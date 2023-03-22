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Лавров предупредил о последствиях поставок ВСУ снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 22.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:58 22.03.2023 (обновлено: 16:14 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/snaryady-1859791937.html
Лавров предупредил о последствиях поставок ВСУ снарядов с обедненным ураном
Лавров предупредил о последствиях поставок ВСУ снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 22.03.2023
Лавров предупредил о последствиях поставок ВСУ снарядов с обедненным ураном
Возможные поставки Британией снарядов с обедненным ураном Украине — шаг к серьезной эскалации ситуации, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:58
2023-03-22T16:14
специальная военная операция на украине
украина
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
великобритания
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СОЧИ, 22 мар — РИА Новости. Возможные поставки Британией снарядов с обедненным ураном Украине — шаг к серьезной эскалации ситуации, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Эритреи.Дипломат отверг заявления представителей Запада, преуменьшающих опасность боеприпасов с обедненным ураном и указывающих, что такие снаряды не запрещены международными конвенциями."Но все же помнят, к каким результатам применения боеприпасов с обедненным ураном привело в Югославии, в Ираке, когда десятки тысяч и мирных граждан, да и собственно военнослужащих НАТО, которые применяли эти боеприпасы с обедненным ураном, пострадали. Был резкий всплеск онкологических, да и других опасных заболеваний, на десятилетия была заражена почва", — указал Лавров.Он отметил, что у России есть приверженность международным нормам ведения боевых действий и собственная военная доктрина. Также Лавров указал, что использование таких снарядов ударит по украинскому сельскому хозяйству."Применение боеприпасов с обедненным ураном резко понизит, если вообще сохранит возможности Украины производить качественное, незараженное продовольствие", — объяснил он.Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.Президент России Владимир Путин предупредил, что Москва отреагирует на такие поставки соответствующим образом.
https://ria.ru/20230322/uran-1859770016.html
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украина, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика, Великобритания
Лавров предупредил о последствиях поставок ВСУ снарядов с обедненным ураном

Лавров назвал возможные поставки снарядов с обедненным ураном Киеву шагом к эскалации

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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СОЧИ, 22 мар — РИА Новости. Возможные поставки Британией снарядов с обедненным ураном Украине — шаг к серьезной эскалации ситуации, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Эритреи.
«

"Что касается нашей реакции, конечно, мы это будем учитывать в своих действиях", — добавил министр.

Дипломат отверг заявления представителей Запада, преуменьшающих опасность боеприпасов с обедненным ураном и указывающих, что такие снаряды не запрещены международными конвенциями.
"Но все же помнят, к каким результатам применения боеприпасов с обедненным ураном привело в Югославии, в Ираке, когда десятки тысяч и мирных граждан, да и собственно военнослужащих НАТО, которые применяли эти боеприпасы с обедненным ураном, пострадали. Был резкий всплеск онкологических, да и других опасных заболеваний, на десятилетия была заражена почва", — указал Лавров.
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Он отметил, что у России есть приверженность международным нормам ведения боевых действий и собственная военная доктрина.
Также Лавров указал, что использование таких снарядов ударит по украинскому сельскому хозяйству.
"Применение боеприпасов с обедненным ураном резко понизит, если вообще сохранит возможности Украины производить качественное, незараженное продовольствие", — объяснил он.
Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
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При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.
Президент России Владимир Путин предупредил, что Москва отреагирует на такие поставки соответствующим образом.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ПолитикаВеликобритания
 
 
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