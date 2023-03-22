https://ria.ru/20230322/sevastopol-1859664174.html

Власти приостановили движение в Севастопольской бухте

Власти приостановили движение в Севастопольской бухте - РИА Новости, 22.03.2023

Власти приостановили движение в Севастопольской бухте

Движение катеров и паромов в Севастопольской бухте утром в среду остановлено, сообщили в ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T07:23

2023-03-22T07:23

2023-03-22T10:08

общество

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Движение катеров и паромов в Севастопольской бухте утром в среду остановлено, сообщили в ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя". "Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах — площади Захарова и площади Нахимова — организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте", — говорится в Telegram-канале ведомства.В дирекции уточнили, что в случае изменений в работе морского пассажирского транспорта будет дополнительно размещена оперативная информация. Причины закрытия рейда не поясняются.

https://ria.ru/20230318/sevastopol-1858761958.html

севастополь

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общество, севастополь