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"Мне страшно." Байден под смех толпы опозорился в Белом доме - РИА Новости, 22.03.2023
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02:48 22.03.2023
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"Мне страшно." Байден под смех толпы опозорился в Белом доме
"Мне страшно." Байден под смех толпы опозорился в Белом доме - РИА Новости, 22.03.2023
"Мне страшно." Байден под смех толпы опозорился в Белом доме
Президент США Джо Байден решил процитировать поэта Ричарда Бланко на торжественной церемонии в Белом доме, но запутался в словах и вызвал смех толпы,... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T02:48
2023-03-22T02:48
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден решил процитировать поэта Ричарда Бланко на торжественной церемонии в Белом доме, но запутался в словах и вызвал смех толпы, признавшись, что его пугает находиться в стенах администрации.На мероприятии в Восточной комнате Белого дома Джо Байден награждал лауреатов за достижения в области гуманитарных наук и искусств и вручал им национальные медали. В своей вступительной речи президент США попытался процитировать строки Бланко, но начал запинаться и путать слова."Извините, давай я начну заново, мне страшно здесь находиться", — признался он.После этого по залу прокатилась волна смеха.В ноябре Байдену исполнилось 80 лет. Он стал самым пожилым президентом США в истории. Американский лидер регулярно попадает в курьезные ситуации, причиной чего, как считают оппоненты, является возраст и возможные проблемы со здоровьем.
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
"Мне страшно." Байден под смех толпы опозорился в Белом доме

Президент США Байден признался, что ему страшно находиться в Белом доме и рассмешил толпу

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден решил процитировать поэта Ричарда Бланко на торжественной церемонии в Белом доме, но запутался в словах и вызвал смех толпы, признавшись, что его пугает находиться в стенах администрации.
На мероприятии в Восточной комнате Белого дома Джо Байден награждал лауреатов за достижения в области гуманитарных наук и искусств и вручал им национальные медали. В своей вступительной речи президент США попытался процитировать строки Бланко, но начал запинаться и путать слова.
"Извините, давай я начну заново, мне страшно здесь находиться", — признался он.
После этого по залу прокатилась волна смеха.
В ноябре Байдену исполнилось 80 лет. Он стал самым пожилым президентом США в истории. Американский лидер регулярно попадает в курьезные ситуации, причиной чего, как считают оппоненты, является возраст и возможные проблемы со здоровьем.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
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