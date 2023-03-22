Корпорация из КНР готова сотрудничать с Якутией по фитотерапии и биотехнике
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкУчастник международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты в Якутске
Участник международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты в Якутске
ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Китайская корпорация намерена сотрудничать с учеными Якутии по фитотерапии и биотехнике, в КНР создаются два института в рамках сотрудничества с Россией, сообщил заместитель генерального директора по внешнеэкономическому сотрудничеству корпорации "XY Group" Цзяо Цзянь на полях международной научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты.
В Якутске в среду открылась научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, участие в ней в очном и онлайн-формате принимают более 500 ученых и специалистов разных отраслей из ряда регионов России, а также Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, Бразилии, США, Японии. Мероприятие проходит в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.
Как отметил делегат, корпорация "XY Group" реализует многие проекты. В прошлом году в Китае ими построена газовая электростанция. За полгода спрос на газ по газопроводу "Сила Сибири" составил 300 миллионов кубометров.
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"Мы приехали с целью сотрудничества с нашими российскими партнерами. Также у нас есть проект по созданию лечебного центра, масштабного выращивания лечебных растений. По биотехнике и фитотерапии мы создаем два института в Китае: китайско-российский институт "Новая энергия" и китайско-российский научно-исследовательский институт. Мы ищем возможности сотрудничества с компаниями, в том числе с учеными Якутии по переработке лечебных растений и по биотехнологиям", - сказал журналистам Цзяо Цзянь.