В селах Тюменской области планируют построить пять современных школ
В селах Тюменской области планируют построить пять современных школ в 2023 году
CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мостВид Тюмени
CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мост
Вид Тюмени. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 22 мар – РИА Новости. Пять современных школ на 242 места планируется построить в селах Тюменской области в 2023 году по программе замены деревянных школьных зданий, сообщили в правительстве региона.
Новое здание школы на 22 ученика откроется в селе Митькинское Вагайского района к 1 сентября. До конца года будут сданы здания на 60 мест в селе Большой Карагай и в поселке Иртыш Вагайского района, в деревне Овсянникова Тобольского района, на 40 мест в селе Крашенинино Упоровского района.
"Пять деревянных школ планируем заменить в этом году в Тюменской области. Это небольшие учебные заведения. Суммарно региональная программа предусматривает постепенную замену 29 деревянных школ, 7 мы уже ввели в эксплуатацию. У нас есть типовые проекты, они себя зарекомендовали. Часть зданий будут модульными. Важно дать нашим детям равный доступ к образованию. Независимо от того, где они живут", - прокомментировал губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.
Отмечается, что из запланированных к замене 29 школ 22 здания будут в капитальном исполнении и 7 - в модульном. В 2024 году планируется ввести в строй три школьных здания, остальные 14 – в 2025 году. По итогам программы будет создано 1 149 учебных мест и 384 места в дошкольных отделениях. При этом в 14 школьных зданиях разместятся фельдшерско-акушерские пункты.