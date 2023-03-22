https://ria.ru/20230322/snigirevka-1859656574.html

Киев провел в Снигиревке новую эксгумацию для провокации против России

Киев провел в Снигиревке новую эксгумацию для провокации против России - РИА Новости, 22.03.2023

Киев провел в Снигиревке новую эксгумацию для провокации против России

Киевский режим на подконтрольной ему территории Снигиревского района Херсонской области провел новую эксгумацию убитых украинскими войсками мирных жителей,... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T03:38

2023-03-22T03:38

2023-03-22T06:15

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

киев

безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 18 мар — РИА Новости. Киевский режим на подконтрольной ему территории Снигиревского района Херсонской области провел новую эксгумацию убитых украинскими войсками мирных жителей, чтобы переложить ответственность на российские вооруженные силы; при этом уже известны имена погибших граждан и примерные даты их гибели, рассказал РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов. В середине февраля он уже сообщал о подготовке Киевом похожей провокации. Поводом для этого послужило интервью николаевского областного прокурора, в котором он рассказал об эксгумации 27 тел мирных граждан, которые погибли, когда город находился под контролем российской армии. "В настоящий момент киевский режим продолжает провокацию с целью переложить ответственность за гибель мирных граждан, убитых украинскими вооруженными формированиями, на российскую сторону. Так, на прошлой неделе в селе Павловка было эксгумировано тело Александра Глынянова, который был убит 24 марта прошлого года в результате обстрела со стороны украинских карателей. Всем жителям села прекрасно известно, что на тот момент в селе Павловка даже не было представителей российских Вооруженный сил и велся целенаправленный обстрел с украинской стороны с целью возбудить панику и изгнать жителей из села Павловка. Точно так же, в результате такого же террористического обстрела в сентябре 2022 года были убиты две жительницы села Павловка Мария Бескоровайная и Любовь Перейчук", — сказал собеседник агентства. Барбашов указал, что в февральском заявлении украинской Николаевской прокуратуры сообщалось об эксгумации тел мирных жителей с пулевыми ранениями."Мы точно знаем, что с марта по октябрь ни один мирный житель Снигиревского района не погиб от пулевого ранения, поэтому мы делаем вывод, что за жертв российской армии украинцы пытаются выдать жертв украинских карателей, жертв, которые погибли после захода украинских вооруженных формирований в Снигиревский район в период с 10 по 15 ноября 2022 года", — сказал глава района. Он напомнил также о еще одном убийстве, ставшем известным ранее, — жителя Снигиревки Сергея Рудюка, которого киевские силовики пытали в его же собственном гараже, а затем убили."Позднее патологоанатомам было выдано указание выдать заключение о том, что Сергей Рудюк погиб в результате минно-взрывного ранения. При этом практически всем жителям Снигиревки известны обстоятельства и гибели Сергея Рудюка, и обстоятельства смерти нескольких десятков других человек, которые были убиты украинскими карателями в первые дни после захода их в Снигиревский район и город Снигиревка", — заключил Барбашов. Ранее, рассказывая о ситуации в районе, глава райадминистрации сообщал РИА Новости о возбуждении Киевом уголовных дел против тех, кто занимался раздачей российской гуманитарной помощи жителям, а также выплатами социальных пособий, включая пенсии, когда город находился под контролем России. Он также заявлял, что киевский режим проводит репрессии против жителей Снигиревки, получавших гуманитарную помощь от России, а их дома помечают специальными знаками. После проведения референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к региону из состава Николаевской областиУкраины. После вывода российских военных с правого берега Днепра в Херсонской области и эвакуации оттуда значительной части мирных граждан Снигиревку заняли ВСУ.

https://ria.ru/20230220/snigirevka-1853045182.html

https://ria.ru/20230319/kontslager-1858874301.html

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россия, херсонская область , киев, безопасность