Это и было зерном идеи спектакля: как, проходя сложные повороты судьбы, принимая вызовы, оставаться человеком, увидеть позитив, как быть благодарным за все.— Какой самый личный момент для вас в этой автобиографической трагикомедии?— Когда мы с подругой начали наговаривать на диктофон истории, у нас получилось 7,5 часа аудиотекста. Из этого затем сложили личные ситуации на 2,5 часа, потом сократили до полутора. Они все — трогательные, интимные, подчеркивающие благодарность жизни, Богу, окружающим.— О чем было сложнее всего рассказать на сцене?— Надеюсь, смогу вдохновить жить дальше, не опускать руки и не отчаиваться, даже если сейчас тяжело. Приглашаю посмотреть постановку тех, кому непросто, кто растерян, не видит будущего, не понимает, что происходит в этом мире. Билеты на мартовские и апрельские показы "Как я пришла в сознание" были раскуплены в первые часы, а на 10, 11 и 12 мая их можно еще приобрести – они только поступили в продажу.Признаюсь, не хотелось рассказывать о своем детстве, драматичном опыте первой любви. Все это, может, и не должно быть на сцене, но больше никак я не могла поблагодарить за сложности, за шанс стать человечнее, проще, продолжать свой путь вперед. Надеюсь, это будет кому-то полезным.— Верите в исцеляющую силу театра?— У него есть такая возможность. Я сама несколько раз проживала глубокий катарсис на спектаклях. Могла переоценить жизнь и по-новому посмотреть на вещи.Один из таких спектаклей — "Матросская тишина". В 1990-х я была студенткой Школы-студии МХАТ, мы ходили в "Табакерку", и это было мощное театральное потрясение. Искренний диалог от сердца к сердцу. Рыдали все зрители.— Не скучаете по Европе?— Нет, совершенно. У меня в Москве друзья, работа. Как и в Лондоне, и в Швейцарии. Такой я человек. Секрет в том, что я завожу дружбу, не ожидая что-то по отношению к себе, а отдавая — время, улыбку, искренность. Люблю приглашать гостей в дом. Поэтому вокруг меня собирается много интересных, близких по духу людей.— Один из ваших известных проектов — "Острые козырьки". Что больше всего запомнилось на съемках?— Я попала в сериал случайно, не читала весь сценарий — они его просто не показывают, максимально берегут от общественности завязку, скрывают фабулу, подогревают интерес.Все прошло гладко, профессионально, организованно. Съемки были в Манчестере, я жила в Лондоне, ездила туда, как в командировку, на поезде.— Каково было работать с Киллианом Мерфи и Томом Харди?— Они отличные партнеры. Я про них тогда не знала, потому что не люблю и не смотрю сериалы. Оба очень просты в общении, открытые, без тщеславия, лицемерия. Я чувствовала искренность, к тому же они оба настоящие джентльмены в обычной жизни.Ко мне на площадку приехали друзья, фанаты Киллиана, попросили с ним познакомиться. Я постучалась к нему в трейлер, он нас пригласил, и мы несколько минут пообщались.Киллиан всегда обедал со всеми вместе, не прятался в VIP-вагончике. Для меня это показатель профессионализма и уважения к людям. Он еще и продюсер проекта, поэтому заботился о нас, было видно, что ему не все равно. Это всегда приятно.Однажды я была в тяжелом историческом костюме, мы все стояли в ожидании, пока выставят свет для съемки. Он спрашивал, не холодно ли, предложил мне присесть и принести стул — так он относился ко всем.— Рассматриваете ли сейчас предложения от западных, американских коллег?— Недавно мне написал режиссер, у которого я снималась. Его друг из Нью-Йорка хотел показать мне сценарий. Мы созвонились, он рассказал про роль: русская жена олигарха, которая прилетает в Нью-Йорк и сердится на своего сына, женившегося на чернокожей.Я его выслушала и поняла, что мне это не очень интересно, не буду участвовать. Вежливо отказалась.— Планируете новые проекты в России? В театре или кино?— Да, конечно. У меня есть две замечательные идеи для театра. Если из них потом родится кино, тоже хорошо."Бабушка и Bentley" — мостик истории, про страну, которую разрушили и ограбили, и ее "осколки". Старшее поколение, бабушки просят милостыню или приезжают на электричках, чтобы поработать на улицах для оплаты коммуналки. А молодежь ездит на Bentley. Это мои реальные наблюдения — я всегда разговариваю на улицах с людьми, это будет такой монолог. Может, и спектакль.Следующим постановки спектакля "Как я пришла в сознание" в театре "Практика" намечены на 5, 6, 7 апреля.
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Анна Нехаева
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РИА Новости
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россия, москва, лондон, дина корзун, том харди (эдвард харди), bentley motors, матросская тишина, театр-студия олега табакова, школа-студия мхат, киллиан мерфи, кино и сериалы, знаменитости, театр, что посмотреть
Россия, Москва, Лондон, Дина Корзун, Том Харди (Эдвард Харди), Bentley Motors, Матросская тишина, Театр-студия Олега Табакова, Школа-студия МХАТ, Культура, Киллиан Мерфи, Кино и сериалы, Знаменитости, Театр, что посмотреть

Дина Корзун: Россия всегда была моим домом, у меня нет другого гражданства

© Фото : Лиля ФридманАктриса Дина Корзун
Актриса Дина Корзун - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : Лиля Фридман
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В музыкальном автобиографическом спектакле "Как я пришла в сознание" Дина Корзун откровенно говорит о себе, делится мыслями о мире, отношениях, творчестве. В интервью РИА Новости актриса рассказала о переезде в Россию из Великобритании, работе с Киллианом Мерфи и Томом Харди, предложениях голливудских режиссеров и новом проекте.
© Фото : Лиля ФридманАктриса Дина Корзун
Актриса Дина Корзун - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Фото : Лиля Фридман
Актриса Дина Корзун
— Когда вы вернулись в Россию и что стало причиной?
— Я всегда хотела уехать из Великобритании. Когда встал вопрос выбора в 2018-м, Луи предложил Швейцарию, так как он гражданин этой страны. Там мы провели три года. Если бы не ковид, так бы и жили — у меня были планы сделать постановку в Лозанне.
Но весной 2021-го на семейном совете мы приняли решение перебраться в Россию, потому что тут было меньше давления и лучше соблюдались права человека в условиях пандемии.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкИсполнители главных ролей фильма "Кука" Настя Добрынина и Дина Корзун перед премьерным показом картины в кинотеатре "Октябрь"
Исполнители главных ролей фильма КУКА Настя Добрынина и Дина Корзун перед премьерным показом картины в кинотеатре Октябрь - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Исполнители главных ролей фильма "Кука" Настя Добрынина и Дина Корзун перед премьерным показом картины в кинотеатре "Октябрь"
В Москве мы отметили мой день рождения с друзьями и к лету уже понимали, что наши дети пойдут в русскую школу. Не английскую.
Целый год мы занимались спектаклем. Оттачивали текст, собирали команду. Я помогала детям учиться — русский для них не родной, было много сложностей. Старалась каждый вечер быть дома, домашку делали вместе — так я прошла программу 5, 6, 7 классов.
— Заметили какую-то разницу в России?
— Мир был открытый, глобальный, я постоянно приезжала-уезжала. По работе (в фонде "Подари жизнь". — Прим. ред.), и у меня семья в Москве: мама, сын.
Россия всегда была моим домом, у меня нет другого паспорта и гражданства, кроме российского. Что было проблемой для мужа: приходилось постоянно собирать документы на визы, разрешения для пребывания в стране.
© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкАктриса, соучредитель фонда "Подари жизнь" Дина Корзун
Актриса, соучредитель фонда Подари жизнь Дина Корзун - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Актриса, соучредитель фонда "Подари жизнь" Дина Корзун
Хотя мы с Луи вместе больше 20 лет, и я давно имела возможность получить английский или швейцарский паспорт. Просто никогда не было такой цели.
— Что в Москве удивило больше всего?
— Мы часто прилетали летом, на каникулы, к бабушке. Замечали, что Москва стала чище, лучше, красивее. Огромное количество кафе, ресторанов: подобного разнообразия и качества нет на Западе. С такой любовью все сделано!
Да и в регионах — мы ездили в деревню в Башкирии, на Урал, — заметно, как власти заботятся. Ледяные городки зимой, ремонт прудов, облагораживание набережных. Но так, безусловно, не везде.
© Фото : Лиля ФридманАктриса Дина Корзун
Актриса Дина Корзун - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Фото : Лиля Фридман
Актриса Дина Корзун
— Как возникла идея спектакля "Как я пришла в сознание"?
— Случилось это весной 2020-го, когда весь мир сидел под "домашним арестом". Многие делали прямые эфиры, пытаясь дотянуться друг до друга, ведь жизнь словно остановилась, чувствовалось много тревоги. Люди задавались вопросами, что происходит, почему.
Я, как и многие, беспокоилась о будущем. Но особое волнение вызывало то, что люди боятся происходящего. А мой опыт показывал: если случается что-то серьезное, это неминуемо придется пройти. И только тогда можно понять, для чего это было нужно.
© Фото : Станислав ВлайкуАктриса Дина Корзун в спектакле "Как я пришла в сознание"
Актриса Дина Корзун в спектакле Как я пришла в сознание - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Фото : Станислав Влайку
Актриса Дина Корзун в спектакле "Как я пришла в сознание"
Это и было зерном идеи спектакля: как, проходя сложные повороты судьбы, принимая вызовы, оставаться человеком, увидеть позитив, как быть благодарным за все.
— Какой самый личный момент для вас в этой автобиографической трагикомедии?
— Когда мы с подругой начали наговаривать на диктофон истории, у нас получилось 7,5 часа аудиотекста. Из этого затем сложили личные ситуации на 2,5 часа, потом сократили до полутора. Они все — трогательные, интимные, подчеркивающие благодарность жизни, Богу, окружающим.
© Фото : Станислав ВлайкуАктриса Дина Корзун в спектакле "Как я пришла в сознание"
Актриса Дина Корзун в спектакле Как я пришла в сознание - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Фото : Станислав Влайку
Актриса Дина Корзун в спектакле "Как я пришла в сознание"
— О чем было сложнее всего рассказать на сцене?
— Надеюсь, смогу вдохновить жить дальше, не опускать руки и не отчаиваться, даже если сейчас тяжело. Приглашаю посмотреть постановку тех, кому непросто, кто растерян, не видит будущего, не понимает, что происходит в этом мире.
Билеты на мартовские и апрельские показы "Как я пришла в сознание" были раскуплены в первые часы, а на 10, 11 и 12 мая их можно еще приобрести – они только поступили в продажу.
Признаюсь, не хотелось рассказывать о своем детстве, драматичном опыте первой любви. Все это, может, и не должно быть на сцене, но больше никак я не могла поблагодарить за сложности, за шанс стать человечнее, проще, продолжать свой путь вперед. Надеюсь, это будет кому-то полезным.
© Фото : Лиля ФридманАктриса Дина Корзун
Актриса Дина Корзун
Актриса Дина Корзун
© Фото : Лиля Фридман
1 из 3
© Фото : Станислав Влайку

Дина Корзун в спектакле "Как я пришла в сознание"

Актриса Дина Корзун в спектакле Как я пришла в сознание

Дина Корзун в спектакле "Как я пришла в сознание"

© Фото : Станислав Влайку
2 из 3
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Дина Корзун, получившая приз "Лучшая женская роль" за фильм "Страна глухих", на церемонии вручения Национальной премии кинокритики и кинопрессы "Золотой Овен"

Актриса Дина Корзун, получившая приз Лучшая женская роль за фильм Страна глухих, на церемонии вручения Национальной премии кинокритики и кинопрессы Золотой Овен

Дина Корзун, получившая приз "Лучшая женская роль" за фильм "Страна глухих", на церемонии вручения Национальной премии кинокритики и кинопрессы "Золотой Овен"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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3 из 3
Актриса Дина Корзун
© Фото : Лиля Фридман
1 из 3

Дина Корзун в спектакле "Как я пришла в сознание"

© Фото : Станислав Влайку
2 из 3

Дина Корзун, получившая приз "Лучшая женская роль" за фильм "Страна глухих", на церемонии вручения Национальной премии кинокритики и кинопрессы "Золотой Овен"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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3 из 3
— Верите в исцеляющую силу театра?
— У него есть такая возможность. Я сама несколько раз проживала глубокий катарсис на спектаклях. Могла переоценить жизнь и по-новому посмотреть на вещи.
Один из таких спектаклей — "Матросская тишина". В 1990-х я была студенткой Школы-студии МХАТ, мы ходили в "Табакерку", и это было мощное театральное потрясение. Искренний диалог от сердца к сердцу. Рыдали все зрители.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Владимир Машков в роли Абрама Шварца и Владислав Миллер в роли Давида Шварца в сцене из спектакля «Матросская Тишина» в театре Олега Табакова

Спектакль Матросская тишина в театре О. Табакова

Владимир Машков в роли Абрама Шварца и Владислав Миллер в роли Давида Шварца в сцене из спектакля «Матросская Тишина» в театре Олега Табакова

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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1 из 3
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Арина Автушенко в роли Людмилы Шутовой в спектакле "Матросская Тишина" в театре Олега Табакова в Москве

Актриса Арина Автушенко в роли Людмилы Шутовой в сцене из спектакля Матросская Тишина в театре Олега Табакова в Москве

Арина Автушенко в роли Людмилы Шутовой в спектакле "Матросская Тишина" в театре Олега Табакова в Москве

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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2 из 3
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Павел Табаков в роли Давида Шварца и Федор Лавров в роли Абрама Шварца во время прогона премьерного спектакля "Матросская Тишина" по пьесе Александра Галича в постановке Олега Табакова на новой "Сцене на Сухаревской" Театра-студии под руководством О. Табакова в Москве

Павел Табаков и Федор Лавров во время спектакля Матросская Тишина в Театре-студии под руководством О. Табакова

Павел Табаков в роли Давида Шварца и Федор Лавров в роли Абрама Шварца во время прогона премьерного спектакля "Матросская Тишина" по пьесе Александра Галича в постановке Олега Табакова на новой "Сцене на Сухаревской" Театра-студии под руководством О. Табакова в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 3

Владимир Машков в роли Абрама Шварца и Владислав Миллер в роли Давида Шварца в сцене из спектакля «Матросская Тишина» в театре Олега Табакова

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
1 из 3

Арина Автушенко в роли Людмилы Шутовой в спектакле "Матросская Тишина" в театре Олега Табакова в Москве

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
2 из 3

Павел Табаков в роли Давида Шварца и Федор Лавров в роли Абрама Шварца во время прогона премьерного спектакля "Матросская Тишина" по пьесе Александра Галича в постановке Олега Табакова на новой "Сцене на Сухаревской" Театра-студии под руководством О. Табакова в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 3
— Не скучаете по Европе?
— Нет, совершенно. У меня в Москве друзья, работа. Как и в Лондоне, и в Швейцарии. Такой я человек. Секрет в том, что я завожу дружбу, не ожидая что-то по отношению к себе, а отдавая — время, улыбку, искренность. Люблю приглашать гостей в дом. Поэтому вокруг меня собирается много интересных, близких по духу людей.
— Один из ваших известных проектов — "Острые козырьки". Что больше всего запомнилось на съемках?
— Я попала в сериал случайно, не читала весь сценарий — они его просто не показывают, максимально берегут от общественности завязку, скрывают фабулу, подогревают интерес.
Все прошло гладко, профессионально, организованно. Съемки были в Манчестере, я жила в Лондоне, ездила туда, как в командировку, на поезде.
© BBC Television Centre (2013 – ...)Кадр из сериала "Острые козырьки"
Кадр из сериала Острые козырьки
Кадр из сериала "Острые козырьки"
© BBC Television Centre (2013 – ...)
1 из 3
© BBC

Сцена из сериала "Острые козырьки"

Кадр из сериала Заточенные кепки

Сцена из сериала "Острые козырьки"

© BBC
2 из 3
© BBC

Момент из сериала "Острые козырьки"

Кадр из сериала Заточенные кепки

Момент из сериала "Острые козырьки"

© BBC
3 из 3
Кадр из сериала "Острые козырьки"
© BBC Television Centre (2013 – ...)
1 из 3

Сцена из сериала "Острые козырьки"

© BBC
2 из 3

Момент из сериала "Острые козырьки"

© BBC
3 из 3
— Каково было работать с Киллианом Мерфи и Томом Харди?
— Они отличные партнеры. Я про них тогда не знала, потому что не люблю и не смотрю сериалы. Оба очень просты в общении, открытые, без тщеславия, лицемерия. Я чувствовала искренность, к тому же они оба настоящие джентльмены в обычной жизни.
© Фото : BBC Television CentreКадр из сериала "Острые козырьки"
Кадр из сериала Острые козырьки - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Фото : BBC Television Centre
Кадр из сериала "Острые козырьки"
Ко мне на площадку приехали друзья, фанаты Киллиана, попросили с ним познакомиться. Я постучалась к нему в трейлер, он нас пригласил, и мы несколько минут пообщались.
Киллиан всегда обедал со всеми вместе, не прятался в VIP-вагончике. Для меня это показатель профессионализма и уважения к людям. Он еще и продюсер проекта, поэтому заботился о нас, было видно, что ему не все равно. Это всегда приятно.
© Фото : BBC Television CentreКадр из сериала "Острые козырьки"
Кадр из сериала Острые козырьки - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Фото : BBC Television Centre
Кадр из сериала "Острые козырьки"
Однажды я была в тяжелом историческом костюме, мы все стояли в ожидании, пока выставят свет для съемки. Он спрашивал, не холодно ли, предложил мне присесть и принести стул — так он относился ко всем.
— Рассматриваете ли сейчас предложения от западных, американских коллег?
— Недавно мне написал режиссер, у которого я снималась. Его друг из Нью-Йорка хотел показать мне сценарий. Мы созвонились, он рассказал про роль: русская жена олигарха, которая прилетает в Нью-Йорк и сердится на своего сына, женившегося на чернокожей.
Я его выслушала и поняла, что мне это не очень интересно, не буду участвовать. Вежливо отказалась.
© Фото из личного архива Дины КорзунАктриса Дина Корзун
Актриса Дина Корзун
© Фото из личного архива Дины Корзун
Актриса Дина Корзун
— Планируете новые проекты в России? В театре или кино?
— Да, конечно. У меня есть две замечательные идеи для театра. Если из них потом родится кино, тоже хорошо.
"Бабушка и Bentley" — мостик истории, про страну, которую разрушили и ограбили, и ее "осколки". Старшее поколение, бабушки просят милостыню или приезжают на электричках, чтобы поработать на улицах для оплаты коммуналки. А молодежь ездит на Bentley. Это мои реальные наблюдения — я всегда разговариваю на улицах с людьми, это будет такой монолог. Может, и спектакль.
Следующим постановки спектакля "Как я пришла в сознание" в театре "Практика" намечены на 5, 6, 7 апреля.
Пианист Лоренцо Баньяти - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Итальянский пианист Баньяти: "Доверие русских нужно заслужить"
20 марта, 08:00
 
КультураРоссияМоскваЛондонДина КорзунТом Харди (Эдвард Харди)Bentley MotorsМатросская тишинаТеатр-студия Олега ТабаковаШкола-студия МХАТКиллиан МерфиКино и сериалыЗнаменитостиТеатрчто посмотреть
 
 
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