https://ria.ru/20230322/sputnik-1859859283.html
В СПЧ надеются на введение санкций в ответ на блокировку Sputnik в Молдавии
В СПЧ надеются на введение санкций в ответ на блокировку Sputnik в Молдавии - РИА Новости, 22.03.2023
В СПЧ надеются на введение санкций в ответ на блокировку Sputnik в Молдавии
Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод выразил надежду, что в ответ на блокировку сайтов агентства Sputnik в Молдавии последует... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T17:51
2023-03-22T17:51
2023-03-22T17:51
в мире
молдавия
кишинев
балтия
александр брод
санкции в отношении россии
sputnik
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод выразил надежду, что в ответ на блокировку сайтов агентства Sputnik в Молдавии последует соответствующая реакция, в том числе экономические санкции. Ранее Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) распорядилась под предлогом "борьбы с дезинформацией" заблокировать сайты агентства Sputnik. Перечень источников с онлайн-контентом, "распространяющих ложную информацию в сфере, затрагивающей национальную безопасность, в условиях чрезвычайного положения", был дополнен порталами: sputniknews.com; md.sputniknews.com; ro.sputniknews.com; sputniknews.ru; md.sputniknews.ru. "Общество лишают объективной информации о происходящем на территории Украины, в Европе, особенно о целях и задачах СВО. Власти Молдавии стали частью идеологической индустрии по очернению России, стремятся подсадить на иглу антироссийских настроений жителей страны. Россия не должна мириться с подобным раскладом, надеюсь, последует соответствующая реакция", - сообщил Брод РИА Новости, комментирую блокировку сайтов Sputnik. Он добавил, что рассчитывает в частности и на экономические санкции. Он подчеркнул, что Молдавия продолжает перенимать худший русофобный опыт Запада, ограничивая деятельность российских и русскоязычных СМИ, и напомнил ситуацию с телекомпанией "Мир". "Показателен выход Молдавии из проекта телекомпании "Мир", отзыв лицензий у русскоязычных каналов. Подобные действия уверенно можно квалифицировать как жёсткую дискриминацию русских в Молдавии, количество которых составляет более 200 тысяч человек", - сказал Брод. По его данном, только в самом Кишинёве проживает почти 38% русских. "Тем не менее, молдавские власти взяли жёсткий курс на насильственную ассимиляцию русского населения. Подобные уродливые практики уже много лет применяются в странах Балтии, на Украине", - добавил Брод.
https://ria.ru/20230322/sputnik-1859853161.html
https://ria.ru/20230321/sanktsii-1859452481.html
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в мире, молдавия, кишинев, балтия, александр брод, санкции в отношении россии, sputnik, совет по правам человека при президенте рф (спч)
В мире, Молдавия, Кишинев, Балтия, Александр Брод, Санкции в отношении России, Sputnik, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
В СПЧ надеются на введение санкций в ответ на блокировку Sputnik в Молдавии
Член СПЧ Брод надеется на введение санкций в ответ на блокировку сайтов Sputnik в Молдавии
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод выразил надежду, что в ответ на блокировку сайтов агентства Sputnik в Молдавии последует соответствующая реакция, в том числе экономические санкции.
Ранее Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) распорядилась под предлогом "борьбы с дезинформацией" заблокировать сайты агентства Sputnik. Перечень источников с онлайн-контентом, "распространяющих ложную информацию в сфере, затрагивающей национальную безопасность, в условиях чрезвычайного положения", был дополнен порталами: sputniknews.com; md.sputniknews.com; ro.sputniknews.com; sputniknews.ru; md.sputniknews.ru.
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"Общество лишают объективной информации о происходящем на территории Украины, в Европе, особенно о целях и задачах СВО. Власти Молдавии стали частью идеологической индустрии по очернению России, стремятся подсадить на иглу антироссийских настроений жителей страны. Россия не должна мириться с подобным раскладом, надеюсь, последует соответствующая реакция", - сообщил Брод РИА Новости, комментирую блокировку сайтов Sputnik. Он добавил, что рассчитывает в частности и на экономические санкции.
Он подчеркнул, что Молдавия
продолжает перенимать худший русофобный опыт Запада, ограничивая деятельность российских и русскоязычных СМИ, и напомнил ситуацию с телекомпанией "Мир".
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"Показателен выход Молдавии из проекта телекомпании "Мир", отзыв лицензий у русскоязычных каналов. Подобные действия уверенно можно квалифицировать как жёсткую дискриминацию русских в Молдавии, количество которых составляет более 200 тысяч человек", - сказал Брод.
По его данном, только в самом Кишинёве
проживает почти 38% русских.
"Тем не менее, молдавские власти взяли жёсткий курс на насильственную ассимиляцию русского населения. Подобные уродливые практики уже много лет применяются в странах Балтии
, на Украине", - добавил Брод.
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