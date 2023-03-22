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Парламент Швеции проголосовал за вступление в НАТО - РИА Новости, 22.03.2023
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18:10 22.03.2023 (обновлено: 18:31 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/shvetsiya-1859867784.html
Парламент Швеции проголосовал за вступление в НАТО
Парламент Швеции проголосовал за вступление в НАТО - РИА Новости, 22.03.2023
Парламент Швеции проголосовал за вступление в НАТО
Депутаты Риксдага (шведский однопалатный парламент) в среду одобрили присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу, трансляция заседания ведется на сайте... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T18:10
2023-03-22T18:31
в мире
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ЦЮРИХ, 22 мар - РИА Новости. Депутаты Риксдага (шведский однопалатный парламент) в среду одобрили присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу, трансляция заседания ведется на сайте парламента.Одобрение Риксдага является необходимым условием для вступления королевства в НАТО. За присоединение к альянсу проголосовали 269 членов парламента, 37 депутатов (представители Левой партии и Партии защиты окружающей среды) высказались против.Ранее парламентский комитет по иностранным делам предложил одобрить присоединение Швеции к НАТО, а также соглашение о статусе Организации Североатлантического договора, которое регулирует вопросы иммунитета и привилегий для НАТО и ее сотрудников. Согласно сообщению, комитет разделяет позицию правительства страны о том, что "как и в других странах Северной Европы, нет причин размещать ядерное оружие или постоянные базы на территории Швеции в мирное время". Сообщалось также, что вступление в НАТО потребует внесения поправок в закон об оперативной военной помощи и закон об иммунитете и привилегиях в определенных случаях. Поправки вступят в силу в срок, который будет установлен правительством.Финляндия и Швеция 17 мая 2022 года подали заявку на вступление в Североатлантический альянс, её ратификацию не провели до сих пор лишь две страны из 30 - Турция и Венгрия. В Будапеште и Анкаре пока заявили о готовности ратификации финской заявки, но не шведской.
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
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в мире, нато, швеция, риксдаг швеции
В мире, НАТО, Швеция, Риксдаг Швеции
Парламент Швеции проголосовал за вступление в НАТО

Парламент Швеции большинством голосов поддержал вступление в НАТО

© Фото : IvanЗдание риксдага в Стокгольме
Здание риксдага в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : Ivan
Здание риксдага в Стокгольме. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 22 мар - РИА Новости. Депутаты Риксдага (шведский однопалатный парламент) в среду одобрили присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу, трансляция заседания ведется на сайте парламента.
Одобрение Риксдага является необходимым условием для вступления королевства в НАТО. За присоединение к альянсу проголосовали 269 членов парламента, 37 депутатов (представители Левой партии и Партии защиты окружающей среды) высказались против.
Ранее парламентский комитет по иностранным делам предложил одобрить присоединение Швеции к НАТО, а также соглашение о статусе Организации Североатлантического договора, которое регулирует вопросы иммунитета и привилегий для НАТО и ее сотрудников. Согласно сообщению, комитет разделяет позицию правительства страны о том, что "как и в других странах Северной Европы, нет причин размещать ядерное оружие или постоянные базы на территории Швеции в мирное время". Сообщалось также, что вступление в НАТО потребует внесения поправок в закон об оперативной военной помощи и закон об иммунитете и привилегиях в определенных случаях. Поправки вступят в силу в срок, который будет установлен правительством.
Финляндия и Швеция 17 мая 2022 года подали заявку на вступление в Североатлантический альянс, её ратификацию не провели до сих пор лишь две страны из 30 - Турция и Венгрия. В Будапеште и Анкаре пока заявили о готовности ратификации финской заявки, но не шведской.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
9 мая 2022, 08:00
 
В миреНАТОШвецияРиксдаг Швеции
 
 
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