https://ria.ru/20230322/shvetsiya-1859867784.html

Парламент Швеции проголосовал за вступление в НАТО

Парламент Швеции проголосовал за вступление в НАТО - РИА Новости, 22.03.2023

Парламент Швеции проголосовал за вступление в НАТО

Депутаты Риксдага (шведский однопалатный парламент) в среду одобрили присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу, трансляция заседания ведется на сайте... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T18:10

2023-03-22T18:10

2023-03-22T18:31

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швеция

риксдаг швеции

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ЦЮРИХ, 22 мар - РИА Новости. Депутаты Риксдага (шведский однопалатный парламент) в среду одобрили присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу, трансляция заседания ведется на сайте парламента.Одобрение Риксдага является необходимым условием для вступления королевства в НАТО. За присоединение к альянсу проголосовали 269 членов парламента, 37 депутатов (представители Левой партии и Партии защиты окружающей среды) высказались против.Ранее парламентский комитет по иностранным делам предложил одобрить присоединение Швеции к НАТО, а также соглашение о статусе Организации Североатлантического договора, которое регулирует вопросы иммунитета и привилегий для НАТО и ее сотрудников. Согласно сообщению, комитет разделяет позицию правительства страны о том, что "как и в других странах Северной Европы, нет причин размещать ядерное оружие или постоянные базы на территории Швеции в мирное время". Сообщалось также, что вступление в НАТО потребует внесения поправок в закон об оперативной военной помощи и закон об иммунитете и привилегиях в определенных случаях. Поправки вступят в силу в срок, который будет установлен правительством.Финляндия и Швеция 17 мая 2022 года подали заявку на вступление в Североатлантический альянс, её ратификацию не провели до сих пор лишь две страны из 30 - Турция и Венгрия. В Будапеште и Анкаре пока заявили о готовности ратификации финской заявки, но не шведской.

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

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Кирилл Волков

в мире, нато, швеция, риксдаг швеции