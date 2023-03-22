https://ria.ru/20230322/stena-1859815680.html
Посол Германии предложил построить стену на границе России и Украины
Посол Германии предложил построить стену на границе России и Украины - РИА Новости, 22.03.2023
Посол Германии предложил построить стену на границе России и Украины
Посол Германии на Украине Анку Фельдгузен считает, что помимо обеспечения Киева необходимым вооружением, на украинской границе с Российской Федерацией нужно... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:15
2023-03-22T16:15
2023-03-22T16:15
россия
украина
германия
сергей лавров
анка фельдгузен
дмитрий песков
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156376/66/1563766655_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_1b8ac43605c120fdd6ce25a8326c39da.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Посол Германии на Украине Анку Фельдгузен считает, что помимо обеспечения Киева необходимым вооружением, на украинской границе с Российской Федерацией нужно построить "прочную стену". "Целью должно быть сдерживание России… Это - наша цель. Как ее достичь? Поставка оружия - одна из составляющих… Но на границе с РФ должна быть очень-очень эффективная и прочная стена…", - приводит слова Фельдгузен издание ТСН. Кроме того, она отметила, что необходимо обеспечить украинцев необходимым вооружением, и Германия будет помогать украинской армии, а также будет оказывать и другую помощь, в частности, гуманитарную, подытожила посол. Как сообщал ранее портал Yle, Финляндия начала земляные работы по строительству 200 километрового забора на границе с Россией. В конце ноября 2022 года кабинет министров Финляндии объявил о выделении 143 миллионов долларов на строительство забора на границе с Россией. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230322/uran-1859797311.html
россия
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156376/66/1563766655_576:185:3061:2048_1920x0_80_0_0_79455614b2f0498fe21c5153641c5f8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, германия, сергей лавров, анка фельдгузен, дмитрий песков, нато, в мире
Россия, Украина, Германия, Сергей Лавров, Анка Фельдгузен, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
Посол Германии предложил построить стену на границе России и Украины
Посол Германии Фельдгузен предложил построить прочную стену на границе России и Украины
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Посол Германии на Украине Анку Фельдгузен считает, что помимо обеспечения Киева необходимым вооружением, на украинской границе с Российской Федерацией нужно построить "прочную стену".
"Целью должно быть сдерживание России… Это - наша цель. Как ее достичь? Поставка оружия - одна из составляющих… Но на границе с РФ должна быть очень-очень эффективная и прочная стена…", - приводит слова Фельдгузен издание ТСН.
Кроме того, она отметила, что необходимо обеспечить украинцев необходимым вооружением, и Германия будет помогать украинской армии, а также будет оказывать и другую помощь, в частности, гуманитарную, подытожила посол.
Как сообщал ранее портал Yle, Финляндия
начала земляные работы по строительству 200 километрового забора на границе с Россией. В конце ноября 2022 года кабинет министров Финляндии объявил о выделении 143 миллионов долларов на строительство забора на границе с Россией.
Россия ранее направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Лавров предупредил о последствиях применения снарядов с ураном на Украине