https://ria.ru/20230322/shri-lanka-1859479372.html
Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку
Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку - РИА Новости, 22.03.2023
Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку
Россия занимает первое место по числу туристов на Шри-Ланке, заявил посол России в Коломбо и на Мальдивах Леван Джагарян. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:54
2023-03-22T10:54
2023-03-22T11:18
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия занимает первое место по числу туристов на Шри-Ланке, заявил посол России в Коломбо и на Мальдивах Леван Джагарян. "Мы прочно заняли первое место, и это тут отмечают с большим удовлетворением. Потому что мы являемся очень важным источником поступления в бюджет Шри-Ланки", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Дипломат также отметил, что число рейсов компании "Аэрофлот" может уменьшиться к лету, это произойдет из-за смены погодных условий на острове. "Аэрофлот" в настоящее время выполняет три регулярных рейса из Москвы. Возможно, к лету их количество может уменьшиться. "Это, наверное, связано со всякими сезонными колебаниями. Здесь наступает обычно сезон муссонов, идут дожди, и уже не до купания", – пояснил он. Шри-Ланка, согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), является одним из популярных направлений для отдыха у россиян. С начала года почти каждый третий гость на Шри-Ланке был из РФ, и из-за столь высокого спроса ведущие туроператоры организовывают дополнительные туры в страну.
https://ria.ru/20230321/mir-1858682326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, шри-ланка, коломбо, леван джагарян, аэрофлот, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Шри-Ланка, Коломбо, Леван Джагарян, Аэрофлот, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Отдых на море
Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку
Посол: Россия занимает первое место по числу туристов на Шри-Ланке
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия занимает первое место по числу туристов на Шри-Ланке, заявил посол России в Коломбо и на Мальдивах Леван Джагарян.
"Мы прочно заняли первое место, и это тут отмечают с большим удовлетворением. Потому что мы являемся очень важным источником поступления в бюджет Шри-Ланки", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Дипломат также отметил, что число рейсов компании "Аэрофлот" может уменьшиться к лету, это произойдет из-за смены погодных условий на острове.
"Аэрофлот" в настоящее время выполняет три регулярных рейса из Москвы. Возможно, к лету их количество может уменьшиться. "Это, наверное, связано со всякими сезонными колебаниями. Здесь наступает обычно сезон муссонов, идут дожди, и уже не до купания", – пояснил он.
Шри-Ланка, согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), является одним из популярных направлений для отдыха у россиян. С начала года почти каждый третий гость на Шри-Ланке был из РФ, и из-за столь высокого спроса ведущие туроператоры организовывают дополнительные туры в страну.
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