https://ria.ru/20230322/tanki-1859736942.html

Швейцария до сих пор не ответила на запрос ФРГ о покупке танков Leopard 2

Швейцария до сих пор не ответила на запрос ФРГ о покупке танков Leopard 2 - РИА Новости, 22.03.2023

Швейцария до сих пор не ответила на запрос ФРГ о покупке танков Leopard 2

Минобороны Швейцарии считает по-прежнему актуальным ответ, данный 3 марта СМИ на запрос Германии о закупке танков Leopard 2, в котором оно объяснило, что... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T12:09

2023-03-22T12:09

2023-03-22T12:09

специальная военная операция на украине

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leopard 2

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ЖЕНЕВА, 22 мар – РИА Новости. Минобороны Швейцарии считает по-прежнему актуальным ответ, данный 3 марта СМИ на запрос Германии о закупке танков Leopard 2, в котором оно объяснило, что парламенту еще предстоит принять решение, заявили РИА Новости в пресс-службе МО страны. "Ответ, который мы дали вам 3 марта и который вы найдете в приложении, все еще действителен. Мы не высказываемся по поводу этих цифр", - ответили в пресс-служба. В своем ответе РИА Новости от 3 марта пресс-секретарь Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта (DDPS) Швейцарии Лоренц Фришкнехт заявил, что Швейцария получила заявку от Германии на покупку танков Leopard 2, но продажа боевых танков потребует их предварительного официального снятия с вооружения по решению парламента, а такое решение не было принято. Пресс-служба минобороны Швейцарии ранее заявила, что Берн располагает запасом из 96 танков Leopard 2, но ни одно государство не обращалось в Берн с просьбой об их приобретении. Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230320/germaniya-1859013038.html

https://ria.ru/20230315/narusheniya-1857992374.html

швейцария

германия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, швейцария, германия, leopard 2