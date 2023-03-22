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В ДНР создали штаб гражданской обороны - РИА Новости, 22.03.2023
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15:39 22.03.2023 (обновлено: 16:04 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/shtab-1859802786.html
В ДНР создали штаб гражданской обороны
В ДНР создали штаб гражданской обороны - РИА Новости, 22.03.2023
В ДНР создали штаб гражданской обороны
Врио главы ДНР Денис Пушилин указом создал штаб гражданской обороны ДНР, его начальником назначен министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T15:39
2023-03-22T16:04
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
алексей кострубицкий
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин указом создал штаб гражданской обороны ДНР, его начальником назначен министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексей Кострубицкий.Согласно указу, начальником штаба гражданской обороны назначен министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики Алексей Кострубицкий.Основными задачами штаба, в том числе являются организация проведения мероприятий по гражданской обороне, координация деятельности органов управления, осуществление методического руководства и координации деятельности штабов гражданской обороны районов и городов ДНР и штабов гражданской обороны предприятий.Указ вступает в силу со дня его официального опубликования 22 марта 2023 года.
https://ria.ru/20230319/donbass-1858917774.html
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, алексей кострубицкий
В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Алексей Кострубицкий
В ДНР создали штаб гражданской обороны

Пушилин создал штаб гражданской обороны ДНР, его возглавил министр по ЧС Кострубицкий

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин указом создал штаб гражданской обороны ДНР, его начальником назначен министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексей Кострубицкий.
«
"Создать штаб гражданской обороны Донецкой Народной Республики", - говорится в тексте указа.
Согласно указу, начальником штаба гражданской обороны назначен министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики Алексей Кострубицкий.
Основными задачами штаба, в том числе являются организация проведения мероприятий по гражданской обороне, координация деятельности органов управления, осуществление методического руководства и координации деятельности штабов гражданской обороны районов и городов ДНР и штабов гражданской обороны предприятий.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования 22 марта 2023 года.
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