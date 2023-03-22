https://ria.ru/20230322/ssha-1859670045.html
Эксперт оценил, в какую сумму обойдется стабилизация экономики США
Эксперт оценил, в какую сумму обойдется стабилизация экономики США - РИА Новости, 22.03.2023
Эксперт оценил, в какую сумму обойдется стабилизация экономики США
Правительству США понадобится не менее двух триллионов долларов на стабилизацию банковской системы страны, заявил РИА Новости бывший вице-президент финансовой... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T08:25
2023-03-22T08:25
2023-03-22T08:25
экономика
сша
вашингтон (штат)
калифорния
lehman brothers
банкротство silicon valley bank
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ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА новости. Правительству США понадобится не менее двух триллионов долларов на стабилизацию банковской системы страны, заявил РИА Новости бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд. "Это все обернется триллионами, по крайней мере, двумя триллионами долларов", - сообщил он на просьбу оценить расходы правительства США для стабилизации американской банковской системы в рамках текущего кризиса. По мнению Макдональда, работавшего в Lehman Brothers в период финансового кризиса 2008 года и отвечавшего за управление долговыми обязательствами и торговлю конвертируемыми ценными бумагами, вслед за банкротством Silicon Valley Bank в банковской системе происходит ухудшение кредитных условий. Он добавил, что ожидает дальнейших потерь со стороны финансовых организаций. Банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру - Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.
https://ria.ru/20230322/ssha-1859659658.html
https://ria.ru/20230318/banki-1858703529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, вашингтон (штат), калифорния, lehman brothers , банкротство silicon valley bank
Экономика, США, Вашингтон (штат), Калифорния, Lehman Brothers , Банкротство Silicon Valley Bank
Эксперт оценил, в какую сумму обойдется стабилизация экономики США
Эксперт: США нужно не меньше двух триллионов долларов на стабилизацию банковской системы
ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА новости. Правительству США понадобится не менее двух триллионов долларов на стабилизацию банковской системы страны, заявил РИА Новости бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд.
"Это все обернется триллионами, по крайней мере, двумя триллионами долларов", - сообщил он на просьбу оценить расходы правительства США для стабилизации американской банковской системы в рамках текущего кризиса.
В США могут обанкротиться еще 50 банков, заявил эксперт
По мнению Макдональда, работавшего в Lehman Brothers в период финансового кризиса 2008 года и отвечавшего за управление долговыми обязательствами и торговлю конвертируемыми ценными бумагами, вслед за банкротством Silicon Valley Bank в банковской системе происходит ухудшение кредитных условий. Он добавил, что ожидает дальнейших потерь со стороны финансовых организаций.
Банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса.
Регуляторы штата Калифорния
10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру - Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.
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