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Власти приостановили движение в Севастопольской бухте - РИА Новости, 22.03.2023
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07:23 22.03.2023 (обновлено: 10:08 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/sevastopol-1859664174.html
Власти приостановили движение в Севастопольской бухте
Власти приостановили движение в Севастопольской бухте - РИА Новости, 22.03.2023
Власти приостановили движение в Севастопольской бухте
Движение катеров и паромов в Севастопольской бухте утром в среду остановлено, сообщили в ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T07:23
2023-03-22T10:08
общество
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Движение катеров и паромов в Севастопольской бухте утром в среду остановлено, сообщили в ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя". "Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах — площади Захарова и площади Нахимова — организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте", — говорится в Telegram-канале ведомства.В дирекции уточнили, что в случае изменений в работе морского пассажирского транспорта будет дополнительно размещена оперативная информация. Причины закрытия рейда не поясняются.
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общество, севастополь
Общество, Севастополь
Власти приостановили движение в Севастопольской бухте

Власти приостановили движение катеров и паромов в Севастопольской бухте

© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкСевастопольская бухта
Севастопольская бухта - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Василий Батанов
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Севастопольская бухта. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Движение катеров и паромов в Севастопольской бухте утром в среду остановлено, сообщили в ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах — площади Захарова и площади Нахимова — организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте", — говорится в Telegram-канале ведомства.
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В дирекции уточнили, что в случае изменений в работе морского пассажирского транспорта будет дополнительно размещена оперативная информация. Причины закрытия рейда не поясняются.
 
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