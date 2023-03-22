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"Мне страшно." Байден под смех толпы опозорился в Белом доме
"Мне страшно." Байден под смех толпы опозорился в Белом доме - РИА Новости, 22.03.2023
"Мне страшно." Байден под смех толпы опозорился в Белом доме
Президент США Джо Байден решил процитировать поэта Ричарда Бланко на торжественной церемонии в Белом доме, но запутался в словах и вызвал смех толпы,... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T02:48
2023-03-22T02:48
2023-03-22T02:48
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джо байден
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден решил процитировать поэта Ричарда Бланко на торжественной церемонии в Белом доме, но запутался в словах и вызвал смех толпы, признавшись, что его пугает находиться в стенах администрации.На мероприятии в Восточной комнате Белого дома Джо Байден награждал лауреатов за достижения в области гуманитарных наук и искусств и вручал им национальные медали. В своей вступительной речи президент США попытался процитировать строки Бланко, но начал запинаться и путать слова."Извините, давай я начну заново, мне страшно здесь находиться", — признался он.После этого по залу прокатилась волна смеха.В ноябре Байдену исполнилось 80 лет. Он стал самым пожилым президентом США в истории. Американский лидер регулярно попадает в курьезные ситуации, причиной чего, как считают оппоненты, является возраст и возможные проблемы со здоровьем.
https://ria.ru/20230318/bayden-1858781695.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
"Мне страшно." Байден под смех толпы опозорился в Белом доме
Президент США Байден признался, что ему страшно находиться в Белом доме и рассмешил толпу
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Президент США Джо Байден решил процитировать поэта Ричарда Бланко на торжественной церемонии
в Белом доме, но запутался в словах и вызвал смех толпы, признавшись, что его пугает находиться в стенах администрации.
На мероприятии в Восточной комнате Белого дома Джо Байден награждал лауреатов за достижения в области гуманитарных наук и искусств и вручал им национальные медали. В своей вступительной речи президент США попытался процитировать строки Бланко, но начал запинаться и путать слова.
"Извините, давай я начну заново, мне страшно здесь находиться", — признался он.
После этого по залу прокатилась волна смеха.
В ноябре Байдену исполнилось 80 лет. Он стал самым пожилым президентом США в истории. Американский лидер регулярно попадает в курьезные ситуации, причиной чего, как считают оппоненты, является возраст и возможные проблемы со здоровьем.
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