https://ria.ru/20230322/snaryady-1859791937.html
Лавров предупредил о последствиях поставок ВСУ снарядов с обедненным ураном
Лавров предупредил о последствиях поставок ВСУ снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 22.03.2023
Лавров предупредил о последствиях поставок ВСУ снарядов с обедненным ураном
Возможные поставки Британией снарядов с обедненным ураном Украине — шаг к серьезной эскалации ситуации, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:58
2023-03-22T14:58
2023-03-22T16:14
специальная военная операция на украине
украина
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
великобритания
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СОЧИ, 22 мар — РИА Новости. Возможные поставки Британией снарядов с обедненным ураном Украине — шаг к серьезной эскалации ситуации, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Эритреи.Дипломат отверг заявления представителей Запада, преуменьшающих опасность боеприпасов с обедненным ураном и указывающих, что такие снаряды не запрещены международными конвенциями."Но все же помнят, к каким результатам применения боеприпасов с обедненным ураном привело в Югославии, в Ираке, когда десятки тысяч и мирных граждан, да и собственно военнослужащих НАТО, которые применяли эти боеприпасы с обедненным ураном, пострадали. Был резкий всплеск онкологических, да и других опасных заболеваний, на десятилетия была заражена почва", — указал Лавров.Он отметил, что у России есть приверженность международным нормам ведения боевых действий и собственная военная доктрина. Также Лавров указал, что использование таких снарядов ударит по украинскому сельскому хозяйству."Применение боеприпасов с обедненным ураном резко понизит, если вообще сохранит возможности Украины производить качественное, незараженное продовольствие", — объяснил он.Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.Президент России Владимир Путин предупредил, что Москва отреагирует на такие поставки соответствующим образом.
https://ria.ru/20230322/uran-1859770016.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика, Великобритания
Лавров предупредил о последствиях поставок ВСУ снарядов с обедненным ураном
Лавров назвал возможные поставки снарядов с обедненным ураном Киеву шагом к эскалации
СОЧИ, 22 мар — РИА Новости. Возможные поставки Британией снарядов с обедненным ураном Украине — шаг к серьезной эскалации ситуации, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Эритреи.
«
"Что касается нашей реакции, конечно, мы это будем учитывать в своих действиях", — добавил министр.
Дипломат отверг заявления представителей Запада, преуменьшающих опасность боеприпасов с обедненным ураном и указывающих, что такие снаряды не запрещены международными конвенциями.
"Но все же помнят, к каким результатам применения боеприпасов с обедненным ураном привело в Югославии, в Ираке, когда десятки тысяч и мирных граждан, да и собственно военнослужащих НАТО, которые применяли эти боеприпасы с обедненным ураном, пострадали. Был резкий всплеск онкологических, да и других опасных заболеваний, на десятилетия была заражена почва", — указал Лавров.
СМИ раскрыли катастрофические последствия использования обедненного урана
Он отметил, что у России есть приверженность международным нормам ведения боевых действий и собственная военная доктрина.
Также Лавров указал, что использование таких снарядов ударит по украинскому сельскому хозяйству.
"Применение боеприпасов с обедненным ураном резко понизит, если вообще сохранит возможности Украины производить качественное, незараженное продовольствие", — объяснил он.
Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
ООН обеспокоилась применением обедненного урана на Украине
При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.
Президент России Владимир Путин
предупредил, что Москва отреагирует на такие поставки соответствующим образом.
"Не доставайся же ты никому": Запад уничтожит Украину обедненным ураном