https://ria.ru/20230322/snaryady-1859761440.html

Эксперт предложил ответ на поставки Киеву снарядов с обедненным ураном

Эксперт предложил ответ на поставки Киеву снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 22.03.2023

Эксперт предложил ответ на поставки Киеву снарядов с обедненным ураном

Россия могла бы создать командование нестратегических ядерных сил и рассмотреть возвращение в войска тактических ядерных боеприпасов в ответ на инициативу... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T13:20

2023-03-22T13:20

2023-03-22T14:06

игорь коротченко

россия

безопасность

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Россия могла бы создать командование нестратегических ядерных сил и рассмотреть возвращение в войска тактических ядерных боеприпасов в ответ на инициативу Лондона поставить Киеву танковые снаряды с обедненным ураном, заявил РИА Новости в среду главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Во вторник президент России Владимир Путин, прокомментировал инициативу Лондона поставлять Киеву снаряды с обедненным ураном заявив, что Запад на деле решил воевать с Россией до последнего украинца. По словам Путина, Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что "коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом". "Необходимо создать командование нестратегических ядерных сил с подчинением непосредственно начальнику Генерального штаба. Это необходимо для более надежного сдерживания потенциального противника", - считает Коротченко. По его мнению, стоит подумать и о возвращении тактических ядерных боеприпасов со складов и объектов 12-го Главного управления Минобороны России в войска. Ими можно переоснастить часть ракетных бригад Западного и Южного военного округов с комплексами "Искандер-М" и часть кораблей Балтийского, Северного и Черноморского флотов с ракетами "Калибр", а также часть гиперзвуковых ракет "Кинжал". Ранее замминистра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что помимо поставок танков Challenger 2 Лондон передаст Киеву боеприпасы с обедненным ураном. Коротченко оценивает данный шаг Великобритании как очередной виток эскалации – дальше следует ожидать поставок еще более дестабилизирующих ракетных вооружений и ударных дронов большой дальности. "Надо учитывать исторический менталитет правящих элит англосаксов. У англичан это менталитет пиратов, у американцев – гангстеров, и разговаривать с ними надо соответствующим образом. Если есть, что силовым образом противопоставить, то с тобой будут считаться. Если нет – любые "жесты доброй воли" будут вызывать у них только желание раздавить тех, кто эти жесты демонстрирует", - подчеркнул собеседник.

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html

https://ria.ru/20230321/uran-1859553692.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

игорь коротченко, россия, безопасность