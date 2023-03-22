https://ria.ru/20230322/shtab-1859802786.html
В ДНР создали штаб гражданской обороны
В ДНР создали штаб гражданской обороны - РИА Новости, 22.03.2023
В ДНР создали штаб гражданской обороны
Врио главы ДНР Денис Пушилин указом создал штаб гражданской обороны ДНР, его начальником назначен министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T15:39
2023-03-22T15:39
2023-03-22T16:04
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
алексей кострубицкий
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин указом создал штаб гражданской обороны ДНР, его начальником назначен министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексей Кострубицкий.Согласно указу, начальником штаба гражданской обороны назначен министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики Алексей Кострубицкий.Основными задачами штаба, в том числе являются организация проведения мероприятий по гражданской обороне, координация деятельности органов управления, осуществление методического руководства и координации деятельности штабов гражданской обороны районов и городов ДНР и штабов гражданской обороны предприятий.Указ вступает в силу со дня его официального опубликования 22 марта 2023 года.
https://ria.ru/20230319/donbass-1858917774.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, алексей кострубицкий
В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Алексей Кострубицкий
В ДНР создали штаб гражданской обороны
Пушилин создал штаб гражданской обороны ДНР, его возглавил министр по ЧС Кострубицкий