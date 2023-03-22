https://ria.ru/20230322/shkola-1859695905.html

В Донецке повреждена школа при обстреле со стороны украинских войск

В Донецке повреждена школа при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 22.03.2023

В Донецке повреждена школа при обстреле со стороны украинских войск

Школа в Петровском районе Донецка повреждена при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T10:24

2023-03-22T10:24

2023-03-22T10:24

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Школа в Петровском районе Донецка повреждена при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По уточненной информации, в результате утреннего обстрела Петровского района повреждено остекление здания школы №87", - написал он в своем телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230322/donetsk-1859161946.html

донецкая народная республика

донецк

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Влада Копылова

донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк)