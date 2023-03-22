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В Донецке повреждена школа при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 22.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:24 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/shkola-1859695905.html
В Донецке повреждена школа при обстреле со стороны украинских войск
В Донецке повреждена школа при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 22.03.2023
В Донецке повреждена школа при обстреле со стороны украинских войск
Школа в Петровском районе Донецка повреждена при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:24
2023-03-22T10:24
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Школа в Петровском районе Донецка повреждена при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По уточненной информации, в результате утреннего обстрела Петровского района повреждено остекление здания школы №87", - написал он в своем телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230322/donetsk-1859161946.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке повреждена школа при обстреле со стороны украинских войск

Мэр Кулемзин: в Донецке повреждена школа при обстреле со стороны украинских войск

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ВСУ Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Школа в Петровском районе Донецка повреждена при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По уточненной информации, в результате утреннего обстрела Петровского района повреждено остекление здания школы №87", - написал он в своем телеграм-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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