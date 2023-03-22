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При стрельбе в Таиланде погибли два человека
При стрельбе в Таиланде погибли два человека - РИА Новости, 22.03.2023
При стрельбе в Таиланде погибли два человека
Два человека погибли, один ранен в ходе продолжающейся стрельбы в тайском городе Пхетчабури, примерно в ста километрах к юго-западу от Бангкока, сообщает портал РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:12
2023-03-22T14:12
2023-03-22T14:12
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Два человека погибли, один ранен в ходе продолжающейся стрельбы в тайском городе Пхетчабури, примерно в ста километрах к юго-западу от Бангкока, сообщает портал Star со ссылкой на полицию. По данным издания, тайская полиция в среду 22 марта окружила дом, в котором укрылся боевик, уже убивший двух человек и ранивший еще одного. Осада продолжается. "Полиция все еще окружает район, где укрылся вооруженный мужчина", - заявил представитель национальной полиции Ахайон Крайтонг, отказавшись сообщить подробности. В Таиланде высокий процент населения владеет оружием, и за последние 12 месяцев часто происходили инциденты с его применением, в том числе один из самых смертоносных случаев стрельбы в новейшей истории страны. В октябре 2022 года бывший сержант полиции убил 36 человек, из них 24 детей, в северо-восточной провинции Нонг Буа Лам Фу.
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в мире, таиланд, бангкок
При стрельбе в Таиланде погибли два человека
В Таиланде мужчина открыл стрельбу, два человека погибли, один получил ранение
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Два человека погибли, один ранен в ходе продолжающейся стрельбы в тайском городе Пхетчабури, примерно в ста километрах к юго-западу от Бангкока, сообщает портал Star
со ссылкой на полицию.
По данным издания, тайская полиция в среду 22 марта окружила дом, в котором укрылся боевик, уже убивший двух человек и ранивший еще одного. Осада продолжается.
"Полиция все еще окружает район, где укрылся вооруженный мужчина", - заявил представитель национальной полиции Ахайон Крайтонг, отказавшись сообщить подробности.
В Таиланде высокий процент населения владеет оружием, и за последние 12 месяцев часто происходили инциденты с его применением, в том числе один из самых смертоносных случаев стрельбы в новейшей истории страны. В октябре 2022 года бывший сержант полиции убил 36 человек, из них 24 детей, в северо-восточной провинции Нонг Буа Лам Фу.
При стрельбе на северо-востоке США погиб подросток, передает CNBC