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Корпорация из КНР готова сотрудничать с Якутией по фитотерапии и биотехнике - РИА Новости, 22.03.2023
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Шапка супертега Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
 
13:53 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/sotrudnichestvo-1859767863.html
Корпорация из КНР готова сотрудничать с Якутией по фитотерапии и биотехнике
Корпорация из КНР готова сотрудничать с Якутией по фитотерапии и биотехнике - РИА Новости, 22.03.2023
Корпорация из КНР готова сотрудничать с Якутией по фитотерапии и биотехнике
Китайская корпорация намерена сотрудничать с учеными Якутии по фитотерапии и биотехнике, в КНР создаются два института в рамках сотрудничества с Россией,... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:53
2023-03-22T13:53
изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
китай
россия
якутск
арктический совет
сила сибири — 2
республика саха (якутия)
климат
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ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Китайская корпорация намерена сотрудничать с учеными Якутии по фитотерапии и биотехнике, в КНР создаются два института в рамках сотрудничества с Россией, сообщил заместитель генерального директора по внешнеэкономическому сотрудничеству корпорации "XY Group" Цзяо Цзянь на полях международной научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. В Якутске в среду открылась научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, участие в ней в очном и онлайн-формате принимают более 500 ученых и специалистов разных отраслей из ряда регионов России, а также Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, Бразилии, США, Японии. Мероприятие проходит в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Как отметил делегат, корпорация "XY Group" реализует многие проекты. В прошлом году в Китае ими построена газовая электростанция. За полгода спрос на газ по газопроводу "Сила Сибири" составил 300 миллионов кубометров.
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китай
россия
якутск
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китай, россия, якутск, арктический совет, сила сибири — 2, республика саха (якутия), климат, мерзлота
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты, Китай, Россия, Якутск, Арктический совет, Сила Сибири — 2, Республика Саха (Якутия), Климат, мерзлота

Корпорация из КНР готова сотрудничать с Якутией по фитотерапии и биотехнике

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкУчастник международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты в Якутске
Участник международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты в Якутске - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Участник международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты в Якутске
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ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Китайская корпорация намерена сотрудничать с учеными Якутии по фитотерапии и биотехнике, в КНР создаются два института в рамках сотрудничества с Россией, сообщил заместитель генерального директора по внешнеэкономическому сотрудничеству корпорации "XY Group" Цзяо Цзянь на полях международной научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты.
В Якутске в среду открылась научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, участие в ней в очном и онлайн-формате принимают более 500 ученых и специалистов разных отраслей из ряда регионов России, а также Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, Бразилии, США, Японии. Мероприятие проходит в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.
Как отметил делегат, корпорация "XY Group" реализует многие проекты. В прошлом году в Китае ими построена газовая электростанция. За полгода спрос на газ по газопроводу "Сила Сибири" составил 300 миллионов кубометров.
«
"Мы приехали с целью сотрудничества с нашими российскими партнерами. Также у нас есть проект по созданию лечебного центра, масштабного выращивания лечебных растений. По биотехнике и фитотерапии мы создаем два института в Китае: китайско-российский институт "Новая энергия" и китайско-российский научно-исследовательский институт. Мы ищем возможности сотрудничества с компаниями, в том числе с учеными Якутии по переработке лечебных растений и по биотехнологиям", - сказал журналистам Цзяо Цзянь.
Глава Республики Саха Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Глава Якутии приветствовал участников конференции по климату
Вчера, 10:27
 
Изменение климата: эволюция вечной мерзлотыКитайРоссияЯкутскАрктический советСила Сибири — 2Республика Саха (Якутия)Климатмерзлота
 
 
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