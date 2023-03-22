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Иран, Британия, Франция и Германия провели переговоры по СВПД, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.03.2023
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18:54 22.03.2023 (обновлено: 19:28 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/svpd-1859878782.html
Иран, Британия, Франция и Германия провели переговоры по СВПД, сообщили СМИ
Иран, Британия, Франция и Германия провели переговоры по СВПД, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.03.2023
Иран, Британия, Франция и Германия провели переговоры по СВПД, сообщили СМИ
Замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни провел переговоры с дипломатами от Великобритании, Франции и Германии в Осло, стороны обсуждали вопрос восстановления... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T18:54
2023-03-22T19:28
в мире
иран
франция
германия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
великобритания
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни провел переговоры с дипломатами от Великобритании, Франции и Германии в Осло, стороны обсуждали вопрос восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщило агентство IRNA со ссылкой на источники. "Некоторые источники сообщили, что иранские и европейские дипломаты встретились в Норвегии для переговоров, направленных на возрождение ядерной сделки с Ираном 2015 года", — говорится в сообщении. Информацию о переговорах в Осло подтвердили изданию источники, "знакомые с недавним взаимодействием иранских и европейских дипломатов". Агентство также добавило, что в переговорах участвовали дипломаты МИД Англии, Франции и Германии, а также замглавы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора, который выступает координатором на переговорах в Вене по ядерной сделке. Тегеран представлял главный переговорщик по СВПД — замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018-го Штаты под руководством президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель Госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
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в мире, иран, франция, германия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), великобритания
В мире, Иран, Франция, Германия, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Великобритания
Иран, Британия, Франция и Германия провели переговоры по СВПД, сообщили СМИ

IRNA: Иран, Британия, Франция и Германия провели переговоры по восстановлению СВПД в Осло

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкОсло, Норвегия
Осло, Норвегия - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Осло, Норвегия. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни провел переговоры с дипломатами от Великобритании, Франции и Германии в Осло, стороны обсуждали вопрос восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщило агентство IRNA со ссылкой на источники.
"Некоторые источники сообщили, что иранские и европейские дипломаты встретились в Норвегии для переговоров, направленных на возрождение ядерной сделки с Ираном 2015 года", — говорится в сообщении.
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Информацию о переговорах в Осло подтвердили изданию источники, "знакомые с недавним взаимодействием иранских и европейских дипломатов".
Агентство также добавило, что в переговорах участвовали дипломаты МИД Англии, Франции и Германии, а также замглавы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора, который выступает координатором на переговорах в Вене по ядерной сделке. Тегеран представлял главный переговорщик по СВПД — замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018-го Штаты под руководством президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель Госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
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