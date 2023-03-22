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Анна Котлова: интерес Запада к Севморпути приобретает агрессивный характер - РИА Новости, 22.03.2023
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Шапка супертега Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
 
17:54 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/sevmorput-1859854032.html
Анна Котлова: интерес Запада к Севморпути приобретает агрессивный характер
Анна Котлова: интерес Запада к Севморпути приобретает агрессивный характер - РИА Новости, 22.03.2023
Анна Котлова: интерес Запада к Севморпути приобретает агрессивный характер
Интерес к Северному морскому пути со стороны западных стран приобретает агрессивный характер, они находят квазиюридические обоснования своих притязаний на СМП,... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T17:54
2023-03-22T17:54
изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
арктический совет
мгимо
нато
россия
сша
арктика
климат
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ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Интерес к Северному морскому пути со стороны западных стран приобретает агрессивный характер, они находят квазиюридические обоснования своих притязаний на СМП, сообщила доцент кафедры публичного права МГИМО МИД России Анна Котлова. В Якутске в среду открылась научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, участие в которой принимают ученые и специалисты разных отраслей из ряда регионов России, а также Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, Бразилии, США, Японии. Мероприятие проходит в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Выступая на пленарном заседании, Котлова напомнила, что вместе с потеплением климата растет привлекательность Северного морского пути не только для России, но и других государств. По ее словам, ряд американских юристов подготовили статью, в которой утверждают, что суверенитет РФ распространяется на Северный морской путь якобы только до тех пор, пока он будет покрыт льдом. "Конвенцию 1982 года трактуют, переворачивая с ног на голову, - пытаются квазиюридически обосновать какие-то свои притязания. Но мы знаем давно их намерения сделать Северный морской путь международным проливом. Сейчас этот интерес приобретает агрессивный характер", - сказала она, предложив рассмотреть возможность при определении размера платы за проход по СМП отнесения физических и юридических лиц, которые собираются пройти этим маршрутом, к недружественным странам, список которых утвержден распоряжением правительства России. По ее мнению, это позволит дать адекватный юридический ответ на квазиюридические попытки извратить современный правовой статус СМП. Кроме того, Котлова выдвинула ряд предложений по организации сотрудничества в Арктике с неарктическими государствами. "Представляется интересным рассмотреть вопрос о возможности введения нового статуса для неарктических государств в Арктическом совете. А именно – статуса ассоциированного члена. Этот статус предполагал бы расширение прав неарктических государств в Арктике, но и юридическое закрепление их обязательств. В первую очередь, обязательства, касающиеся, обеспечения устойчивого развития региона, экономического развития, социальной ответственности, экологической ответственности", - предложила она, уточнив, что это позволило бы установить некий баланс в арктических отношениях между государствами, потому что большинство его членов являются одновременно и членами НАТО, и лишь Россия не входит в этот блок. Котлова отметила, что для создания баланса, в Арктический совет нужно привлекать дружественные России государства. Кроме того, она считает возможным создать на базе многостороннего договора новую организацию в арктическом регионе, которая бы объединила Российскую Федерацию и все заинтересованные неарктические государства. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.
https://ria.ru/20221222/ssha-1840588136.html
https://ria.ru/20230315/predsedatelstvo-1858023931.html
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сша
арктика
якутск
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арктический совет, мгимо, нато, россия, сша, арктика, климат, мерзлота, якутск, республика саха (якутия)
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты, Арктический совет, МГИМО, НАТО, Россия, США, Арктика, Климат, мерзлота, Якутск, Республика Саха (Якутия)

Анна Котлова: интерес Запада к Севморпути приобретает агрессивный характер

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДоцент кафедры публичного права МГИМО МИД России Анна Котлова
Доцент кафедры публичного права МГИМО МИД России Анна Котлова - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Доцент кафедры публичного права МГИМО МИД России Анна Котлова
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Интерес к Северному морскому пути со стороны западных стран приобретает агрессивный характер, они находят квазиюридические обоснования своих притязаний на СМП, сообщила доцент кафедры публичного права МГИМО МИД России Анна Котлова.
В Якутске в среду открылась научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, участие в которой принимают ученые и специалисты разных отраслей из ряда регионов России, а также Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, Бразилии, США, Японии. Мероприятие проходит в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.
Выступая на пленарном заседании, Котлова напомнила, что вместе с потеплением климата растет привлекательность Северного морского пути не только для России, но и других государств. По ее словам, ряд американских юристов подготовили статью, в которой утверждают, что суверенитет РФ распространяется на Северный морской путь якобы только до тех пор, пока он будет покрыт льдом.
"Конвенцию 1982 года трактуют, переворачивая с ног на голову, - пытаются квазиюридически обосновать какие-то свои притязания. Но мы знаем давно их намерения сделать Северный морской путь международным проливом. Сейчас этот интерес приобретает агрессивный характер", - сказала она, предложив рассмотреть возможность при определении размера платы за проход по СМП отнесения физических и юридических лиц, которые собираются пройти этим маршрутом, к недружественным странам, список которых утвержден распоряжением правительства России. По ее мнению, это позволит дать адекватный юридический ответ на квазиюридические попытки извратить современный правовой статус СМП.
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Кроме того, Котлова выдвинула ряд предложений по организации сотрудничества в Арктике с неарктическими государствами.
"Представляется интересным рассмотреть вопрос о возможности введения нового статуса для неарктических государств в Арктическом совете. А именно – статуса ассоциированного члена. Этот статус предполагал бы расширение прав неарктических государств в Арктике, но и юридическое закрепление их обязательств. В первую очередь, обязательства, касающиеся, обеспечения устойчивого развития региона, экономического развития, социальной ответственности, экологической ответственности", - предложила она, уточнив, что это позволило бы установить некий баланс в арктических отношениях между государствами, потому что большинство его членов являются одновременно и членами НАТО, и лишь Россия не входит в этот блок.
Котлова отметила, что для создания баланса, в Арктический совет нужно привлекать дружественные России государства. Кроме того, она считает возможным создать на базе многостороннего договора новую организацию в арктическом регионе, которая бы объединила Российскую Федерацию и все заинтересованные неарктические государства.
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Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.
 
Изменение климата: эволюция вечной мерзлотыАрктический советМГИМОНАТОРоссияСШААрктикаКлиматмерзлотаЯкутскРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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