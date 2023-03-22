https://ria.ru/20230322/snaryady-1859791937.html

Лавров предупредил о последствиях поставок ВСУ снарядов с обедненным ураном

Лавров предупредил о последствиях поставок ВСУ снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 22.03.2023

Лавров предупредил о последствиях поставок ВСУ снарядов с обедненным ураном

Возможные поставки Британией снарядов с обедненным ураном Украине — шаг к серьезной эскалации ситуации, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T14:58

2023-03-22T14:58

2023-03-22T16:14

специальная военная операция на украине

украина

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

великобритания

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СОЧИ, 22 мар — РИА Новости. Возможные поставки Британией снарядов с обедненным ураном Украине — шаг к серьезной эскалации ситуации, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Эритреи.Дипломат отверг заявления представителей Запада, преуменьшающих опасность боеприпасов с обедненным ураном и указывающих, что такие снаряды не запрещены международными конвенциями."Но все же помнят, к каким результатам применения боеприпасов с обедненным ураном привело в Югославии, в Ираке, когда десятки тысяч и мирных граждан, да и собственно военнослужащих НАТО, которые применяли эти боеприпасы с обедненным ураном, пострадали. Был резкий всплеск онкологических, да и других опасных заболеваний, на десятилетия была заражена почва", — указал Лавров.Он отметил, что у России есть приверженность международным нормам ведения боевых действий и собственная военная доктрина. Также Лавров указал, что использование таких снарядов ударит по украинскому сельскому хозяйству."Применение боеприпасов с обедненным ураном резко понизит, если вообще сохранит возможности Украины производить качественное, незараженное продовольствие", — объяснил он.Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.Президент России Владимир Путин предупредил, что Москва отреагирует на такие поставки соответствующим образом.

https://ria.ru/20230322/uran-1859770016.html

https://ria.ru/20230321/uran-1859610059.html

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, великобритания