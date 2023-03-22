https://ria.ru/20230322/shagin-1859652303.html
Российский актер Антон Шагин передал помощь бойцам в зоне спецоперации
Российский актер Антон Шагин передал помощь бойцам в зоне спецоперации - РИА Новости, 22.03.2023
Российский актер Антон Шагин передал помощь бойцам в зоне спецоперации
Российский актер театра и кино, поэт Антон Шагин в рамках проекта "Все для Победы!" Общероссийского Народного Фронта передал помощь бойцам спецназа, выполняющим РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T02:08
2023-03-22T02:08
2023-03-22T02:08
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
антон шагин
общероссийский народный фронт
евросоюз
безопасность
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Российский актер театра и кино, поэт Антон Шагин в рамках проекта "Все для Победы!" Общероссийского Народного Фронта передал помощь бойцам спецназа, выполняющим задачи в зоне спецоперации, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в конце февраля общественное движение "Общероссийский народный фронт" (ОНФ) попало в десятый пакет санкций ЕС против России. В качестве обоснования такой меры в документе указано, что движение организует социальную кампанию "Все для победы", в рамках которой собирает пожертвования в поддержку военных ДНР и ЛНР. "Привезли все, что обещали, здесь тепловизоры, бинокли и много полезной техники для наших бойцов. Передаем, гордимся и ждем с победой. Вопрос не стоял собирать или не собирать, как только появилась возможность, то сразу начали это делать. Я просто удивился на сколько люди наши сердобольные, милосердные… Нашим людям нет равных", - сказал Шагин журналистам при передаче помощи. Переданная помощь была закуплена на средства россиян, в рамках сбора проекта "Все для Победы!". Руководитель представительства Народного Фронта в ЛНР Анна Еременко уточнила, что бойцам передали все, что так необходимо было им для работы: портативные радиостанции, аккумуляторы, тепловизорные бинокли, монокуляры и прицелы, лазерные дальномеры, а также детские письма. "Я хочу заметить, что людей, которые привлекаются к работе Народного фронта, фонда "Все для победы!" становится все больше, и эти люди не простые, а узнаваемые, они являются авторитетом не только для всех россиян, а для нашего подрастающего поколения", - подчеркнула Еременко.
https://ria.ru/20230320/prokat-1859049029.html
https://ria.ru/20230321/protokol-1859615720.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, антон шагин, общероссийский народный фронт, евросоюз, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, Антон Шагин, Общероссийский народный фронт, Евросоюз, Безопасность
Российский актер Антон Шагин передал помощь бойцам в зоне спецоперации
Российский актер Антон Шагин совместно с ОНФ передал помощь бойцам в зоне спецоперации
ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Российский актер театра и кино, поэт Антон Шагин в рамках проекта "Все для Победы!" Общероссийского Народного Фронта передал помощь бойцам спецназа, выполняющим задачи в зоне спецоперации, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в конце февраля общественное движение "Общероссийский народный фронт
" (ОНФ) попало в десятый пакет санкций ЕС
против России
. В качестве обоснования такой меры в документе указано, что движение организует социальную кампанию "Все для победы", в рамках которой собирает пожертвования в поддержку военных ДНР
и ЛНР.
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"Привезли все, что обещали, здесь тепловизоры, бинокли и много полезной техники для наших бойцов. Передаем, гордимся и ждем с победой. Вопрос не стоял собирать или не собирать, как только появилась возможность, то сразу начали это делать. Я просто удивился на сколько люди наши сердобольные, милосердные… Нашим людям нет равных", - сказал Шагин журналистам при передаче помощи.
Переданная помощь была закуплена на средства россиян, в рамках сбора проекта "Все для Победы!".
«
"Спасибо Народному Фронту, что осуществляют постоянный сбор денежных средств, которые идут на закупку оборудования, спецсредств, техники, обмундирования, тактической медицины для наших военных. Все, что вы закупили, все это приближает нас к победе не на один, а сразу на много шагов", - сказал один из бойцов.
Руководитель представительства Народного Фронта в ЛНР Анна Еременко уточнила, что бойцам передали все, что так необходимо было им для работы: портативные радиостанции, аккумуляторы, тепловизорные бинокли, монокуляры и прицелы, лазерные дальномеры, а также детские письма.
"Я хочу заметить, что людей, которые привлекаются к работе Народного фронта, фонда "Все для победы!" становится все больше, и эти люди не простые, а узнаваемые, они являются авторитетом не только для всех россиян, а для нашего подрастающего поколения", - подчеркнула Еременко.
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