Иран, Британия, Франция и Германия провели переговоры по СВПД, сообщили СМИ
IRNA: Иран, Британия, Франция и Германия провели переговоры по восстановлению СВПД в Осло
Осло, Норвегия. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни провел переговоры с дипломатами от Великобритании, Франции и Германии в Осло, стороны обсуждали вопрос восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщило агентство IRNA со ссылкой на источники.
"Некоторые источники сообщили, что иранские и европейские дипломаты встретились в Норвегии для переговоров, направленных на возрождение ядерной сделки с Ираном 2015 года", — говорится в сообщении.
Информацию о переговорах в Осло подтвердили изданию источники, "знакомые с недавним взаимодействием иранских и европейских дипломатов".
Агентство также добавило, что в переговорах участвовали дипломаты МИД Англии, Франции и Германии, а также замглавы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора, который выступает координатором на переговорах в Вене по ядерной сделке. Тегеран представлял главный переговорщик по СВПД — замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018-го Штаты под руководством президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель Госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.