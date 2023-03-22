https://ria.ru/20230322/snaryady-1859761440.html
Эксперт предложил ответ на поставки Киеву снарядов с обедненным ураном
Эксперт предложил ответ на поставки Киеву снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 22.03.2023
Эксперт предложил ответ на поставки Киеву снарядов с обедненным ураном
Россия могла бы создать командование нестратегических ядерных сил и рассмотреть возвращение в войска тактических ядерных боеприпасов в ответ на инициативу... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:20
2023-03-22T13:20
2023-03-22T14:06
игорь коротченко
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859776456_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2a13e5779df22a96083ceecc95164e7f.jpg
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Россия могла бы создать командование нестратегических ядерных сил и рассмотреть возвращение в войска тактических ядерных боеприпасов в ответ на инициативу Лондона поставить Киеву танковые снаряды с обедненным ураном, заявил РИА Новости в среду главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Во вторник президент России Владимир Путин, прокомментировал инициативу Лондона поставлять Киеву снаряды с обедненным ураном заявив, что Запад на деле решил воевать с Россией до последнего украинца. По словам Путина, Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что "коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом". "Необходимо создать командование нестратегических ядерных сил с подчинением непосредственно начальнику Генерального штаба. Это необходимо для более надежного сдерживания потенциального противника", - считает Коротченко. По его мнению, стоит подумать и о возвращении тактических ядерных боеприпасов со складов и объектов 12-го Главного управления Минобороны России в войска. Ими можно переоснастить часть ракетных бригад Западного и Южного военного округов с комплексами "Искандер-М" и часть кораблей Балтийского, Северного и Черноморского флотов с ракетами "Калибр", а также часть гиперзвуковых ракет "Кинжал". Ранее замминистра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что помимо поставок танков Challenger 2 Лондон передаст Киеву боеприпасы с обедненным ураном. Коротченко оценивает данный шаг Великобритании как очередной виток эскалации – дальше следует ожидать поставок еще более дестабилизирующих ракетных вооружений и ударных дронов большой дальности. "Надо учитывать исторический менталитет правящих элит англосаксов. У англичан это менталитет пиратов, у американцев – гангстеров, и разговаривать с ними надо соответствующим образом. Если есть, что силовым образом противопоставить, то с тобой будут считаться. Если нет – любые "жесты доброй воли" будут вызывать у них только желание раздавить тех, кто эти жесты демонстрирует", - подчеркнул собеседник.
https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html
https://ria.ru/20230321/uran-1859553692.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859776456_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_660dd22599a7bb8e6b0521ed59ad7959.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь коротченко, россия, безопасность
Игорь Коротченко, Россия, Безопасность
Эксперт предложил ответ на поставки Киеву снарядов с обедненным ураном
Эксперт Коротченко призвал создать в России командование нестратегических ядерных сил
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Россия могла бы создать командование нестратегических ядерных сил и рассмотреть возвращение в войска тактических ядерных боеприпасов в ответ на инициативу Лондона поставить Киеву танковые снаряды с обедненным ураном, заявил РИА Новости в среду главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Во вторник президент России Владимир Путин
, прокомментировал инициативу Лондона поставлять Киеву снаряды с обедненным ураном заявив, что Запад на деле решил воевать с Россией до последнего украинца. По словам Путина, Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что "коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом".
"Необходимо создать командование нестратегических ядерных сил с подчинением непосредственно начальнику Генерального штаба. Это необходимо для более надежного сдерживания потенциального противника", - считает Коротченко.
По его мнению, стоит подумать и о возвращении тактических ядерных боеприпасов со складов и объектов 12-го Главного управления Минобороны России в войска.
"Не доставайся же ты никому": Запад уничтожит Украину обедненным ураном
Ими можно переоснастить часть ракетных бригад Западного и Южного военного округов с комплексами "Искандер-М" и часть кораблей Балтийского, Северного и Черноморского флотов с ракетами "Калибр", а также часть гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Ранее замминистра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что помимо поставок танков Challenger 2 Лондон передаст Киеву боеприпасы с обедненным ураном. Коротченко оценивает данный шаг Великобритании
как очередной виток эскалации – дальше следует ожидать поставок еще более дестабилизирующих ракетных вооружений и ударных дронов большой дальности.
"Надо учитывать исторический менталитет правящих элит англосаксов. У англичан это менталитет пиратов, у американцев – гангстеров, и разговаривать с ними надо соответствующим образом. Если есть, что силовым образом противопоставить, то с тобой будут считаться. Если нет – любые "жесты доброй воли" будут вызывать у них только желание раздавить тех, кто эти жесты демонстрирует", - подчеркнул собеседник.
Гаврилов отреагировал на решение Лондона передать Киеву обедненный уран