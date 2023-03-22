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Боцан-Харченко: Запад хочет похоронить тему урановой агрессии НАТО в Сербии - РИА Новости, 22.03.2023
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20:42 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/serbiya-1859901937.html
Боцан-Харченко: Запад хочет похоронить тему урановой агрессии НАТО в Сербии
Боцан-Харченко: Запад хочет похоронить тему урановой агрессии НАТО в Сербии - РИА Новости, 22.03.2023
Боцан-Харченко: Запад хочет похоронить тему урановой агрессии НАТО в Сербии
Запад хочет похоронить тему радиационного заражения после применения боеприпасов с обедненным ураном в Сербии, заявил в среду посол России в Белграде Александр... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T20:42
2023-03-22T20:42
россия
сербия
белград (город)
александр боцан-харченко
сергей лавров
нато
оон
в мире
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Запад хочет похоронить тему радиационного заражения после применения боеприпасов с обедненным ураном в Сербии, заявил в среду посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Президент РФ Владимир Путин, говоря об этой инициативе, сказал, что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД России Сергей Лавров назвал подобные поставки шагом к серьезной эскалации. "Мы активно участвовали и содействовали сербам в изучении данных вопросов, в изучении последствий. Мы оказывали помощь в попытках всколыхнуть общественное мнение вокруг данной проблемы, но западники противостояли и до сих пор противостоят очень активно и, естественно, хотят данную тему последствий натовской агрессии в части радиации похоронить", - сказал Боцан-Харченко в комментарии телеканалу "Звезда". В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Как рассказал ранее РИА Новости бывший замглавы МЧС России Юрий Бражников, входивший в 1999 году в состав руководящей группы международной коалиции "Фокус", оказывавшей гуманитарную помощь населению Югославии, мощность экспозиционной дозы гамма-излучения, замеренной непосредственно у наконечника снаряда с обедненным ураном, в 45 раз превышала естественный радиационный фон. Природный уран состоит, главным образом, из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран-235 (около 0,7%). Обедненный уран – это уран, оставшийся после выделения из него урана-235 в результате обогащения. Тем не менее, в обедненном уране остается 0,2-0,3% урана-235. Уран близок по плотности к вольфраму. Это позволяет снарядам меньшего размера быть равным по массе снарядам из большинства других металлов, снижая при этом аэродинамическое сопротивление. Обедненный уран применяется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию. Поскольку уран пирофорен (его мелкие частицы самовоспламеняются на воздухе), то снаряды с ним обладают значительно большим заброневым поражающим действием, чем снаряды с сердечниками на основе вольфрама. Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. Но, подобно другим тяжелым металлам, уран токсичен. По мнению ряда специалистов, генетические повреждения, вызывающие рак, могут быть связаны с механизмом взаимного усиления химической токсичности урановых частиц, попадающих в организм, и пусть и относительно слабой, но все же радиоактивности обедненного урана.
https://ria.ru/20230322/uran-1859758475.html
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россия, сербия, белград (город), александр боцан-харченко, сергей лавров, нато, оон, в мире
Россия, Сербия, Белград (город), Александр Боцан-Харченко, Сергей Лавров, НАТО, ООН, В мире
Боцан-Харченко: Запад хочет похоронить тему урановой агрессии НАТО в Сербии

Российский посол рассказал о последствиях применения НАТО в Сербии боеприпасов с ураном

© РИА НовостиПосол России в Сербии Александр Боцан-Харченко
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Запад хочет похоронить тему радиационного заражения после применения боеприпасов с обедненным ураном в Сербии, заявил в среду посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.
Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Президент РФ Владимир Путин, говоря об этой инициативе, сказал, что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД России Сергей Лавров назвал подобные поставки шагом к серьезной эскалации.
"Мы активно участвовали и содействовали сербам в изучении данных вопросов, в изучении последствий. Мы оказывали помощь в попытках всколыхнуть общественное мнение вокруг данной проблемы, но западники противостояли и до сих пор противостоят очень активно и, естественно, хотят данную тему последствий натовской агрессии в части радиации похоронить", - сказал Боцан-Харченко в комментарии телеканалу "Звезда".
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
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Как рассказал ранее РИА Новости бывший замглавы МЧС России Юрий Бражников, входивший в 1999 году в состав руководящей группы международной коалиции "Фокус", оказывавшей гуманитарную помощь населению Югославии, мощность экспозиционной дозы гамма-излучения, замеренной непосредственно у наконечника снаряда с обедненным ураном, в 45 раз превышала естественный радиационный фон.
Природный уран состоит, главным образом, из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран-235 (около 0,7%). Обедненный уран – это уран, оставшийся после выделения из него урана-235 в результате обогащения. Тем не менее, в обедненном уране остается 0,2-0,3% урана-235.
Уран близок по плотности к вольфраму. Это позволяет снарядам меньшего размера быть равным по массе снарядам из большинства других металлов, снижая при этом аэродинамическое сопротивление. Обедненный уран применяется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию. Поскольку уран пирофорен (его мелкие частицы самовоспламеняются на воздухе), то снаряды с ним обладают значительно большим заброневым поражающим действием, чем снаряды с сердечниками на основе вольфрама.
Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. Но, подобно другим тяжелым металлам, уран токсичен. По мнению ряда специалистов, генетические повреждения, вызывающие рак, могут быть связаны с механизмом взаимного усиления химической токсичности урановых частиц, попадающих в организм, и пусть и относительно слабой, но все же радиоактивности обедненного урана.
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