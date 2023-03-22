https://ria.ru/20230322/shri-lanka-1859479372.html

Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку

Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку - РИА Новости, 22.03.2023

Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку

Россия занимает первое место по числу туристов на Шри-Ланке, заявил посол России в Коломбо и на Мальдивах Леван Джагарян. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T10:54

2023-03-22T10:54

2023-03-22T11:18

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

шри-ланка

коломбо

леван джагарян

аэрофлот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929036_0:228:3235:2048_1920x0_80_0_0_9fa522b425b52bd7dae182982b3865f9.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия занимает первое место по числу туристов на Шри-Ланке, заявил посол России в Коломбо и на Мальдивах Леван Джагарян. "Мы прочно заняли первое место, и это тут отмечают с большим удовлетворением. Потому что мы являемся очень важным источником поступления в бюджет Шри-Ланки", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Дипломат также отметил, что число рейсов компании "Аэрофлот" может уменьшиться к лету, это произойдет из-за смены погодных условий на острове. "Аэрофлот" в настоящее время выполняет три регулярных рейса из Москвы. Возможно, к лету их количество может уменьшиться. "Это, наверное, связано со всякими сезонными колебаниями. Здесь наступает обычно сезон муссонов, идут дожди, и уже не до купания", – пояснил он. Шри-Ланка, согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), является одним из популярных направлений для отдыха у россиян. С начала года почти каждый третий гость на Шри-Ланке был из РФ, и из-за столь высокого спроса ведущие туроператоры организовывают дополнительные туры в страну.

https://ria.ru/20230321/mir-1858682326.html

шри-ланка

коломбо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, шри-ланка, коломбо, леван джагарян, аэрофлот, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых на море