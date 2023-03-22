https://ria.ru/20230322/shkoly-1859888334.html

В селах Тюменской области планируют построить пять современных школ

В селах Тюменской области планируют построить пять современных школ - РИА Новости, 22.03.2023

В селах Тюменской области планируют построить пять современных школ

Пять современных школ на 242 места планируется построить в селах Тюменской области в 2023 году по программе замены деревянных школьных зданий, сообщили в... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T19:32

2023-03-22T19:32

2023-03-22T19:32

тюменская область

тюменская область

иртыш (река)

тобольский район

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 22 мар – РИА Новости. Пять современных школ на 242 места планируется построить в селах Тюменской области в 2023 году по программе замены деревянных школьных зданий, сообщили в правительстве региона. Новое здание школы на 22 ученика откроется в селе Митькинское Вагайского района к 1 сентября. До конца года будут сданы здания на 60 мест в селе Большой Карагай и в поселке Иртыш Вагайского района, в деревне Овсянникова Тобольского района, на 40 мест в селе Крашенинино Упоровского района. "Пять деревянных школ планируем заменить в этом году в Тюменской области. Это небольшие учебные заведения. Суммарно региональная программа предусматривает постепенную замену 29 деревянных школ, 7 мы уже ввели в эксплуатацию. У нас есть типовые проекты, они себя зарекомендовали. Часть зданий будут модульными. Важно дать нашим детям равный доступ к образованию. Независимо от того, где они живут", - прокомментировал губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале. Отмечается, что из запланированных к замене 29 школ 22 здания будут в капитальном исполнении и 7 - в модульном. В 2024 году планируется ввести в строй три школьных здания, остальные 14 – в 2025 году. По итогам программы будет создано 1 149 учебных мест и 384 места в дошкольных отделениях. При этом в 14 школьных зданиях разместятся фельдшерско-акушерские пункты.

https://ria.ru/20230306/gospodderzhka-1856136600.html

тюменская область

иртыш (река)

тобольский район

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тюменская область, иртыш (река), тобольский район, александр моор