https://ria.ru/20230322/soveschaniya-1859768516.html
Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина
Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина - РИА Новости, 22.03.2023
Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина
Кремль не будет задолго анонсировать сроки традиционной серии совещаний по военной тематике с участием президента РФ Владимира Путина, сказал РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:34
2023-03-22T13:34
2023-03-22T13:34
россия
дмитрий песков
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Кремль не будет задолго анонсировать сроки традиционной серии совещаний по военной тематике с участием президента РФ Владимира Путина, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пообещав сообщить о мероприятии "по мере поступления". "Все будем по мере поступления сообщать. Задолго не будем ничего анонсировать", - сказал Песков. Совещания по военной тематике с участием президента РФ традиционно проводятся весной и осенью. В них участвует руководство министерства обороны, главы предприятий ОПК, профильные члены правительства.
https://ria.ru/20230314/opk-1857826443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий песков, владимир путин, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Безопасность
Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина
Песков заявил, что будет анонсировать военные совещания с участием Путина ближе к срокам
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Кремль не будет задолго анонсировать сроки традиционной серии совещаний по военной тематике с участием президента РФ Владимира Путина, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пообещав сообщить о мероприятии "по мере поступления".
"Все будем по мере поступления сообщать. Задолго не будем ничего анонсировать", - сказал Песков.
Совещания по военной тематике с участием президента РФ традиционно проводятся весной и осенью. В них участвует руководство министерства обороны, главы предприятий ОПК, профильные члены правительства.
Путин посетовал на кадровый дефицит в ОПК