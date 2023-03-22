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ФРС США повысила базовую процентную ставку - РИА Новости, 22.03.2023
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21:03 22.03.2023 (обновлено: 21:32 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/stavka-1859903965.html
ФРС США повысила базовую процентную ставку
ФРС США повысила базовую процентную ставку - РИА Новости, 22.03.2023
ФРС США повысила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до уровня 4,75-5% годовых,... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T21:03
2023-03-22T21:32
сша
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федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до уровня 4,75-5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.Таким образом, ставка находится на максимально высоком уровне с 2006 года, когда она достигала 5,25% годовых. Ранее в феврале ФРС повысила ставку на 25 базисных пунктов после повышения на 50 базисных пунктов на заседании в декабре. В марте прошлого года регулятор повысил ставку впервые с декабря 2018 года после того, как в 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизил до отметки в 0-0,25% годовых.Кроме того, Федрезерв подтвердил, что он продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя опубликованному в мае 2022 года плану. По плану сокращение началось 1 июня, первые три месяца планировалось сокращать активы на 47,5 миллиарда долларов в месяц, 30 миллиардов из которых приходится на казначейские бумаги, 17,5 миллиарда - на ипотечные бумаги. Затем темпы сокращения должны были увеличиться вдвое - до 95 миллиардов долларов в месяц.ФРС отмечает, что дальнейшее повышение ставки будет уместно. Центробанк по-прежнему рассчитывает достичь максимальной занятости в экономике и инфляции на уровне в 2% в долгосрочной перспективе."При выборе подходящей позиции в монетарной политике комитет продолжит следить за влиянием поступающей информации на экономические перспективы. Комитет будет готов адаптировать монетарную политику надлежащим образом при возникновении рисков для целей комитета", - сообщает регулятор.
https://ria.ru/20230322/bankir-1859801953.html
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сша, экономика, федеральная резервная система сша, в мире
США, Экономика, Федеральная резервная система США, В мире
ФРС США повысила базовую процентную ставку

ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,75-5 процентов

© AP Photo / Patrick SemanskyФедеральная резервная система (ФРС) США
Федеральная резервная система (ФРС) США - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Федеральная резервная система (ФРС) США. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до уровня 4,75-5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
Таким образом, ставка находится на максимально высоком уровне с 2006 года, когда она достигала 5,25% годовых. Ранее в феврале ФРС повысила ставку на 25 базисных пунктов после повышения на 50 базисных пунктов на заседании в декабре. В марте прошлого года регулятор повысил ставку впервые с декабря 2018 года после того, как в 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизил до отметки в 0-0,25% годовых.
Кроме того, Федрезерв подтвердил, что он продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя опубликованному в мае 2022 года плану. По плану сокращение началось 1 июня, первые три месяца планировалось сокращать активы на 47,5 миллиарда долларов в месяц, 30 миллиардов из которых приходится на казначейские бумаги, 17,5 миллиарда - на ипотечные бумаги. Затем темпы сокращения должны были увеличиться вдвое - до 95 миллиардов долларов в месяц.
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ФРС отмечает, что дальнейшее повышение ставки будет уместно. Центробанк по-прежнему рассчитывает достичь максимальной занятости в экономике и инфляции на уровне в 2% в долгосрочной перспективе.
"При выборе подходящей позиции в монетарной политике комитет продолжит следить за влиянием поступающей информации на экономические перспективы. Комитет будет готов адаптировать монетарную политику надлежащим образом при возникновении рисков для целей комитета", - сообщает регулятор.
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