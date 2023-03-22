https://ria.ru/20230322/soveschaniya-1859768516.html

Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина

Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина - РИА Новости, 22.03.2023

Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина

Кремль не будет задолго анонсировать сроки традиционной серии совещаний по военной тематике с участием президента РФ Владимира Путина, сказал РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T13:34

2023-03-22T13:34

2023-03-22T13:34

россия

дмитрий песков

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Кремль не будет задолго анонсировать сроки традиционной серии совещаний по военной тематике с участием президента РФ Владимира Путина, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пообещав сообщить о мероприятии "по мере поступления". "Все будем по мере поступления сообщать. Задолго не будем ничего анонсировать", - сказал Песков. Совещания по военной тематике с участием президента РФ традиционно проводятся весной и осенью. В них участвует руководство министерства обороны, главы предприятий ОПК, профильные члены правительства.

https://ria.ru/20230314/opk-1857826443.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, владимир путин, безопасность