https://ria.ru/20230322/ssha-1859670045.html

Эксперт оценил, в какую сумму обойдется стабилизация экономики США

Эксперт оценил, в какую сумму обойдется стабилизация экономики США - РИА Новости, 22.03.2023

Эксперт оценил, в какую сумму обойдется стабилизация экономики США

Правительству США понадобится не менее двух триллионов долларов на стабилизацию банковской системы страны, заявил РИА Новости бывший вице-президент финансовой... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T08:25

2023-03-22T08:25

2023-03-22T08:25

экономика

сша

вашингтон (штат)

калифорния

lehman brothers

банкротство silicon valley bank

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ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА новости. Правительству США понадобится не менее двух триллионов долларов на стабилизацию банковской системы страны, заявил РИА Новости бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд. "Это все обернется триллионами, по крайней мере, двумя триллионами долларов", - сообщил он на просьбу оценить расходы правительства США для стабилизации американской банковской системы в рамках текущего кризиса. По мнению Макдональда, работавшего в Lehman Brothers в период финансового кризиса 2008 года и отвечавшего за управление долговыми обязательствами и торговлю конвертируемыми ценными бумагами, вслед за банкротством Silicon Valley Bank в банковской системе происходит ухудшение кредитных условий. Он добавил, что ожидает дальнейших потерь со стороны финансовых организаций. Банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру - Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.

https://ria.ru/20230322/ssha-1859659658.html

https://ria.ru/20230318/banki-1858703529.html

сша

вашингтон (штат)

калифорния

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, вашингтон (штат), калифорния, lehman brothers , банкротство silicon valley bank