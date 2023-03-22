https://ria.ru/20230322/sudno-1859861714.html

СМИ: в Финляндии задержали грузовое судно якобы с российскими удобрениями

СМИ: в Финляндии задержали грузовое судно якобы с российскими удобрениями - РИА Новости, 23.03.2023

СМИ: в Финляндии задержали грузовое судно якобы с российскими удобрениями

Грузовое судно с удобрениями, часть которых якобы связана с россиянином, находящимся под европейскими санкциями, задержали в финском порту Котка, сообщила... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-22T17:55

2023-03-22T17:55

2023-03-23T03:53

финляндия

экономика

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

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ХЕЛЬСИНКИ, 22 мар — РИА Новости. Грузовое судно с удобрениями, часть которых якобы связана с россиянином, находящимся под европейскими санкциями, задержали в финском порту Котка, сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE. Как отметил гендиректор порта Киммо Наски, корабль Smew сейчас стоит на якоре за пределами гавани. По его словам, в этом порту впервые задержали груз из-за европейских ограничительных мер.В департаменте санкций МИД Финляндии подозревают, что некоторая часть перевозимых на корабле удобрений имеет отношение к российскому физлицу, находящемуся в санкционном списке Брюсселя. Как заявила глава департамента Пиа Сариваара, это удалось выяснить благодаря сотрудничеству с властями. Она подчеркнула, что, согласно установленным Евросоюзом правилам, при обнаружении такие активы необходимо замораживать.Уточняется, что сейчас финское внешнеполитическое ведомство рассматривает заявление о выдаче исключительного разрешения на экспорт груза. По неподтвержденной информации YLE, на судне находятся около 20 тысяч тонн удобрений, цена которых — 480-600 евро за тонну. Таким образом, рыночная стоимость груза составляет 10-12 миллионов евро. Smew может перевозить насыпной груз весом 23 433 тонны, судно зарегистрировано на Кипре, уточняется в сообщении. Порт Хамина-Котка — один из самых популярных у российских клиентов финский порт, расположенный примерно в 60 километрах от российской границы. Там перерабатывают все виды грузов: газ, контейнеры, грузы для судов RoRo и LoLo, навалочные, наливные, генеральные комплексные грузы, а также оказывают самые разнообразные услуги.

https://ria.ru/20230310/prestupleniya-1857003227.html

https://ria.ru/20230227/albaniya-1854674189.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

финляндия, экономика, евросоюз, россия, санкции в отношении россии