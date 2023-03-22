https://ria.ru/20230322/shizofreniya-1859650980.html
"Это нельзя терпеть". В Болгарии МУС обвинили в шизофренической русофобии
"Это нельзя терпеть". В Болгарии МУС обвинили в шизофренической русофобии - РИА Новости, 22.03.2023
"Это нельзя терпеть". В Болгарии МУС обвинили в шизофренической русофобии
Двойные стандарты, которыми руководствуется Международный уголовный суд в Гааге, — это возмутительное безумие Запада, считает обозреватель Болгарского издания... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T01:59
2023-03-22T01:59
2023-03-22T01:59
в мире
гаага
россия
болгария
мария львова-белова
владимир путин
международный уголовный суд
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238406_218:0:3859:2048_1920x0_80_0_0_2e81acc6a38325481d81c6225d7c7c97.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Двойные стандарты, которыми руководствуется Международный уголовный суд в Гааге, — это возмутительное безумие Запада, считает обозреватель Болгарского издания "Дума" Дахер Дахер-Ламот.Так Дахер-Ламот прокомментировал решение МУС об "аресте" президента России Владимира Путина. По его словам, лицемерие суда в Гааге не позволяет ему видеть настоящие военные преступления, совершаемые Западом.Так, например, обозреватель напомнил о незаконном вторжении США в Ирак и об убийстве миллионов мирных жителей, преступлениях французских войск в странах Африки, убийстве израильскими силами журналистки Ширин Абу Акле. По словам журналиста, все эти события остались без внимания МУС.Дахер-Ламот назвал индифферентное отношение международного суда к этим преступлениям "возмутительным безумием" и добавил, что всегда есть более "разумный, выгодный и бескровный" подход к решению дипломатических проблем.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что у этого нет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения этот орган встал на путь самоликвидации. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230321/mus-1859338968.html
https://ria.ru/20230321/veto-1859328808.html
гаага
россия
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238406_1128:0:3859:2048_1920x0_80_0_0_8e1101d7bfcf8acc9aec1c47712fc1c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гаага, россия, болгария, мария львова-белова, владимир путин, международный уголовный суд, совет федерации рф, андрей клишас
В мире, Гаага, Россия, Болгария, Мария Львова-Белова, Владимир Путин, Международный уголовный суд, Совет Федерации РФ, Андрей Клишас
"Это нельзя терпеть". В Болгарии МУС обвинили в шизофренической русофобии
"Дума": даже самый шизофренический русофоб заметил бы двойные стандарты Гаагского суда