https://ria.ru/20230322/shtab-1859802786.html

В ДНР создали штаб гражданской обороны

В ДНР создали штаб гражданской обороны - РИА Новости, 22.03.2023

В ДНР создали штаб гражданской обороны

Врио главы ДНР Денис Пушилин указом создал штаб гражданской обороны ДНР, его начальником назначен министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T15:39

2023-03-22T15:39

2023-03-22T16:04

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

алексей кострубицкий

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин указом создал штаб гражданской обороны ДНР, его начальником назначен министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексей Кострубицкий.Согласно указу, начальником штаба гражданской обороны назначен министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики Алексей Кострубицкий.Основными задачами штаба, в том числе являются организация проведения мероприятий по гражданской обороне, координация деятельности органов управления, осуществление методического руководства и координации деятельности штабов гражданской обороны районов и городов ДНР и штабов гражданской обороны предприятий.Указ вступает в силу со дня его официального опубликования 22 марта 2023 года.

https://ria.ru/20230319/donbass-1858917774.html

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, алексей кострубицкий