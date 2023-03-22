https://ria.ru/20230322/sluzhba-1859853719.html

Набор в именное подразделение "Лотос" начнется в Астрахани с 1 апреля

Набор в именное подразделение "Лотос" начнется в Астрахани с 1 апреля - РИА Новости, 22.03.2023

Набор в именное подразделение "Лотос" начнется в Астрахани с 1 апреля

Набор в именное подразделение "Лотос", в котором будут проходить службу по контракту, начнется в Астраханской области с 1 апреля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T17:42

2023-03-22T17:42

2023-03-22T17:42

астраханская область

астрахань

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар - РИА Новости. Набор в именное подразделение "Лотос", в котором будут проходить службу по контракту, начнется в Астраханской области с 1 апреля, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона. "С 1 апреля начнется набор жителей Астраханской области в именное подразделение "Лотос", - говорится в сообщении. На данный момент в областной пункт отбора по контракту поступило более 80 заявлений. В администрации области напомнили, что военнослужащий по контракту любой категории имеет право на предоставление служебного жилья, плата взимается лишь за коммунальные услуги. Приобрести собственную жилплощадь можно по военной ипотеке. Военнослужащих обеспечивают необходимым обмундированием и снаряжением. Семейные военные могут самостоятельно выбрать регион для прохождения службы. По истечении 20 лет службы контрактники могут уйти на пенсию. Служащим по контракту также предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 до 60 суток. Дополнительные 10 суток можно получить по семейным обстоятельствам. Ветеранам боевых действий предоставляют 15 суток на лечение в медучреждениях и реабилитацию. При увольнении положен отпуск и дополнительное денежное стимулирование. "Среди преимуществ военной службы по контракту – высокий уровень денежного довольствия", - отметили в администрации региона. Так, рядовой состав получает от 30 до 50 тысяч рублей в месяц. Кроме того, предусмотрен оклад месячного содержания, в который входят дополнительные премии и надбавки в размере от 5 до 100% от оклада. Раз в год предусмотрена материальная помощь и выплата по результатам службы от 20 до 150 тысяч рублей. Денежное довольствие военнослужащих спецоперации составляет от 190 до 300 тысяч рублей в месяц в зависимости от должности, оклада по воинскому званию и выслуги лет. Кроме того, им присваивается статус ветерана боевых действий. Это дает право на определенные льготы, среди которых освобождение от уплаты налогов на имущество, ежемесячная частичная компенсация оплаты коммунальных услуг, бесплатный или льготный проезд на общественном транспорте, повышенная пенсия, получение медицинской помощи вне очереди, право на получение ежегодного отпуска от 15 до 35 суток в удобное время, вне зависимости от основного отпуска, внеконкурсное поступление на бюджетные места. Последнее предусмотрено для детей контрактников. При заключении контракта с Минобороны РФ военнослужащий получает единовременные выплаты в размере 195 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230315/plan-1858116661.html

https://ria.ru/20230313/vsu-1857466343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

астраханская область, астрахань, россия