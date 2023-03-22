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Рябков отреагировал на призыв конгрессменов передать кассетные снаряды ВСУ
Рябков отреагировал на призыв конгрессменов передать кассетные снаряды ВСУ - РИА Новости, 22.03.2023
Рябков отреагировал на призыв конгрессменов передать кассетные снаряды ВСУ
Россия призывает США не идти по пути эскалации, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя предложение американских конгрессменов к президенту Джо Байдену... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T09:46
2023-03-22T09:46
2023-03-22T11:12
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россия призывает США не идти по пути эскалации, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя предложение американских конгрессменов к президенту Джо Байдену поставить кассетные боеприпасы Украине.Он подчеркнул, что США, "по сути дела, каждый день" демонстрируют готовность к дальнейшей эскалации."Опасность такого курса для нас очевидна. Мы видим, что практически не остается номенклатуры с точки зрения вооружений и военной техники, которая не поставлялась бы на Украину. Рассматриваются все более смертоносные дальнобойные сложные современные системы для насыщения ими поля боя с украинской стороны", — отметил Рябков.По его словам, таким образом США продолжают подтверждать свою фактически прямую вовлеченность в конфликт.Ранее четверо высокопоставленных американских законодателей-республиканцев направили президенту Байдену письмо с призывом помочь Украине кассетными боеприпасами. Подписи под обращением поставили главы комитетов палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол и по делам вооруженных сил Майк Роджерс, члены аналогичных структур в сенате Джим Риш и Роджер Уикерс.
https://ria.ru/20230322/oruzhie-1859672903.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина
Рябков отреагировал на призыв конгрессменов передать кассетные снаряды ВСУ
Рябков: США фактически напрямую вовлечены в конфликт на Украине
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россия призывает США не идти по пути эскалации, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя предложение американских конгрессменов к президенту Джо Байдену поставить кассетные боеприпасы Украине.
«
"Я сейчас не беру вопрос о том, насколько использование кассетных боеприпасов допустимо в вооруженном конфликте. Это тема, которая давно, долго рассматривается на профильных международных площадках", — добавил дипломат.
Он подчеркнул, что США, "по сути дела, каждый день" демонстрируют готовность к дальнейшей эскалации.
"Опасность такого курса для нас очевидна. Мы видим, что практически не остается номенклатуры с точки зрения вооружений и военной техники, которая не поставлялась бы на Украину. Рассматриваются все более смертоносные дальнобойные сложные современные системы для насыщения ими поля боя с украинской стороны", — отметил Рябков.
МИД предупредил о последствиях применения оружия с обедненным ураном
По его словам, таким образом США продолжают подтверждать свою фактически прямую вовлеченность в конфликт.
Ранее четверо высокопоставленных американских законодателей-республиканцев направили президенту Байдену письмо с призывом помочь Украине кассетными боеприпасами. Подписи под обращением поставили главы комитетов палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол
и по делам вооруженных сил Майк Роджерс, члены аналогичных структур в сенате Джим Риш
и Роджер Уикерс.
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