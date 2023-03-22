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В Пентагоне посетовали на нежелание молодежи служить в армии
В Пентагоне посетовали на нежелание молодежи служить в армии - РИА Новости, 22.03.2023
В Пентагоне посетовали на нежелание молодежи служить в армии
Молодежь в США не хочет служить в армии, а тех, кто высказывает такое намерение, наименьшее количество за десятилетие, заявил заместитель главы минобороны по... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T17:19
2023-03-22T17:19
2023-03-22T17:19
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Молодежь в США не хочет служить в армии, а тех, кто высказывает такое намерение, наименьшее количество за десятилетие, заявил заместитель главы минобороны по вопросам армии Гейб Камарилло. "Только 9% говорят о склонности к службе, что является самым низким показателем за десятилетие", - заявил Камарилло на слушаниях в сенатском комитете. По его словам, "поколение Z" не знает ничего о военной службе, "75% практически ничего не знают об армии".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, в мире, министерство обороны сша
США, В мире, Министерство обороны США
В Пентагоне посетовали на нежелание молодежи служить в армии
Замглавы Пентагона Камарилло: всего девять процентов молодежи хотят служить в армии
ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Молодежь в США не хочет служить в армии, а тех, кто высказывает такое намерение, наименьшее количество за десятилетие, заявил заместитель главы минобороны по вопросам армии Гейб Камарилло.
"Только 9% говорят о склонности к службе, что является самым низким показателем за десятилетие", - заявил Камарилло на слушаниях в сенатском комитете.
По его словам, "поколение Z" не знает ничего о военной службе, "75% практически ничего не знают об армии".
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