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В США могут обанкротиться еще 50 банков, заявил эксперт
В США могут обанкротиться еще 50 банков, заявил эксперт - РИА Новости, 22.03.2023
В США могут обанкротиться еще 50 банков, заявил эксперт
Еще 50 банков в США могут обанкротиться до того, как власти решат структурную проблему, заявил РИА Новости бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T05:05
2023-03-22T05:05
2023-03-22T05:16
сша
банкротство silicon valley bank
в мире
экономика
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ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Еще 50 банков в США могут обанкротиться до того, как власти решат структурную проблему, заявил РИА Новости бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд."Еще 50 банков могут рухнуть до тех пор, пока они не решат структурную проблему. Политики, вероятнее всего, будут вынуждены каким-то образом ввести куда большее удержание (оттока вкладов со счетов банков - ред.), значительно превышающее депозиты в 250 тысяч долларов", - сообщил он.Банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса. Макдональд добавил, что текущие проблемы в банковской системе США имеют сходство с крахом самого Lehman Brothers.Оценивая отток средств со счетов американских финансовых организаций, Макдональд, работавший в Lehman Brothers в период финансового кризиса 2008 года и отвечавший за управление долговыми обязательствами и торговлю конвертируемыми ценными бумагами, прогнозирует "сотни миллиардов долларов", которые потеряют региональные банки в США. В то же время, по его мнению, эти средства уйдут крупным банкам, а затем и в казначейские облигации.Эксперт добавил, что американским властям придется увеличить гарантии по депозитам по сравнению с существующими.Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что министерство финансов США изучает возможности гарантирования всех банковских вкладов в случае ухудшения ситуации в банковском секторе, для чего могут понадобиться средства валютного стабфонда.
https://ria.ru/20230322/retsessiya-1859654925.html
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сша, банкротство silicon valley bank, в мире, экономика
США, Банкротство Silicon Valley Bank, В мире, Экономика
В США могут обанкротиться еще 50 банков, заявил эксперт
Макдональд: еще 50 банков могут обанкротиться в США до того, как власти решат проблему
ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Еще 50 банков в США могут обанкротиться до того, как власти решат структурную проблему, заявил РИА Новости бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд.
"Еще 50 банков могут рухнуть до тех пор, пока они не решат структурную проблему. Политики, вероятнее всего, будут вынуждены каким-то образом ввести куда большее удержание (оттока вкладов со счетов банков - ред.), значительно превышающее депозиты в 250 тысяч долларов", - сообщил он.
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Банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса. Макдональд добавил, что текущие проблемы в банковской системе США имеют сходство с крахом самого Lehman Brothers.
Оценивая отток средств со счетов американских финансовых организаций, Макдональд, работавший в Lehman Brothers в период финансового кризиса 2008 года и отвечавший за управление долговыми обязательствами и торговлю конвертируемыми ценными бумагами, прогнозирует "сотни миллиардов долларов", которые потеряют региональные банки в США. В то же время, по его мнению, эти средства уйдут крупным банкам, а затем и в казначейские облигации.
Эксперт добавил, что американским властям придется увеличить гарантии по депозитам по сравнению с существующими.
Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что министерство финансов США изучает возможности гарантирования всех банковских вкладов в случае ухудшения ситуации в банковском секторе, для чего могут понадобиться средства валютного стабфонда.
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