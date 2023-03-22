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Швейцария до сих пор не ответила на запрос ФРГ о покупке танков Leopard 2 - РИА Новости, 22.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/tanki-1859736942.html
Швейцария до сих пор не ответила на запрос ФРГ о покупке танков Leopard 2
Швейцария до сих пор не ответила на запрос ФРГ о покупке танков Leopard 2 - РИА Новости, 22.03.2023
Швейцария до сих пор не ответила на запрос ФРГ о покупке танков Leopard 2
Минобороны Швейцарии считает по-прежнему актуальным ответ, данный 3 марта СМИ на запрос Германии о закупке танков Leopard 2, в котором оно объяснило, что... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:09
2023-03-22T12:09
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
германия
leopard 2
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ЖЕНЕВА, 22 мар – РИА Новости. Минобороны Швейцарии считает по-прежнему актуальным ответ, данный 3 марта СМИ на запрос Германии о закупке танков Leopard 2, в котором оно объяснило, что парламенту еще предстоит принять решение, заявили РИА Новости в пресс-службе МО страны. "Ответ, который мы дали вам 3 марта и который вы найдете в приложении, все еще действителен. Мы не высказываемся по поводу этих цифр", - ответили в пресс-служба. В своем ответе РИА Новости от 3 марта пресс-секретарь Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта (DDPS) Швейцарии Лоренц Фришкнехт заявил, что Швейцария получила заявку от Германии на покупку танков Leopard 2, но продажа боевых танков потребует их предварительного официального снятия с вооружения по решению парламента, а такое решение не было принято. Пресс-служба минобороны Швейцарии ранее заявила, что Берн располагает запасом из 96 танков Leopard 2, но ни одно государство не обращалось в Берн с просьбой об их приобретении. Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230320/germaniya-1859013038.html
https://ria.ru/20230315/narusheniya-1857992374.html
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в мире, швейцария, германия, leopard 2
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Германия, Leopard 2
Швейцария до сих пор не ответила на запрос ФРГ о покупке танков Leopard 2

Минобороны Швейцарии: Берн еще не ответил на запрос Берлина о покупке танков Leopard 2

© Фото : public domain / Markus RauchenbergerТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : public domain / Markus Rauchenberger
Танк Leopard 2. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 22 мар – РИА Новости. Минобороны Швейцарии считает по-прежнему актуальным ответ, данный 3 марта СМИ на запрос Германии о закупке танков Leopard 2, в котором оно объяснило, что парламенту еще предстоит принять решение, заявили РИА Новости в пресс-службе МО страны.
"Ответ, который мы дали вам 3 марта и который вы найдете в приложении, все еще действителен. Мы не высказываемся по поводу этих цифр", - ответили в пресс-служба.
В своем ответе РИА Новости от 3 марта пресс-секретарь Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта (DDPS) Швейцарии Лоренц Фришкнехт заявил, что Швейцария получила заявку от Германии на покупку танков Leopard 2, но продажа боевых танков потребует их предварительного официального снятия с вооружения по решению парламента, а такое решение не было принято.
Пресс-служба минобороны Швейцарии ранее заявила, что Берн располагает запасом из 96 танков Leopard 2, но ни одно государство не обращалось в Берн с просьбой об их приобретении.
Премьер-министр Саксонии М. Кречмер
Германия участвует в конфликте на Украине, заявил премьер Саксонии
20 марта, 02:51
Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвейцарияГерманияLeopard 2
 
 
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