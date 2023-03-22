https://ria.ru/20230322/ssha-1859685345.html

Рябков отреагировал на призыв конгрессменов передать кассетные снаряды ВСУ

Рябков отреагировал на призыв конгрессменов передать кассетные снаряды ВСУ - РИА Новости, 22.03.2023

Рябков отреагировал на призыв конгрессменов передать кассетные снаряды ВСУ

Россия призывает США не идти по пути эскалации, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя предложение американских конгрессменов к президенту Джо Байдену... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T09:46

2023-03-22T09:46

2023-03-22T11:12

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850858387_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b05015a6e828ecdbdd4e58b2edfcee6e.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россия призывает США не идти по пути эскалации, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя предложение американских конгрессменов к президенту Джо Байдену поставить кассетные боеприпасы Украине.Он подчеркнул, что США, "по сути дела, каждый день" демонстрируют готовность к дальнейшей эскалации."Опасность такого курса для нас очевидна. Мы видим, что практически не остается номенклатуры с точки зрения вооружений и военной техники, которая не поставлялась бы на Украину. Рассматриваются все более смертоносные дальнобойные сложные современные системы для насыщения ими поля боя с украинской стороны", — отметил Рябков.По его словам, таким образом США продолжают подтверждать свою фактически прямую вовлеченность в конфликт.Ранее четверо высокопоставленных американских законодателей-республиканцев направили президенту Байдену письмо с призывом помочь Украине кассетными боеприпасами. Подписи под обращением поставили главы комитетов палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол и по делам вооруженных сил Майк Роджерс, члены аналогичных структур в сенате Джим Риш и Роджер Уикерс.

https://ria.ru/20230322/oruzhie-1859672903.html

https://ria.ru/20230322/bezopasnost-1859690473.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина