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В Совфеде намерены интенсифицировать контакты с китайскими коллегами - РИА Новости, 22.03.2023
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15:46 22.03.2023 (обновлено: 15:57 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/sovfed-1859806129.html
В Совфеде намерены интенсифицировать контакты с китайскими коллегами
В Совфеде намерены интенсифицировать контакты с китайскими коллегами - РИА Новости, 22.03.2023
В Совфеде намерены интенсифицировать контакты с китайскими коллегами
Итоги переговоров глав России и Китая требуют от парламентариев РФ и КНР уже в самое ближайшее время интенсифицировать контакты, соответствующие поручения даны... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T15:46
2023-03-22T15:57
китай
валентина матвиенко
совет федерации рф
всекитайское собрание народных представителей
си цзиньпин
россия
политика
в мире
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Итоги переговоров глав России и Китая требуют от парламентариев РФ и КНР уже в самое ближайшее время интенсифицировать контакты, соответствующие поручения даны профильному комитету Совфеда и Управлению международных связей, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию с рабочим визитом, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок."Завершен государственный визит, ставший, без преувеличения, эпохальным событием в двусторонних отношениях. Он подтвердил устойчивость стратегического взаимодействия высокого уровня между Россией и Китаем. Итоги переговоров глав государств требуют и от нас, парламентариев России и КНР, уже в самое ближайшее время интенсифицировать контакты. Это очевидно", - написала Матвиенко в своем телеграм-канале.По ее словам, соответствующие поручения уже сегодня были даны комитету Совета Федерации по международным делам и нашему Управлению международных связей. "Акцент в итоговом заявлении на важности совместной работы законодателей двух стран не дает нам права затягивать с ее активизацией", - отметила спикер."Прежде всего, ускоряем подготовку к встрече в очном формате Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания и Всекитайского собрания народных представителей. Это очень эффективный инструмент взаимодействия законодателей", - написала Матвиенко.Сенатор пояснила, что из-за пандемии контакты были переведены в онлайн-режим. "Считаю, будет правильным, если очные встречи в рамках нашей комиссии возобновятся уже в ближайшие месяцы. Могу сказать, что и китайские коллеги, и министерства иностранных дел обеих стран приступают к проработке содержательных моментов и согласованию конкретных сроков. Заседание комиссии планируется в Пекине", - уточнила спикер.Матвиенко выразила уверенность, что серьезным импульсом к усилению контактов парламентариев как на государственном уровне, так и между региональными законодателями "может стать наша встреча и личное знакомство с новым председателем Постоянного Комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи"."Работаем. Как говорят в Китае: "И фань фэн шунь" ("Попутного ветра!")", - заключила спикер.
https://ria.ru/20230322/perekhod-1859789276.html
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китай, валентина матвиенко, совет федерации рф, всекитайское собрание народных представителей, си цзиньпин, россия, политика, в мире
Китай, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Всекитайское собрание народных представителей, Си Цзиньпин, Россия, Политика, В мире
В Совфеде намерены интенсифицировать контакты с китайскими коллегами

Матвиенко: в Совфеде намерены интенсифицировать контакты с китайскими коллегами

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России в Москве
Здание Совета Федерации России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Итоги переговоров глав России и Китая требуют от парламентариев РФ и КНР уже в самое ближайшее время интенсифицировать контакты, соответствующие поручения даны профильному комитету Совфеда и Управлению международных связей, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию с рабочим визитом, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
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"Завершен государственный визит, ставший, без преувеличения, эпохальным событием в двусторонних отношениях. Он подтвердил устойчивость стратегического взаимодействия высокого уровня между Россией и Китаем. Итоги переговоров глав государств требуют и от нас, парламентариев России и КНР, уже в самое ближайшее время интенсифицировать контакты. Это очевидно", - написала Матвиенко в своем телеграм-канале.
По ее словам, соответствующие поручения уже сегодня были даны комитету Совета Федерации по международным делам и нашему Управлению международных связей. "Акцент в итоговом заявлении на важности совместной работы законодателей двух стран не дает нам права затягивать с ее активизацией", - отметила спикер.
"Прежде всего, ускоряем подготовку к встрече в очном формате Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания и Всекитайского собрания народных представителей. Это очень эффективный инструмент взаимодействия законодателей", - написала Матвиенко.
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Сенатор пояснила, что из-за пандемии контакты были переведены в онлайн-режим. "Считаю, будет правильным, если очные встречи в рамках нашей комиссии возобновятся уже в ближайшие месяцы. Могу сказать, что и китайские коллеги, и министерства иностранных дел обеих стран приступают к проработке содержательных моментов и согласованию конкретных сроков. Заседание комиссии планируется в Пекине", - уточнила спикер.
Матвиенко выразила уверенность, что серьезным импульсом к усилению контактов парламентариев как на государственном уровне, так и между региональными законодателями "может стать наша встреча и личное знакомство с новым председателем Постоянного Комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи".
"Работаем. Как говорят в Китае: "И фань фэн шунь" ("Попутного ветра!")", - заключила спикер.
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