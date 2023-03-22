https://ria.ru/20230322/shtraf-1859686211.html

Директору Музея истории Екатеринбурга отменили штраф за дискредитацию армии

Директору Музея истории Екатеринбурга отменили штраф за дискредитацию армии - РИА Новости, 22.03.2023

Директору Музея истории Екатеринбурга отменили штраф за дискредитацию армии

Свердловский областной суд отменил штраф за дискредитацию ВС РФ директору Музея истории Екатеринбурга Игорю Пушкареву в связи с "незначительностью... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T09:47

2023-03-22T09:47

2023-03-22T09:50

происшествия

екатеринбург

россия

игорь пушкарев

евгений пригожин

алексей орлов (калмыкия)

свердловский областной суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Свердловский областной суд отменил штраф за дискредитацию ВС РФ директору Музея истории Екатеринбурга Игорю Пушкареву в связи с "незначительностью правонарушения", сообщает пресс-служба суда. "Свердловский областной суд отменил наказание директору Музея истории Екатеринбурга Игорю Пушкареву за дискредитацию ВС РФ... Суд отменил постановление суда первой инстанции и прекратил производство по делу об административном правонарушении в связи с незначительностью правонарушения", - говорится в сообщении. В январе Ленинский районный суд назначил Пушкареву штраф в 30 тысяч рублей за антивоенный пост, якобы опубликованный им в Facebook*. На итоговом заседании Пушкарев не признал вину, заявляя, что забросил с февраля 2022 года свою страницу в Facebook, а доступ к аккаунту был утерян. Адвокат обвиняемого полагал, что пост теоретически мог опубликовать кто-то иной, и подал апелляционную жалобу. Ранее пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала обращение владельца организации и основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина к главе Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой провести проверку обоснованности назначения Пушкарева на должность директора Музея истории Екатеринбурга. В письме утверждалось, что он, будучи журналистом издания Znak.com, "получал информацию от действующих агентов американской и британской разведки, а также от их агентов влияния", публиковал дискредитирующие ВС РФ материалы, и порочащую и недостоверную информацию о группе "Вагнер". Также Пушкарев выступает против спецоперации, утверждал Пригожин.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230315/svo-1857979166.html

https://ria.ru/20230321/diskreditatsiya-1859523329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, екатеринбург, россия, игорь пушкарев, евгений пригожин, алексей орлов (калмыкия), свердловский областной суд