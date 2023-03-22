https://ria.ru/20230322/shagin-1859652303.html

Российский актер Антон Шагин передал помощь бойцам в зоне спецоперации

Российский актер Антон Шагин передал помощь бойцам в зоне спецоперации - РИА Новости, 22.03.2023

Российский актер Антон Шагин передал помощь бойцам в зоне спецоперации

Российский актер театра и кино, поэт Антон Шагин в рамках проекта "Все для Победы!" Общероссийского Народного Фронта передал помощь бойцам спецназа, выполняющим РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T02:08

2023-03-22T02:08

2023-03-22T02:08

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

антон шагин

общероссийский народный фронт

евросоюз

безопасность

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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Российский актер театра и кино, поэт Антон Шагин в рамках проекта "Все для Победы!" Общероссийского Народного Фронта передал помощь бойцам спецназа, выполняющим задачи в зоне спецоперации, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в конце февраля общественное движение "Общероссийский народный фронт" (ОНФ) попало в десятый пакет санкций ЕС против России. В качестве обоснования такой меры в документе указано, что движение организует социальную кампанию "Все для победы", в рамках которой собирает пожертвования в поддержку военных ДНР и ЛНР. "Привезли все, что обещали, здесь тепловизоры, бинокли и много полезной техники для наших бойцов. Передаем, гордимся и ждем с победой. Вопрос не стоял собирать или не собирать, как только появилась возможность, то сразу начали это делать. Я просто удивился на сколько люди наши сердобольные, милосердные… Нашим людям нет равных", - сказал Шагин журналистам при передаче помощи. Переданная помощь была закуплена на средства россиян, в рамках сбора проекта "Все для Победы!". Руководитель представительства Народного Фронта в ЛНР Анна Еременко уточнила, что бойцам передали все, что так необходимо было им для работы: портативные радиостанции, аккумуляторы, тепловизорные бинокли, монокуляры и прицелы, лазерные дальномеры, а также детские письма. "Я хочу заметить, что людей, которые привлекаются к работе Народного фронта, фонда "Все для победы!" становится все больше, и эти люди не простые, а узнаваемые, они являются авторитетом не только для всех россиян, а для нашего подрастающего поколения", - подчеркнула Еременко.

https://ria.ru/20230320/prokat-1859049029.html

https://ria.ru/20230321/protokol-1859615720.html

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луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, антон шагин, общероссийский народный фронт, евросоюз, безопасность