https://ria.ru/20230322/strakh-1859653346.html

"Мне страшно." Байден под смех толпы опозорился в Белом доме

"Мне страшно." Байден под смех толпы опозорился в Белом доме - РИА Новости, 22.03.2023

"Мне страшно." Байден под смех толпы опозорился в Белом доме

Президент США Джо Байден решил процитировать поэта Ричарда Бланко на торжественной церемонии в Белом доме, но запутался в словах и вызвал смех толпы,... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T02:48

2023-03-22T02:48

2023-03-22T02:48

в мире

сша

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850452348_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0efa75903c36df818020e46070dbd76d.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден решил процитировать поэта Ричарда Бланко на торжественной церемонии в Белом доме, но запутался в словах и вызвал смех толпы, признавшись, что его пугает находиться в стенах администрации.На мероприятии в Восточной комнате Белого дома Джо Байден награждал лауреатов за достижения в области гуманитарных наук и искусств и вручал им национальные медали. В своей вступительной речи президент США попытался процитировать строки Бланко, но начал запинаться и путать слова."Извините, давай я начну заново, мне страшно здесь находиться", — признался он.После этого по залу прокатилась волна смеха.В ноябре Байдену исполнилось 80 лет. Он стал самым пожилым президентом США в истории. Американский лидер регулярно попадает в курьезные ситуации, причиной чего, как считают оппоненты, является возраст и возможные проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20230318/bayden-1858781695.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, джо байден