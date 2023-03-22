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Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку - РИА Новости, 22.03.2023
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Туризм
 
10:54 22.03.2023 (обновлено: 11:18 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/shri-lanka-1859479372.html
Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку
Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку - РИА Новости, 22.03.2023
Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку
Россия занимает первое место по числу туристов на Шри-Ланке, заявил посол России в Коломбо и на Мальдивах Леван Джагарян. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:54
2023-03-22T11:18
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
шри-ланка
коломбо
леван джагарян
аэрофлот
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия занимает первое место по числу туристов на Шри-Ланке, заявил посол России в Коломбо и на Мальдивах Леван Джагарян. "Мы прочно заняли первое место, и это тут отмечают с большим удовлетворением. Потому что мы являемся очень важным источником поступления в бюджет Шри-Ланки", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Дипломат также отметил, что число рейсов компании "Аэрофлот" может уменьшиться к лету, это произойдет из-за смены погодных условий на острове. "Аэрофлот" в настоящее время выполняет три регулярных рейса из Москвы. Возможно, к лету их количество может уменьшиться. "Это, наверное, связано со всякими сезонными колебаниями. Здесь наступает обычно сезон муссонов, идут дожди, и уже не до купания", – пояснил он. Шри-Ланка, согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), является одним из популярных направлений для отдыха у россиян. С начала года почти каждый третий гость на Шри-Ланке был из РФ, и из-за столь высокого спроса ведущие туроператоры организовывают дополнительные туры в страну.
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новости - туризм, туризм, туристы, шри-ланка, коломбо, леван джагарян, аэрофлот, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Шри-Ланка, Коломбо, Леван Джагарян, Аэрофлот, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Отдых на море
Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку

Посол: Россия занимает первое место по числу туристов на Шри-Ланке

© AP Photo / Eranga JayawardenaМужчина помогает женщине надеть маску для сноркелинга в Хиккадуве, Шри-Ланка
Мужчина помогает женщине надеть маску для сноркелинга в Хиккадуве, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Eranga Jayawardena
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия занимает первое место по числу туристов на Шри-Ланке, заявил посол России в Коломбо и на Мальдивах Леван Джагарян.
"Мы прочно заняли первое место, и это тут отмечают с большим удовлетворением. Потому что мы являемся очень важным источником поступления в бюджет Шри-Ланки", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Дипломат также отметил, что число рейсов компании "Аэрофлот" может уменьшиться к лету, это произойдет из-за смены погодных условий на острове.
"Аэрофлот" в настоящее время выполняет три регулярных рейса из Москвы. Возможно, к лету их количество может уменьшиться. "Это, наверное, связано со всякими сезонными колебаниями. Здесь наступает обычно сезон муссонов, идут дожди, и уже не до купания", – пояснил он.
Шри-Ланка, согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), является одним из популярных направлений для отдыха у россиян. С начала года почти каждый третий гость на Шри-Ланке был из РФ, и из-за столь высокого спроса ведущие туроператоры организовывают дополнительные туры в страну.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыШри-ЛанкаКоломбоЛеван ДжагарянАэрофлотАссоциация туроператоров России (АТОР)Отдых на море
 
 
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