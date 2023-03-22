https://ria.ru/20230322/shizofreniya-1859650980.html

"Это нельзя терпеть". В Болгарии МУС обвинили в шизофренической русофобии

"Это нельзя терпеть". В Болгарии МУС обвинили в шизофренической русофобии - РИА Новости, 22.03.2023

"Это нельзя терпеть". В Болгарии МУС обвинили в шизофренической русофобии

Двойные стандарты, которыми руководствуется Международный уголовный суд в Гааге, — это возмутительное безумие Запада, считает обозреватель Болгарского издания... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T01:59

2023-03-22T01:59

2023-03-22T01:59

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россия

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мария львова-белова

владимир путин

международный уголовный суд

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Двойные стандарты, которыми руководствуется Международный уголовный суд в Гааге, — это возмутительное безумие Запада, считает обозреватель Болгарского издания "Дума" Дахер Дахер-Ламот.Так Дахер-Ламот прокомментировал решение МУС об "аресте" президента России Владимира Путина. По его словам, лицемерие суда в Гааге не позволяет ему видеть настоящие военные преступления, совершаемые Западом.Так, например, обозреватель напомнил о незаконном вторжении США в Ирак и об убийстве миллионов мирных жителей, преступлениях французских войск в странах Африки, убийстве израильскими силами журналистки Ширин Абу Акле. По словам журналиста, все эти события остались без внимания МУС.Дахер-Ламот назвал индифферентное отношение международного суда к этим преступлениям "возмутительным безумием" и добавил, что всегда есть более "разумный, выгодный и бескровный" подход к решению дипломатических проблем.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что у этого нет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения этот орган встал на путь самоликвидации. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230321/mus-1859338968.html

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в мире, гаага, россия, болгария, мария львова-белова, владимир путин, международный уголовный суд, совет федерации рф, андрей клишас