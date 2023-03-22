https://ria.ru/20230322/ssha-1859846970.html

В Пентагоне посетовали на нежелание молодежи служить в армии

В Пентагоне посетовали на нежелание молодежи служить в армии - РИА Новости, 22.03.2023

В Пентагоне посетовали на нежелание молодежи служить в армии

Молодежь в США не хочет служить в армии, а тех, кто высказывает такое намерение, наименьшее количество за десятилетие, заявил заместитель главы минобороны по... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T17:19

2023-03-22T17:19

2023-03-22T17:19

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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Молодежь в США не хочет служить в армии, а тех, кто высказывает такое намерение, наименьшее количество за десятилетие, заявил заместитель главы минобороны по вопросам армии Гейб Камарилло. "Только 9% говорят о склонности к службе, что является самым низким показателем за десятилетие", - заявил Камарилло на слушаниях в сенатском комитете. По его словам, "поколение Z" не знает ничего о военной службе, "75% практически ничего не знают об армии".

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, в мире, министерство обороны сша