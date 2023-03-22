https://ria.ru/20230322/teatr-1859197844.html

Дина Корзун: Россия всегда была моим домом, у меня нет другого гражданства

Дина Корзун: Россия всегда была моим домом, у меня нет другого гражданства - РИА Новости, 22.03.2023

Дина Корзун: Россия всегда была моим домом, у меня нет другого гражданства

В музыкальном автобиографическом спектакле "Как я пришла в сознание" Дина Корзун откровенно говорит о себе, делится мыслями о мире, отношениях, творчестве. В... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T08:00

2023-03-22T08:00

2023-03-22T16:28

россия

москва

лондон

дина корзун

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матросская тишина

театр-студия олега табакова

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В музыкальном автобиографическом спектакле "Как я пришла в сознание" Дина Корзун откровенно говорит о себе, делится мыслями о мире, отношениях, творчестве. В интервью РИА Новости актриса рассказала о переезде в Россию из Великобритании, работе с Киллианом Мерфи и Томом Харди, предложениях голливудских режиссеров и новом проекте. — Когда вы вернулись в Россию и что стало причиной?— Я всегда хотела уехать из Великобритании. Когда встал вопрос выбора в 2018-м, Луи предложил Швейцарию, так как он гражданин этой страны. Там мы провели три года. Если бы не ковид, так бы и жили — у меня были планы сделать постановку в Лозанне.Но весной 2021-го на семейном совете мы приняли решение перебраться в Россию, потому что тут было меньше давления и лучше соблюдались права человека в условиях пандемии.В Москве мы отметили мой день рождения с друзьями и к лету уже понимали, что наши дети пойдут в русскую школу. Не английскую.Целый год мы занимались спектаклем. Оттачивали текст, собирали команду. Я помогала детям учиться — русский для них не родной, было много сложностей. Старалась каждый вечер быть дома, домашку делали вместе — так я прошла программу 5, 6, 7 классов.— Заметили какую-то разницу в России?— Мир был открытый, глобальный, я постоянно приезжала-уезжала. По работе (в фонде "Подари жизнь". — Прим. ред.), и у меня семья в Москве: мама, сын.Россия всегда была моим домом, у меня нет другого паспорта и гражданства, кроме российского. Что было проблемой для мужа: приходилось постоянно собирать документы на визы, разрешения для пребывания в стране.Хотя мы с Луи вместе больше 20 лет, и я давно имела возможность получить английский или швейцарский паспорт. Просто никогда не было такой цели.— Что в Москве удивило больше всего?— Мы часто прилетали летом, на каникулы, к бабушке. Замечали, что Москва стала чище, лучше, красивее. Огромное количество кафе, ресторанов: подобного разнообразия и качества нет на Западе. С такой любовью все сделано!Да и в регионах — мы ездили в деревню в Башкирии, на Урал, — заметно, как власти заботятся. Ледяные городки зимой, ремонт прудов, облагораживание набережных. Но так, безусловно, не везде.— Как возникла идея спектакля "Как я пришла в сознание"?— Случилось это весной 2020-го, когда весь мир сидел под "домашним арестом". Многие делали прямые эфиры, пытаясь дотянуться друг до друга, ведь жизнь словно остановилась, чувствовалось много тревоги. Люди задавались вопросами, что происходит, почему.Я, как и многие, беспокоилась о будущем. Но особое волнение вызывало то, что люди боятся происходящего. А мой опыт показывал: если случается что-то серьезное, это неминуемо придется пройти. И только тогда можно понять, для чего это было нужно. Это и было зерном идеи спектакля: как, проходя сложные повороты судьбы, принимая вызовы, оставаться человеком, увидеть позитив, как быть благодарным за все.— Какой самый личный момент для вас в этой автобиографической трагикомедии?— Когда мы с подругой начали наговаривать на диктофон истории, у нас получилось 7,5 часа аудиотекста. Из этого затем сложили личные ситуации на 2,5 часа, потом сократили до полутора. Они все — трогательные, интимные, подчеркивающие благодарность жизни, Богу, окружающим.— О чем было сложнее всего рассказать на сцене?— Надеюсь, смогу вдохновить жить дальше, не опускать руки и не отчаиваться, даже если сейчас тяжело. Приглашаю посмотреть постановку тех, кому непросто, кто растерян, не видит будущего, не понимает, что происходит в этом мире. Билеты на мартовские и апрельские показы "Как я пришла в сознание" были раскуплены в первые часы, а на 10, 11 и 12 мая их можно еще приобрести – они только поступили в продажу.Признаюсь, не хотелось рассказывать о своем детстве, драматичном опыте первой любви. Все это, может, и не должно быть на сцене, но больше никак я не могла поблагодарить за сложности, за шанс стать человечнее, проще, продолжать свой путь вперед. Надеюсь, это будет кому-то полезным.— Верите в исцеляющую силу театра?— У него есть такая возможность. Я сама несколько раз проживала глубокий катарсис на спектаклях. Могла переоценить жизнь и по-новому посмотреть на вещи.Один из таких спектаклей — "Матросская тишина". В 1990-х я была студенткой Школы-студии МХАТ, мы ходили в "Табакерку", и это было мощное театральное потрясение. Искренний диалог от сердца к сердцу. Рыдали все зрители.— Не скучаете по Европе?— Нет, совершенно. У меня в Москве друзья, работа. Как и в Лондоне, и в Швейцарии. Такой я человек. Секрет в том, что я завожу дружбу, не ожидая что-то по отношению к себе, а отдавая — время, улыбку, искренность. Люблю приглашать гостей в дом. Поэтому вокруг меня собирается много интересных, близких по духу людей.— Один из ваших известных проектов — "Острые козырьки". Что больше всего запомнилось на съемках?— Я попала в сериал случайно, не читала весь сценарий — они его просто не показывают, максимально берегут от общественности завязку, скрывают фабулу, подогревают интерес.Все прошло гладко, профессионально, организованно. Съемки были в Манчестере, я жила в Лондоне, ездила туда, как в командировку, на поезде.— Каково было работать с Киллианом Мерфи и Томом Харди?— Они отличные партнеры. Я про них тогда не знала, потому что не люблю и не смотрю сериалы. Оба очень просты в общении, открытые, без тщеславия, лицемерия. Я чувствовала искренность, к тому же они оба настоящие джентльмены в обычной жизни.Ко мне на площадку приехали друзья, фанаты Киллиана, попросили с ним познакомиться. Я постучалась к нему в трейлер, он нас пригласил, и мы несколько минут пообщались.Киллиан всегда обедал со всеми вместе, не прятался в VIP-вагончике. Для меня это показатель профессионализма и уважения к людям. Он еще и продюсер проекта, поэтому заботился о нас, было видно, что ему не все равно. Это всегда приятно.Однажды я была в тяжелом историческом костюме, мы все стояли в ожидании, пока выставят свет для съемки. Он спрашивал, не холодно ли, предложил мне присесть и принести стул — так он относился ко всем.— Рассматриваете ли сейчас предложения от западных, американских коллег?— Недавно мне написал режиссер, у которого я снималась. Его друг из Нью-Йорка хотел показать мне сценарий. Мы созвонились, он рассказал про роль: русская жена олигарха, которая прилетает в Нью-Йорк и сердится на своего сына, женившегося на чернокожей.Я его выслушала и поняла, что мне это не очень интересно, не буду участвовать. Вежливо отказалась.— Планируете новые проекты в России? В театре или кино?— Да, конечно. У меня есть две замечательные идеи для театра. Если из них потом родится кино, тоже хорошо."Бабушка и Bentley" — мостик истории, про страну, которую разрушили и ограбили, и ее "осколки". Старшее поколение, бабушки просят милостыню или приезжают на электричках, чтобы поработать на улицах для оплаты коммуналки. А молодежь ездит на Bentley. Это мои реальные наблюдения — я всегда разговариваю на улицах с людьми, это будет такой монолог. Может, и спектакль.Следующим постановки спектакля "Как я пришла в сознание" в театре "Практика" намечены на 5, 6, 7 апреля.

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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