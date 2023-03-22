Дина Корзун: Россия всегда была моим домом, у меня нет другого гражданства

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В музыкальном автобиографическом спектакле "Как я пришла в сознание" Дина Корзун откровенно говорит о себе, делится мыслями о мире, отношениях, творчестве. В интервью РИА Новости актриса рассказала о переезде в Россию из Великобритании, работе с Киллианом Мерфи и Томом Харди, предложениях голливудских режиссеров и новом проекте. — Когда вы вернулись в Россию и что стало причиной?— Я всегда хотела уехать из Великобритании. Когда встал вопрос выбора в 2018-м, Луи предложил Швейцарию, так как он гражданин этой страны. Там мы провели три года. Если бы не ковид, так бы и жили — у меня были планы сделать постановку в Лозанне.Но весной 2021-го на семейном совете мы приняли решение перебраться в Россию, потому что тут было меньше давления и лучше соблюдались права человека в условиях пандемии.В Москве мы отметили мой день рождения с друзьями и к лету уже понимали, что наши дети пойдут в русскую школу. Не английскую.Целый год мы занимались спектаклем. Оттачивали текст, собирали команду. Я помогала детям учиться — русский для них не родной, было много сложностей. Старалась каждый вечер быть дома, домашку делали вместе — так я прошла программу 5, 6, 7 классов.— Заметили какую-то разницу в России?— Мир был открытый, глобальный, я постоянно приезжала-уезжала. По работе (в фонде "Подари жизнь". — Прим. ред.), и у меня семья в Москве: мама, сын.Россия всегда была моим домом, у меня нет другого паспорта и гражданства, кроме российского. Что было проблемой для мужа: приходилось постоянно собирать документы на визы, разрешения для пребывания в стране.Хотя мы с Луи вместе больше 20 лет, и я давно имела возможность получить английский или швейцарский паспорт. Просто никогда не было такой цели.— Что в Москве удивило больше всего?— Мы часто прилетали летом, на каникулы, к бабушке. Замечали, что Москва стала чище, лучше, красивее. Огромное количество кафе, ресторанов: подобного разнообразия и качества нет на Западе. С такой любовью все сделано!Да и в регионах — мы ездили в деревню в Башкирии, на Урал, — заметно, как власти заботятся. Ледяные городки зимой, ремонт прудов, облагораживание набережных. Но так, безусловно, не везде.— Как возникла идея спектакля "Как я пришла в сознание"?— Случилось это весной 2020-го, когда весь мир сидел под "домашним арестом". Многие делали прямые эфиры, пытаясь дотянуться друг до друга, ведь жизнь словно остановилась, чувствовалось много тревоги. Люди задавались вопросами, что происходит, почему.Я, как и многие, беспокоилась о будущем. Но особое волнение вызывало то, что люди боятся происходящего. А мой опыт показывал: если случается что-то серьезное, это неминуемо придется пройти. И только тогда можно понять, для чего это было нужно. Это и было зерном идеи спектакля: как, проходя сложные повороты судьбы, принимая вызовы, оставаться человеком, увидеть позитив, как быть благодарным за все.— Какой самый личный момент для вас в этой автобиографической трагикомедии?— Когда мы с подругой начали наговаривать на диктофон истории, у нас получилось 7,5 часа аудиотекста. Из этого затем сложили личные ситуации на 2,5 часа, потом сократили до полутора. Они все — трогательные, интимные, подчеркивающие благодарность жизни, Богу, окружающим.— О чем было сложнее всего рассказать на сцене?— Надеюсь, смогу вдохновить жить дальше, не опускать руки и не отчаиваться, даже если сейчас тяжело. Приглашаю посмотреть постановку тех, кому непросто, кто растерян, не видит будущего, не понимает, что происходит в этом мире. Билеты на мартовские и апрельские показы "Как я пришла в сознание" были раскуплены в первые часы, а на 10, 11 и 12 мая их можно еще приобрести – они только поступили в продажу.Признаюсь, не хотелось рассказывать о своем детстве, драматичном опыте первой любви. Все это, может, и не должно быть на сцене, но больше никак я не могла поблагодарить за сложности, за шанс стать человечнее, проще, продолжать свой путь вперед. Надеюсь, это будет кому-то полезным.— Верите в исцеляющую силу театра?— У него есть такая возможность. Я сама несколько раз проживала глубокий катарсис на спектаклях. Могла переоценить жизнь и по-новому посмотреть на вещи.Один из таких спектаклей — "Матросская тишина". В 1990-х я была студенткой Школы-студии МХАТ, мы ходили в "Табакерку", и это было мощное театральное потрясение. Искренний диалог от сердца к сердцу. Рыдали все зрители.— Не скучаете по Европе?— Нет, совершенно. У меня в Москве друзья, работа. Как и в Лондоне, и в Швейцарии. Такой я человек. Секрет в том, что я завожу дружбу, не ожидая что-то по отношению к себе, а отдавая — время, улыбку, искренность. Люблю приглашать гостей в дом. Поэтому вокруг меня собирается много интересных, близких по духу людей.— Один из ваших известных проектов — "Острые козырьки". Что больше всего запомнилось на съемках?— Я попала в сериал случайно, не читала весь сценарий — они его просто не показывают, максимально берегут от общественности завязку, скрывают фабулу, подогревают интерес.Все прошло гладко, профессионально, организованно. Съемки были в Манчестере, я жила в Лондоне, ездила туда, как в командировку, на поезде.— Каково было работать с Киллианом Мерфи и Томом Харди?— Они отличные партнеры. Я про них тогда не знала, потому что не люблю и не смотрю сериалы. Оба очень просты в общении, открытые, без тщеславия, лицемерия. Я чувствовала искренность, к тому же они оба настоящие джентльмены в обычной жизни.Ко мне на площадку приехали друзья, фанаты Киллиана, попросили с ним познакомиться. Я постучалась к нему в трейлер, он нас пригласил, и мы несколько минут пообщались.Киллиан всегда обедал со всеми вместе, не прятался в VIP-вагончике. Для меня это показатель профессионализма и уважения к людям. Он еще и продюсер проекта, поэтому заботился о нас, было видно, что ему не все равно. Это всегда приятно.Однажды я была в тяжелом историческом костюме, мы все стояли в ожидании, пока выставят свет для съемки. Он спрашивал, не холодно ли, предложил мне присесть и принести стул — так он относился ко всем.— Рассматриваете ли сейчас предложения от западных, американских коллег?— Недавно мне написал режиссер, у которого я снималась. Его друг из Нью-Йорка хотел показать мне сценарий. Мы созвонились, он рассказал про роль: русская жена олигарха, которая прилетает в Нью-Йорк и сердится на своего сына, женившегося на чернокожей.Я его выслушала и поняла, что мне это не очень интересно, не буду участвовать. Вежливо отказалась.— Планируете новые проекты в России? В театре или кино?— Да, конечно. У меня есть две замечательные идеи для театра. Если из них потом родится кино, тоже хорошо."Бабушка и Bentley" — мостик истории, про страну, которую разрушили и ограбили, и ее "осколки". Старшее поколение, бабушки просят милостыню или приезжают на электричках, чтобы поработать на улицах для оплаты коммуналки. А молодежь ездит на Bentley. Это мои реальные наблюдения — я всегда разговариваю на улицах с людьми, это будет такой монолог. Может, и спектакль.Следующим постановки спектакля "Как я пришла в сознание" в театре "Практика" намечены на 5, 6, 7 апреля.
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В музыкальном автобиографическом спектакле "Как я пришла в сознание" Дина Корзун откровенно говорит о себе, делится мыслями о мире, отношениях, творчестве. В интервью РИА Новости актриса рассказала о переезде в Россию из Великобритании, работе с Киллианом Мерфи и Томом Харди, предложениях голливудских режиссеров и новом проекте.
— Когда вы вернулись в Россию и что стало причиной?
— Я всегда хотела уехать из Великобритании. Когда встал вопрос выбора в 2018-м, Луи предложил Швейцарию, так как он гражданин этой страны. Там мы провели три года. Если бы не ковид, так бы и жили — у меня были планы сделать постановку в Лозанне.
Но весной 2021-го на семейном совете мы приняли решение перебраться в Россию, потому что тут было меньше давления и лучше соблюдались права человека в условиях пандемии.
Исполнители главных ролей фильма "Кука" Настя Добрынина и Дина Корзун перед премьерным показом картины в кинотеатре "Октябрь"
В Москве мы отметили мой день рождения с друзьями и к лету уже понимали, что наши дети пойдут в русскую школу. Не английскую.
Целый год мы занимались спектаклем. Оттачивали текст, собирали команду. Я помогала детям учиться — русский для них не родной, было много сложностей. Старалась каждый вечер быть дома, домашку делали вместе — так я прошла программу 5, 6, 7 классов.
— Заметили какую-то разницу в России?
— Мир был открытый, глобальный, я постоянно приезжала-уезжала. По работе (в фонде "Подари жизнь". — Прим. ред.), и у меня семья в Москве: мама, сын.
Россия всегда была моим домом, у меня нет другого паспорта и гражданства, кроме российского. Что было проблемой для мужа: приходилось постоянно собирать документы на визы, разрешения для пребывания в стране.
Актриса, соучредитель фонда "Подари жизнь" Дина Корзун
Хотя мы с Луи вместе больше 20 лет, и я давно имела возможность получить английский или швейцарский паспорт. Просто никогда не было такой цели.
— Что в Москве удивило больше всего?
— Мы часто прилетали летом, на каникулы, к бабушке. Замечали, что Москва стала чище, лучше, красивее. Огромное количество кафе, ресторанов: подобного разнообразия и качества нет на Западе. С такой любовью все сделано!
Да и в регионах — мы ездили в деревню в Башкирии, на Урал, — заметно, как власти заботятся. Ледяные городки зимой, ремонт прудов, облагораживание набережных. Но так, безусловно, не везде.
— Как возникла идея спектакля "Как я пришла в сознание"?
— Случилось это весной 2020-го, когда весь мир сидел под "домашним арестом". Многие делали прямые эфиры, пытаясь дотянуться друг до друга, ведь жизнь словно остановилась, чувствовалось много тревоги. Люди задавались вопросами, что происходит, почему.
Я, как и многие, беспокоилась о будущем. Но особое волнение вызывало то, что люди боятся происходящего. А мой опыт показывал: если случается что-то серьезное, это неминуемо придется пройти. И только тогда можно понять, для чего это было нужно.
Актриса Дина Корзун в спектакле "Как я пришла в сознание"
Это и было зерном идеи спектакля: как, проходя сложные повороты судьбы, принимая вызовы, оставаться человеком, увидеть позитив, как быть благодарным за все.
— Какой самый личный момент для вас в этой автобиографической трагикомедии?
— Когда мы с подругой начали наговаривать на диктофон истории, у нас получилось 7,5 часа аудиотекста. Из этого затем сложили личные ситуации на 2,5 часа, потом сократили до полутора. Они все — трогательные, интимные, подчеркивающие благодарность жизни, Богу, окружающим.
Актриса Дина Корзун в спектакле "Как я пришла в сознание"
— О чем было сложнее всего рассказать на сцене?
— Надеюсь, смогу вдохновить жить дальше, не опускать руки и не отчаиваться, даже если сейчас тяжело. Приглашаю посмотреть постановку тех, кому непросто, кто растерян, не видит будущего, не понимает, что происходит в этом мире.
Билеты на мартовские и апрельские показы "Как я пришла в сознание" были раскуплены в первые часы, а на 10, 11 и 12 мая их можно еще приобрести – они только поступили в продажу.
Признаюсь, не хотелось рассказывать о своем детстве, драматичном опыте первой любви. Все это, может, и не должно быть на сцене, но больше никак я не могла поблагодарить за сложности, за шанс стать человечнее, проще, продолжать свой путь вперед. Надеюсь, это будет кому-то полезным.
— У него есть такая возможность. Я сама несколько раз проживала глубокий катарсис на спектаклях. Могла переоценить жизнь и по-новому посмотреть на вещи.
Один из таких спектаклей — "Матросская тишина". В 1990-х я была студенткой Школы-студии МХАТ, мы ходили в "Табакерку", и это было мощное театральное потрясение. Искренний диалог от сердца к сердцу. Рыдали все зрители.
Павел Табаков в роли Давида Шварца и Федор Лавров в роли Абрама Шварца во время прогона премьерного спектакля "Матросская Тишина" по пьесе Александра Галича в постановке Олега Табакова на новой "Сцене на Сухаревской" Театра-студии под руководством О. Табакова в Москве
Павел Табаков в роли Давида Шварца и Федор Лавров в роли Абрама Шварца во время прогона премьерного спектакля "Матросская Тишина" по пьесе Александра Галича в постановке Олега Табакова на новой "Сцене на Сухаревской" Театра-студии под руководством О. Табакова в Москве
Павел Табаков в роли Давида Шварца и Федор Лавров в роли Абрама Шварца во время прогона премьерного спектакля "Матросская Тишина" по пьесе Александра Галича в постановке Олега Табакова на новой "Сцене на Сухаревской" Театра-студии под руководством О. Табакова в Москве
— Нет, совершенно. У меня в Москве друзья, работа. Как и в Лондоне, и в Швейцарии. Такой я человек. Секрет в том, что я завожу дружбу, не ожидая что-то по отношению к себе, а отдавая — время, улыбку, искренность. Люблю приглашать гостей в дом. Поэтому вокруг меня собирается много интересных, близких по духу людей.
— Один из ваших известных проектов — "Острые козырьки". Что больше всего запомнилось на съемках?
— Я попала в сериал случайно, не читала весь сценарий — они его просто не показывают, максимально берегут от общественности завязку, скрывают фабулу, подогревают интерес.
Все прошло гладко, профессионально, организованно. Съемки были в Манчестере, я жила в Лондоне, ездила туда, как в командировку, на поезде.
— Каково было работать с Киллианом Мерфи и Томом Харди?
— Они отличные партнеры. Я про них тогда не знала, потому что не люблю и не смотрю сериалы. Оба очень просты в общении, открытые, без тщеславия, лицемерия. Я чувствовала искренность, к тому же они оба настоящие джентльмены в обычной жизни.
Ко мне на площадку приехали друзья, фанаты Киллиана, попросили с ним познакомиться. Я постучалась к нему в трейлер, он нас пригласил, и мы несколько минут пообщались.
Киллиан всегда обедал со всеми вместе, не прятался в VIP-вагончике. Для меня это показатель профессионализма и уважения к людям. Он еще и продюсер проекта, поэтому заботился о нас, было видно, что ему не все равно. Это всегда приятно.
Однажды я была в тяжелом историческом костюме, мы все стояли в ожидании, пока выставят свет для съемки. Он спрашивал, не холодно ли, предложил мне присесть и принести стул — так он относился ко всем.
— Рассматриваете ли сейчас предложения от западных, американских коллег?
— Недавно мне написал режиссер, у которого я снималась. Его друг из Нью-Йорка хотел показать мне сценарий. Мы созвонились, он рассказал про роль: русская жена олигарха, которая прилетает в Нью-Йорк и сердится на своего сына, женившегося на чернокожей.
Я его выслушала и поняла, что мне это не очень интересно, не буду участвовать. Вежливо отказалась.
— Планируете новые проекты в России? В театре или кино?
— Да, конечно. У меня есть две замечательные идеи для театра. Если из них потом родится кино, тоже хорошо.
"Бабушка и Bentley" — мостик истории, про страну, которую разрушили и ограбили, и ее "осколки". Старшее поколение, бабушки просят милостыню или приезжают на электричках, чтобы поработать на улицах для оплаты коммуналки. А молодежь ездит на Bentley. Это мои реальные наблюдения — я всегда разговариваю на улицах с людьми, это будет такой монолог. Может, и спектакль.
Следующим постановки спектакля "Как я пришла в сознание" в театре "Практика" намечены на 5, 6, 7 апреля.
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