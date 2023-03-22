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Свыше 4 тысяч многодетных семей в МО получат бесплатные участки
Свыше 4 тысяч многодетных семей в МО получат бесплатные участки - РИА Новости, 22.03.2023
Свыше 4 тысяч многодетных семей в МО получат бесплатные участки
Свыше 4 тысяч семей из Подмосковья получат бесплатные земельные участки в Дубне, Клину, Наро-Фоминске, Королеве и других муниципалитетах в этом году. Для этих... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T19:42
2023-03-22T19:42
2023-03-22T19:42
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Свыше 4 тысяч семей из Подмосковья получат бесплатные земельные участки в Дубне, Клину, Наро-Фоминске, Королеве и других муниципалитетах в этом году. Для этих целей выделят порядка 500 гектаров земли. Об этом сообщил телеканал "360".Зампред правительства Подмосковья Анна Кротова отметила, что участки в Подмосковье получили порядка 33,4 тысячи многодетных семей с начала реализации закона. В прошлом году землю получили 2718 семей, что составляет 135% от плана.Глава минимущества Наталья Адигамова отметила, что на согласовании сейчас находятся 1805 гектаров участков, которые в дальнейшем передадут муниципалитетам для реализации."Ежегодно органами местного самоуправления обеспечиваются землей более 2 тысяч многодетных семей, этот год не исключение. Муниципалитеты на постоянной основе проводят масштабную работу по подбору и формированию новых земельных участков для семей с тремя и более детьми. С начала года землю получили порядка 200 семей", – подчеркнула она.Больше всего участков в текущем году получили семьи из Электростали, Протвино, Черноголовки, Серпухова и других округов.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Свыше 4 тысяч семей из Подмосковья получат бесплатные земельные участки в Дубне, Клину, Наро-Фоминске, Королеве и других муниципалитетах в этом году. Для этих целей выделят порядка 500 гектаров земли. Об этом сообщил телеканал "360"
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Зампред правительства Подмосковья Анна Кротова отметила, что участки в Подмосковье получили порядка 33,4 тысячи многодетных семей с начала реализации закона. В прошлом году землю получили 2718 семей, что составляет 135% от плана.
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"Чтобы оказать помощь муниципалитетам, имеющим дефицит земель, миноблимущество совместно с Центром земельно-имущественного комплекса Московской области осуществляет подбор и передачу земельных участков из областной собственности в муниципальную", – рассказала Анна Кротова.
Глава минимущества Наталья Адигамова отметила, что на согласовании сейчас находятся 1805 гектаров участков, которые в дальнейшем передадут муниципалитетам для реализации.
"Ежегодно органами местного самоуправления обеспечиваются землей более 2 тысяч многодетных семей, этот год не исключение. Муниципалитеты на постоянной основе проводят масштабную работу по подбору и формированию новых земельных участков для семей с тремя и более детьми. С начала года землю получили порядка 200 семей", – подчеркнула она.
Больше всего участков в текущем году получили семьи из Электростали, Протвино, Черноголовки, Серпухова и других округов.