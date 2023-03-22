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Директору Музея истории Екатеринбурга отменили штраф за дискредитацию армии - РИА Новости, 22.03.2023
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09:47 22.03.2023 (обновлено: 09:50 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/shtraf-1859686211.html
Директору Музея истории Екатеринбурга отменили штраф за дискредитацию армии
Директору Музея истории Екатеринбурга отменили штраф за дискредитацию армии - РИА Новости, 22.03.2023
Директору Музея истории Екатеринбурга отменили штраф за дискредитацию армии
Свердловский областной суд отменил штраф за дискредитацию ВС РФ директору Музея истории Екатеринбурга Игорю Пушкареву в связи с "незначительностью... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T09:47
2023-03-22T09:50
происшествия
екатеринбург
россия
игорь пушкарев
евгений пригожин
алексей орлов (калмыкия)
свердловский областной суд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Свердловский областной суд отменил штраф за дискредитацию ВС РФ директору Музея истории Екатеринбурга Игорю Пушкареву в связи с "незначительностью правонарушения", сообщает пресс-служба суда. "Свердловский областной суд отменил наказание директору Музея истории Екатеринбурга Игорю Пушкареву за дискредитацию ВС РФ... Суд отменил постановление суда первой инстанции и прекратил производство по делу об административном правонарушении в связи с незначительностью правонарушения", - говорится в сообщении. В январе Ленинский районный суд назначил Пушкареву штраф в 30 тысяч рублей за антивоенный пост, якобы опубликованный им в Facebook*. На итоговом заседании Пушкарев не признал вину, заявляя, что забросил с февраля 2022 года свою страницу в Facebook, а доступ к аккаунту был утерян. Адвокат обвиняемого полагал, что пост теоретически мог опубликовать кто-то иной, и подал апелляционную жалобу. Ранее пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала обращение владельца организации и основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина к главе Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой провести проверку обоснованности назначения Пушкарева на должность директора Музея истории Екатеринбурга. В письме утверждалось, что он, будучи журналистом издания Znak.com, "получал информацию от действующих агентов американской и британской разведки, а также от их агентов влияния", публиковал дискредитирующие ВС РФ материалы, и порочащую и недостоверную информацию о группе "Вагнер". Также Пушкарев выступает против спецоперации, утверждал Пригожин.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230315/svo-1857979166.html
https://ria.ru/20230321/diskreditatsiya-1859523329.html
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происшествия, екатеринбург, россия, игорь пушкарев, евгений пригожин, алексей орлов (калмыкия), свердловский областной суд
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Игорь Пушкарев, Евгений Пригожин, Алексей Орлов (Калмыкия), Свердловский областной суд
Директору Музея истории Екатеринбурга отменили штраф за дискредитацию армии

Директору Музея истории Екатеринбурга Пушкареву отменили штраф за дискредитацию армии

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Свердловский областной суд отменил штраф за дискредитацию ВС РФ директору Музея истории Екатеринбурга Игорю Пушкареву в связи с "незначительностью правонарушения", сообщает пресс-служба суда.
"Свердловский областной суд отменил наказание директору Музея истории Екатеринбурга Игорю Пушкареву за дискредитацию ВС РФ... Суд отменил постановление суда первой инстанции и прекратил производство по делу об административном правонарушении в связи с незначительностью правонарушения", - говорится в сообщении.
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В январе Ленинский районный суд назначил Пушкареву штраф в 30 тысяч рублей за антивоенный пост, якобы опубликованный им в Facebook*. На итоговом заседании Пушкарев не признал вину, заявляя, что забросил с февраля 2022 года свою страницу в Facebook, а доступ к аккаунту был утерян. Адвокат обвиняемого полагал, что пост теоретически мог опубликовать кто-то иной, и подал апелляционную жалобу.
Ранее пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала обращение владельца организации и основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина к главе Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой провести проверку обоснованности назначения Пушкарева на должность директора Музея истории Екатеринбурга.
В письме утверждалось, что он, будучи журналистом издания Znak.com, "получал информацию от действующих агентов американской и британской разведки, а также от их агентов влияния", публиковал дискредитирующие ВС РФ материалы, и порочащую и недостоверную информацию о группе "Вагнер". Также Пушкарев выступает против спецоперации, утверждал Пригожин.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияИгорь ПушкаревЕвгений ПригожинАлексей Орлов (Калмыкия)Свердловский областной суд
 
 
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