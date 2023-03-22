https://ria.ru/20230322/sovfed-1859806129.html

В Совфеде намерены интенсифицировать контакты с китайскими коллегами

В Совфеде намерены интенсифицировать контакты с китайскими коллегами - РИА Новости, 22.03.2023

В Совфеде намерены интенсифицировать контакты с китайскими коллегами

Итоги переговоров глав России и Китая требуют от парламентариев РФ и КНР уже в самое ближайшее время интенсифицировать контакты, соответствующие поручения даны... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T15:46

2023-03-22T15:46

2023-03-22T15:57

китай

валентина матвиенко

совет федерации рф

всекитайское собрание народных представителей

си цзиньпин

россия

политика

в мире

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Итоги переговоров глав России и Китая требуют от парламентариев РФ и КНР уже в самое ближайшее время интенсифицировать контакты, соответствующие поручения даны профильному комитету Совфеда и Управлению международных связей, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию с рабочим визитом, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок."Завершен государственный визит, ставший, без преувеличения, эпохальным событием в двусторонних отношениях. Он подтвердил устойчивость стратегического взаимодействия высокого уровня между Россией и Китаем. Итоги переговоров глав государств требуют и от нас, парламентариев России и КНР, уже в самое ближайшее время интенсифицировать контакты. Это очевидно", - написала Матвиенко в своем телеграм-канале.По ее словам, соответствующие поручения уже сегодня были даны комитету Совета Федерации по международным делам и нашему Управлению международных связей. "Акцент в итоговом заявлении на важности совместной работы законодателей двух стран не дает нам права затягивать с ее активизацией", - отметила спикер."Прежде всего, ускоряем подготовку к встрече в очном формате Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания и Всекитайского собрания народных представителей. Это очень эффективный инструмент взаимодействия законодателей", - написала Матвиенко.Сенатор пояснила, что из-за пандемии контакты были переведены в онлайн-режим. "Считаю, будет правильным, если очные встречи в рамках нашей комиссии возобновятся уже в ближайшие месяцы. Могу сказать, что и китайские коллеги, и министерства иностранных дел обеих стран приступают к проработке содержательных моментов и согласованию конкретных сроков. Заседание комиссии планируется в Пекине", - уточнила спикер.Матвиенко выразила уверенность, что серьезным импульсом к усилению контактов парламентариев как на государственном уровне, так и между региональными законодателями "может стать наша встреча и личное знакомство с новым председателем Постоянного Комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи"."Работаем. Как говорят в Китае: "И фань фэн шунь" ("Попутного ветра!")", - заключила спикер.

https://ria.ru/20230322/perekhod-1859789276.html

https://ria.ru/20230322/kitaytsy-1859791096.html

https://ria.ru/20230322/atom-1859778405.html

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китай, валентина матвиенко, совет федерации рф, всекитайское собрание народных представителей, си цзиньпин, россия, политика, в мире