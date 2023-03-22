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СМИ: в Финляндии задержали грузовое судно якобы с российскими удобрениями - РИА Новости, 23.03.2023
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17:55 22.03.2023 (обновлено: 03:53 23.03.2023)
https://ria.ru/20230322/sudno-1859861714.html
СМИ: в Финляндии задержали грузовое судно якобы с российскими удобрениями
СМИ: в Финляндии задержали грузовое судно якобы с российскими удобрениями - РИА Новости, 23.03.2023
СМИ: в Финляндии задержали грузовое судно якобы с российскими удобрениями
Грузовое судно с удобрениями, часть которых якобы связана с россиянином, находящимся под европейскими санкциями, задержали в финском порту Котка, сообщила... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-22T17:55
2023-03-23T03:53
финляндия
экономика
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 мар — РИА Новости. Грузовое судно с удобрениями, часть которых якобы связана с россиянином, находящимся под европейскими санкциями, задержали в финском порту Котка, сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE. Как отметил гендиректор порта Киммо Наски, корабль Smew сейчас стоит на якоре за пределами гавани. По его словам, в этом порту впервые задержали груз из-за европейских ограничительных мер.В департаменте санкций МИД Финляндии подозревают, что некоторая часть перевозимых на корабле удобрений имеет отношение к российскому физлицу, находящемуся в санкционном списке Брюсселя. Как заявила глава департамента Пиа Сариваара, это удалось выяснить благодаря сотрудничеству с властями. Она подчеркнула, что, согласно установленным Евросоюзом правилам, при обнаружении такие активы необходимо замораживать.Уточняется, что сейчас финское внешнеполитическое ведомство рассматривает заявление о выдаче исключительного разрешения на экспорт груза. По неподтвержденной информации YLE, на судне находятся около 20 тысяч тонн удобрений, цена которых — 480-600 евро за тонну. Таким образом, рыночная стоимость груза составляет 10-12 миллионов евро. Smew может перевозить насыпной груз весом 23 433 тонны, судно зарегистрировано на Кипре, уточняется в сообщении. Порт Хамина-Котка — один из самых популярных у российских клиентов финский порт, расположенный примерно в 60 километрах от российской границы. Там перерабатывают все виды грузов: газ, контейнеры, грузы для судов RoRo и LoLo, навалочные, наливные, генеральные комплексные грузы, а также оказывают самые разнообразные услуги.
https://ria.ru/20230310/prestupleniya-1857003227.html
https://ria.ru/20230227/albaniya-1854674189.html
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финляндия, экономика, евросоюз, россия, санкции в отношении россии
Финляндия, Экономика, Евросоюз, Россия, Санкции в отношении России
СМИ: в Финляндии задержали грузовое судно якобы с российскими удобрениями

YLE: в финском порту Котка из-за санкций задержали судно Smew с российскими удобрениями

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг у здания посольства Финляндии в Москве
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 мар — РИА Новости. Грузовое судно с удобрениями, часть которых якобы связана с россиянином, находящимся под европейскими санкциями, задержали в финском порту Котка, сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
Как отметил гендиректор порта Киммо Наски, корабль Smew сейчас стоит на якоре за пределами гавани. По его словам, в этом порту впервые задержали груз из-за европейских ограничительных мер.
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В департаменте санкций МИД Финляндии подозревают, что некоторая часть перевозимых на корабле удобрений имеет отношение к российскому физлицу, находящемуся в санкционном списке Брюсселя. Как заявила глава департамента Пиа Сариваара, это удалось выяснить благодаря сотрудничеству с властями. Она подчеркнула, что, согласно установленным Евросоюзом правилам, при обнаружении такие активы необходимо замораживать.
Уточняется, что сейчас финское внешнеполитическое ведомство рассматривает заявление о выдаче исключительного разрешения на экспорт груза.
По неподтвержденной информации YLE, на судне находятся около 20 тысяч тонн удобрений, цена которых — 480-600 евро за тонну. Таким образом, рыночная стоимость груза составляет 10-12 миллионов евро. Smew может перевозить насыпной груз весом 23 433 тонны, судно зарегистрировано на Кипре, уточняется в сообщении.
Порт Хамина-Котка — один из самых популярных у российских клиентов финский порт, расположенный примерно в 60 километрах от российской границы. Там перерабатывают все виды грузов: газ, контейнеры, грузы для судов RoRo и LoLo, навалочные, наливные, генеральные комплексные грузы, а также оказывают самые разнообразные услуги.
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