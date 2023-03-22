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Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина - РИА Новости, 22.03.2023
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13:34 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/soveschaniya-1859768516.html
Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина
Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина - РИА Новости, 22.03.2023
Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина
Кремль не будет задолго анонсировать сроки традиционной серии совещаний по военной тематике с участием президента РФ Владимира Путина, сказал РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:34
2023-03-22T13:34
россия
дмитрий песков
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Кремль не будет задолго анонсировать сроки традиционной серии совещаний по военной тематике с участием президента РФ Владимира Путина, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пообещав сообщить о мероприятии "по мере поступления". "Все будем по мере поступления сообщать. Задолго не будем ничего анонсировать", - сказал Песков. Совещания по военной тематике с участием президента РФ традиционно проводятся весной и осенью. В них участвует руководство министерства обороны, главы предприятий ОПК, профильные члены правительства.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Безопасность
Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина

Песков заявил, что будет анонсировать военные совещания с участием Путина ближе к срокам

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Кремль не будет задолго анонсировать сроки традиционной серии совещаний по военной тематике с участием президента РФ Владимира Путина, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пообещав сообщить о мероприятии "по мере поступления".
"Все будем по мере поступления сообщать. Задолго не будем ничего анонсировать", - сказал Песков.
Совещания по военной тематике с участием президента РФ традиционно проводятся весной и осенью. В них участвует руководство министерства обороны, главы предприятий ОПК, профильные члены правительства.
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РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинБезопасность
 
 
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