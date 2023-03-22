https://ria.ru/20230322/sotrudnichestvo-1859767863.html

Корпорация из КНР готова сотрудничать с Якутией по фитотерапии и биотехнике

Корпорация из КНР готова сотрудничать с Якутией по фитотерапии и биотехнике - РИА Новости, 22.03.2023

Корпорация из КНР готова сотрудничать с Якутией по фитотерапии и биотехнике

Китайская корпорация намерена сотрудничать с учеными Якутии по фитотерапии и биотехнике, в КНР создаются два института в рамках сотрудничества с Россией,... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T13:53

2023-03-22T13:53

2023-03-22T13:53

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

китай

россия

якутск

арктический совет

сила сибири — 2

республика саха (якутия)

климат

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ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Китайская корпорация намерена сотрудничать с учеными Якутии по фитотерапии и биотехнике, в КНР создаются два института в рамках сотрудничества с Россией, сообщил заместитель генерального директора по внешнеэкономическому сотрудничеству корпорации "XY Group" Цзяо Цзянь на полях международной научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. В Якутске в среду открылась научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, участие в ней в очном и онлайн-формате принимают более 500 ученых и специалистов разных отраслей из ряда регионов России, а также Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, Бразилии, США, Японии. Мероприятие проходит в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Как отметил делегат, корпорация "XY Group" реализует многие проекты. В прошлом году в Китае ими построена газовая электростанция. За полгода спрос на газ по газопроводу "Сила Сибири" составил 300 миллионов кубометров.

https://ria.ru/20230322/nikolaev-1859697101.html

китай

россия

якутск

республика саха (якутия)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, россия, якутск, арктический совет, сила сибири — 2, республика саха (якутия), климат, мерзлота