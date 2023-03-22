https://ria.ru/20230322/ssha-1859719941.html
США практически полностью нарушают конвенцию о биооружии, заявил Косачев
США практически полностью нарушают конвенцию о биооружии, заявил Косачев - РИА Новости, 22.03.2023
США практически полностью нарушают конвенцию о биооружии, заявил Косачев
США нарушают практически все положения КБТО, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T11:29
2023-03-22T11:29
2023-03-22T12:13
сша
в мире
константин косачев
украина
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. США нарушают практически все положения КБТО, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев."Комиссия приходит к заключению, что своим поведением в сфере глобальной биологической безопасности США нарушают практически все основополагающие положения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического, биологического оружия и токсинного оружия и об их уничтожении", - сказал он в ходе заседания парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.
https://ria.ru/20230322/boepripasy-1859688116.html
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сша, в мире, константин косачев, украина
США, В мире, Константин Косачев, Украина
США практически полностью нарушают конвенцию о биооружии, заявил Косачев
Косачев: США нарушают практически все положения конвенции о биологическом оружии