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Украинских судей привлекут к уголовной ответственности - РИА Новости, 22.03.2023
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01:08 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/sudi-1859649680.html
Украинских судей привлекут к уголовной ответственности
Украинских судей привлекут к уголовной ответственности - РИА Новости, 22.03.2023
Украинских судей привлекут к уголовной ответственности
Следственный комитет России привлечет к уголовной ответственности всех украинских прокуроров и судей, которые причастны к вынесению незаконных приговоров в... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T01:08
2023-03-22T01:08
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
в мире
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Следственный комитет России привлечет к уголовной ответственности всех украинских прокуроров и судей, которые причастны к вынесению незаконных приговоров в отношении российских депутатов и сенаторов, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Во вторник украинская генпрокуратура заявила, что 20 депутатов Госдумы РФ заочно приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за "посягательство на территориальную целостность Украины". Сообщалось, что депутаты Госдумы 15 февраля 2022 года поддержали постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, а 22 февраля они проголосовали за ратификацию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками. "По поручению председателя СК России следователи в рамках расследования уголовного дела о незаконном привлечении к уголовной ответственности ряда российских депутатов и сенаторов установят и привлекут к уголовной ответственности конкретных должностных лиц из числа сотрудников прокуратуры и судебных органов Украины, принимавших незаконные решения", - говорится в сообщении. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230302/ukraina-1855357587.html
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луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, в мире
Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ, В мире
Украинских судей привлекут к уголовной ответственности

СК: судей Украины привлекут к ответственности из-за приговоров против российских депутатов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСуд в Киеве
Суд в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
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Суд в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Следственный комитет России привлечет к уголовной ответственности всех украинских прокуроров и судей, которые причастны к вынесению незаконных приговоров в отношении российских депутатов и сенаторов, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
Во вторник украинская генпрокуратура заявила, что 20 депутатов Госдумы РФ заочно приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за "посягательство на территориальную целостность Украины". Сообщалось, что депутаты Госдумы 15 февраля 2022 года поддержали постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, а 22 февраля они проголосовали за ратификацию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
На Украине будут заочно судить еще 41 депутата Госдумы
2 марта, 13:38
"По поручению председателя СК России следователи в рамках расследования уголовного дела о незаконном привлечении к уголовной ответственности ряда российских депутатов и сенаторов установят и привлекут к уголовной ответственности конкретных должностных лиц из числа сотрудников прокуратуры и судебных органов Украины, принимавших незаконные решения", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Януковича будут заочно судить на Украине за склонение к дезертирству
10 марта, 16:16
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФВ мире
 
 
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